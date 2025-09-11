Azonnal leálltak a gyárai a világ egyik legnagyobb autómárkájának: Szlovákiában az összes dolgozót hazaküldték – brutális támadás történt, megbénult a termelés

Világszerte kibertámadás bénítja meg a Jaguar Land Rover gyárait, a cég Szlovákiában, Nyitrában található üzemében és máshol már négy napja áll a termelés, a munkásoknak sem kell bemenniük.

A kibertámadás mögött ugyanaz a csoport áll, amelyik a Marks & Spencer rendszereit is megbénította / Fotó: Northfoto

Brutális károkat okoz a kibertámadás: a beszállítóknál is áll a munka

A The Guardian összefoglalója szerint a kibertámadás miatt a cég több beszállítója is kénytelen volt szüneteltetni a termelést, és akár októberig is eltarthat a kényszerszünet. A szlovák Novy Cas pedig arról számolt be, hogy a cég rendszereit feltörő hekkercsoport a Scattered Lapsus$ Hunters váltságdíjat követel. A kiberbűnözők álltak a Marks & Spencer online rendeléseit korábban hat hétre megbénító támadás mögött is.

A hekkerek Telegram-oldalukon olyan képernyőképeket is közzétettek, melyek a Jaguar Land Rover belső rendszereiből készültek. Az nem ismert, hogy a csoport pontosan milyen adatokhoz férhetett hozzá, de

valószínűsíthető, hogy érzékeny információkat is zsákmányolt az indiai Tata csoport birtokában lévő autógyártótól.

A Jaguar Land Rover a támadást észlelve azonnal leállította a termelést, melynek kiesése szintén hatalmas károkat okozhat. Ebben az esetben azonban nem egy szórakozó tinédzser áll a támadás hátterében, mint ami a napokban történt Magyarországon, ahol egy 15 éves fiú hatolt be állami rendszerekbe, hanem egy jól szervezett kiberbűnözői csoport igyekszik busás haszonra szert tenni a támadással.