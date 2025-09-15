Deviza
Dráma Európa egyik legnagyobb autógyártójánál: két hete egyetlen új autót se gyártott – teljes a tehetetlenség, naponta 2 milliárd forintot bukik

Világszintű leállásra kényszerült a Jaguar Land Rover, miután augusztus végén kibertámadás érte az autógyártó informatikai rendszereit. A gyártás azóta teljesen szünetel, ami napi több milliárd forintos veszteséget okoz. A Jaguar Land Rovert ellen egy olyan csoport végzett hekkertámadást, ami más cégeknek is okozott már komoly gondot.
VG
2025.09.15, 08:41
Frissítve: 2025.09.15, 08:51

Meghekkelték a Jaguar Land Rover (JLR) informatikai rendszerét augusztus végén. A kibertámadás miatt a gyártó arra kényszerült, hogy világszinten leállítsa a számítógépes rendszereit, ami miatt a JLR szeptember elseje óta nem gyártott egyetlen autót se, hiszen a termeléshez szükség lenne az informatikai háttérre – írja a Totalcar25.

német autóipar Jaguar Land Rover
Világszintű leállásra kényszerült a Jaguar Land Rover, miután augusztus végén kibertámadás érte az autógyártó informatikai rendszereit / Fotó: AFP (illusztráció)

A gyártás a márka legfontosabb gyáraiban, így Solihullban, Halewoodban és Wolverhamptonban is szünetel, a dolgozókat hazaküldték.

A hekkertámadás olyan súlyos, hogy az autógyártó még nem tudja, mikor indulhat újra a termelés.

A Land Rover korábbi vezetője, Charles Tennant szerint az anyagi károk súlyosak lesznek, mivel a gyártó napi forgalma mintegy 75 millió font, azaz 34 milliárd forint. 

Becslések szerint a vállalat naponta nagyjából ötmillió fontot, azaz több mint kétmilliárd forintot veszít.

Napokkal korábban a Világgazdaság még úgy értesült, hogy a gyártás októberben újraindulhat. Mint kiderült, a Jaguar Land Rover Szlovákiában, Nyitrában található üzemében is leállt a termelés. 

A támadásért egy olyan hekkercsoport vállalta a felelősséget, ami a közelmúltban már más brit cégeket is megtámadott, köztük a Marks & Spencer rendszereit is, amelyek helyreállítása másfél hónapba tellett. A hekkerek Telegram-oldalukon olyan képernyőképeket is közzétettek, melyek a Jaguar Land Rover belső rendszereiből készültek. Az nem ismert, hogy a csoport pontosan milyen adatokhoz férhetett hozzá.

A JLR bejelentette, hogy kiberbiztonsági szakértőkkel megállás nélkül dolgoznak a probléma megoldásán.

