Deviza
EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0% EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légi közlekedés
légi forgalom
turizmus
úti cél
Budapest Airport
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
járatok

Új úti célok elérhetők Budapestről, miután Ferihegyen életbe lépett a téli menetrend – itt a lista

Rekordméretű kapacitással és hét új úti céllal indítja a téli menetrendet a Budapest Airport. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér több ülőhelyet kínál, mint egy évvel korábban.
VG
2025.10.25, 11:30
Frissítve: 2025.10.25, 11:30

A Budapest Airport rekordszámú ülőhelykapacitással indítja a téli menetrendet. Új úti célok és a frekvencianövelés bővítik az utazási lehetőségeket és hozzájárulnak a beutazó turizmus növekedéséhez – közölte a Budapest Airport szombaton. 

A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről új városokba is utazhatunk
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről új városokba is utazhatunk / Fotó: Budapest Airport

Az új menetrendben hét új légi összeköttetés közül választhatnak az utasok:

  • az easyJet két új úti céllal, a Bordeaux-ba és Nantes-ba indított járatokkal gyarapítja a francia desztinációk számát,
  • a Jet2.com Newcastle-be és East Midlandsbe, 
  • a Ryanair Marrákesbe, 
  • a Wizz Air pedig Torinóba és Tallinnba indít új járatokat.

Bővít a SAS Scandinavian Airlines az idén elindított Budapest-Koppenhága útvonalon: novemberben, decemberben és márciusban napi rendszerességű, a szezon többi részében pedig legalább heti öt járatot üzemeltet majd. 

A 2024-es téli menetrendhez képest közel harminccal több, összesen 182 útvonal érhető majd el Budapestről.

Ez nemcsak a magyar emberek utazási lehetőségeit bővíti, hanem tovább növeli a beutazó utasforgalmat is, 2025-ben januártól augusztusig több mint egymillióval több külföldi légi utast köszönthettek a budapesti légikikötőben, mint 2024-ben.

A népszerű úticélok elérhetőségét több frekvencianövelés is támogatja, amelynek köszönhetően a Budapest Airport az elkövetkező utazási szezonban is erős utasforgalomra számít.

Az idei téli menetrendben a Budapest Airport összesen 8,9 millió ülőhelyet kínál az utasoknak, 12,5 szzázalékkal többet, mint az előző téli szezonban. 

2026-ban új járatok indulnak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről

Hasonlók a várakozások a jövő nyári menetrenddel kapcsolatban is: visszatér a hálózatba az American Airlines egy közvetlen Budapest-Philadelphia összeköttetéssel, és az Air Canada is újraindítja korábban népszerű Budapest-Toronto járatát. 2026-ban a Condor teljesen új légitársaságként debütál Budapesten, napi három járattal erősítve a frankfurti útvonalat, és az új magyar–kínai kétoldalú légiközlekedési megállapodásnak köszönhetően tovább nőhet a Kína és Magyarország közötti heti járatszám is. 

„A Budapest Airport izgalmas új fejezetet nyit a diverzifikált növekedés terén azáltal, hogy kihasználja a csúcsidőn kívüli kapacitásait, illetve új légitársaságokat és úti célokat fogad,” mondta Markus Klaushofer, a Budapest Airport kereskedelmi vezérigazgató-helyettese. „Örömmel üdvözöljük új és meglévő légitársaságaink vadonatúj szolgáltatásait, amelyek a velük kialakított szoros partnerségnek köszönhetőek. A beutazó és a kiutazó turisztikai kereslet által ösztönzött, új rekordot jelentő téli szezon és a láthatáron lévő jelentős transzatlanti hosszú távú járatfejlesztések okán minden eddiginél elkötelezettebbek vagyunk aziránt, hogy a Budapest Airport megőrizze pozícióját Közép-Kelet-Európa első számú repülőtereként.”

Kiderült, melyek a világ legjobb repülőterei

Az AirHelp közzétette a 2025-ös repülőtérrangsor első féléves eredményeit. A szervezet ebben a világ legjobb repülőtereit állapította meg. Kiderült, hogy a lista élén nem történt változás, míg Európa legjobbja a norvég Bergen reptér lett. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a lista utolsó negyedében szerepel.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu