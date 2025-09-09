Elszálló kiadások és drága hitelek: óriási lyuk tátong az orosz költségvetésben a háború miatt

Oroszország az idén a tervezettnél is több hitelt vesz fel, hogy fedezni tudja a gyorsan növekvő költségvetési hiányt – közölte Anton Sziluanov pénzügyminiszter. A háborús kiadások egyre nagyobb terhet rónak az államkasszára, miközben a magas kamatok és az erős rubel megnehezítik a hitelfelvételt.
A pénzügyminisztérium a GDP 0,5 százalékáról 1,7 százalékra emelte az idei orosz költségvetési hiány előrejelzését, de Sziluanov szerint a tényleges arány ennél is magasabb lesz. Oroszország eddig 4,2 billió rubelt (mintegy 50 milliárd dollárt) vett fel, miközben az egész évre 4,8 billiót tervezett – vagyis már most közel jár a célhoz. A nyugati szankciók miatt Oroszország kizárólag hazai befektetőkre támaszkodhat – írja a Reuters.
Bár Oroszország államadóssága alacsony, a GDP-hez viszonyítva mindössze 15 százalék, a hitelek mégis jókora terhet jelentenek.
A jegybank 18 százalékos alapkamatot tart fenn, így a kötvénykibocsátás rendkívül drága: az ötéves rubelállamkötvények hozama 13,5 százalék. Sziluanov szerint az adósságszolgálat a teljes költségvetés 8 százalékát emészti fel – ez hasonló arány, mint az Egyesült Királyságban, ahol az államadósság a GDP 96 százalékát teszi ki.
A pénzügyminiszter arra figyelmeztetett: ha tovább nő az adósság, más kiadások szorulhatnak háttérbe. Hozzátette, hogy Moszkva mérlegeli új kötvények kibocsátását „baráti országok” befektetői számára is, de részleteket nem közölt. A jüan egyre nagyobb szerepet játszik az orosz pénzpiacon, ám a Kínával tervezett, jüanban denominált államkötvényekről több mint egy évtizede zajló tárgyalások eddig nem hoztak áttörést.
„A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a gazdaság a vártnál gyorsabban hűl” – jelentette ki Makszim Resetnyikov orosz gazdaságfejlesztési miniszter csütörtökön újságíróknak a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon. German Gref, a Sberbank vezérigazgatója csütörtöki vlagyivosztoki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy
a második negyedévben az orosz gazdaság a „technikai stagnálás” szakaszába lépett.
„Július és augusztus elég egyértelműen jelzi, hogy közeledünk a nullaszázalékos szinthez” – tette hozzá. Gref szerint az orosz gazdaság fellendüléséhez jelentős alapkamat-csökkentésre van szükség. Közölte, hogy a Sberbank az év végére 14 százalékos alapkamatot vár, de a bankvezető úgy vélekedett, hogy 12 százalékos vagy még alacsonyabb lenne kívánatos. Kifejezte reményét, hogy a központi bank nem engedi meg a recesszióba való átmenetet.
