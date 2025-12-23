Deviza
EUR/HUF390,62 +0,51% USD/HUF331,67 +0,4% GBP/HUF447,63 +0,58% CHF/HUF419,82 +0,59% PLN/HUF92,48 +0,33% RON/HUF76,74 +0,46% CZK/HUF16,08 +0,7% EUR/HUF390,62 +0,51% USD/HUF331,67 +0,4% GBP/HUF447,63 +0,58% CHF/HUF419,82 +0,59% PLN/HUF92,48 +0,33% RON/HUF76,74 +0,46% CZK/HUF16,08 +0,7%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 950,64 +0,05% MTELEKOM1 806 +0,33% MOL2 896 +0,28% OTP35 390 -0,17% RICHTER9 695 +0,26% OPUS546 0% ANY7 080 +0,56% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,92% BUMIX10 080,9 +0,49% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 452,98 -0,18% BUX110 950,64 +0,05% MTELEKOM1 806 +0,33% MOL2 896 +0,28% OTP35 390 -0,17% RICHTER9 695 +0,26% OPUS546 0% ANY7 080 +0,56% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,92% BUMIX10 080,9 +0,49% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 452,98 -0,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autópálya matrica
autópálya
bírság
díj
Ausztria

Így alakulnak jövőre az autópálya-matrica díjak Ausztriában

Jövőre drágulnak az autópálya-matricák Ausztriában, majd 2027-től végleg megszűnnek a hagyományos vignetták, és teljes egészében digitális rendszer lép életbe.
Világgazdaság
2025.12.23, 15:16
Frissítve: 2025.12.23, 15:24

Jelentős változás lép életbe Ausztriában az osztrák autópálya-matricáknál, 2027-től ugyanis az ottani gyorsforgalmi utakra érvényes vignettákat kizárólag digitálisan lehet majd megváltani. A hagyományos, ragasztható matricák, amelyek eddig szélvédőre kerültek, végleg kivonulnak a rendszerből – írta meg az Origo. Az intézkedés célja, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá és modernebbé tegye az autópályamatrica-rendszert. 

20250114__LSZ2348_428, autópálya-matrica
Jövőre utoljára lesz még hagyományos autópálya-matrica Ausztriában / Fotó: Szakony Attila

Emelkednek az ausztriai autópálya-matrica díjak 

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az új rendszer egyik lényeges eleme , hogy a digitális vignettákat továbbra is beszerezhetik az autósok a megszokott helyeken: trafikokban, benzinkutakon, matricaközpontokban és más partnerhelyeken. Az éves matricák 75 százaléka már digitális formában kerül eladásra.

A díjak viszont emelkednek: jövőre az éves vignetta ára személyautóknak 106,80 euró (41 690 Ft) lesz, ami 2,9 százalékos emelést jelent.

Az utolsó, 2026-os éves matrica színe „feuerrot“, vagyis tűzpiros lesz, a korábbiakhoz hasonlóan 14 hónapig lesz érvényes: 2025. december 1-jétől 2027. január 31-ig, és továbbra is ez lesz a legjobb ár-érték arányú.

Autópályamatrica-árak személyautók és lakóautók esetén 2026-ban:

  • Egynapos matrica: 9,60 €
  • 10 napos matrica: 12,80 €
  • 2 hónapos matrica: 32,00 €
  • Éves matrica: 106,80 €

A további díjakról és az autópálya-matrica megvásárlásának elmulasztása esetén fizetendő bírságokról itt olvashat

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu