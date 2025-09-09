Elszálló kiadások és drága hitelek: óriási lyuk tátong az orosz költségvetésben a háború miatt

Oroszország az idén a tervezettnél is több hitelt vesz fel, hogy fedezni tudja a gyorsan növekvő költségvetési hiányt – közölte Anton Sziluanov pénzügyminiszter. A háborús kiadások egyre nagyobb terhet rónak az államkasszára, miközben a magas kamatok és az erős rubel megnehezítik a hitelfelvételt.

Nő az orosz költségvetési hiány: Moszkva a vártnál több hitelt vesz fel / Fotó: Santa Ves

Nő a költségvetési hiány előrejelzése, háttérbe szorulnak a kiadások

A pénzügyminisztérium a GDP 0,5 százalékáról 1,7 százalékra emelte az idei orosz költségvetési hiány előrejelzését, de Sziluanov szerint a tényleges arány ennél is magasabb lesz. Oroszország eddig 4,2 billió rubelt (mintegy 50 milliárd dollárt) vett fel, miközben az egész évre 4,8 billiót tervezett – vagyis már most közel jár a célhoz. A nyugati szankciók miatt Oroszország kizárólag hazai befektetőkre támaszkodhat – írja a Reuters.

Bár Oroszország államadóssága alacsony, a GDP-hez viszonyítva mindössze 15 százalék, a hitelek mégis jókora terhet jelentenek.

A jegybank 18 százalékos alapkamatot tart fenn, így a kötvénykibocsátás rendkívül drága: az ötéves rubelállamkötvények hozama 13,5 százalék. Sziluanov szerint az adósságszolgálat a teljes költségvetés 8 százalékát emészti fel – ez hasonló arány, mint az Egyesült Királyságban, ahol az államadósság a GDP 96 százalékát teszi ki.

A pénzügyminiszter arra figyelmeztetett: ha tovább nő az adósság, más kiadások szorulhatnak háttérbe. Hozzátette, hogy Moszkva mérlegeli új kötvények kibocsátását „baráti országok” befektetői számára is, de részleteket nem közölt. A jüan egyre nagyobb szerepet játszik az orosz pénzpiacon, ám a Kínával tervezett, jüanban denominált államkötvényekről több mint egy évtizede zajló tárgyalások eddig nem hoztak áttörést.

Hirtelen leállt az orosz gazdaság, és erre senki nem számított

„A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a gazdaság a vártnál gyorsabban hűl” – jelentette ki Makszim Resetnyikov orosz gazdaságfejlesztési miniszter csütörtökön újságíróknak a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon. German Gref, a Sberbank vezérigazgatója csütörtöki vlagyivosztoki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy

a második negyedévben az orosz gazdaság a „technikai stagnálás” szakaszába lépett.

„Július és augusztus elég egyértelműen jelzi, hogy közeledünk a nullaszázalékos szinthez” – tette hozzá. Gref szerint az orosz gazdaság fellendüléséhez jelentős alapkamat-csökkentésre van szükség. Közölte, hogy a Sberbank az év végére 14 százalékos alapkamatot vár, de a bankvezető úgy vélekedett, hogy 12 százalékos vagy még alacsonyabb lenne kívánatos. Kifejezte reményét, hogy a központi bank nem engedi meg a recesszióba való átmenetet.