Luxus, fél áron: okosabban vásárolnak a fiatalok, hódít a másodpiac – használt termékeikkel versenyeznek a legnagyobb divatházak

A luxusvilágban új erővonalak rajzolódnak ki: miközben a LVMH, a Chanel és a Gucci a vásárlók visszacsábításán dolgozik, a legnagyobb online viszonteladók történelmi rekordokat döntenek, a piacon ugyanis az új termékek sokat vesztettek a vonzerejükből az olcsóbb, használt áruk javára. A luxusmárkák legnagyobb ellenfelei pedig már nem a rivális divatházak, hanem saját, régebbi termékeik.

A luxusmárkák legnagyobb kihívása ma már nem a versenytársak, hanem saját korábbi termékeik, mivel a fiatal vásárlók másképp gondolkodnak: számukra a luxus már nem új, hanem elérhető – másodkézből / Fotó: AFP

A The RealReal, a világ egyik legnagyobb piactere, amely használt luxuscikkeket kínál, ismét rekordot döntött: forgalma az elmúlt másfél évben átlagosan 10 százalékkal nőtt, részvényei pedig több mint 2000 százalékkal emelkedtek egy év alatt.

Ezzel szemben az új luxustermékek értékesítése hat egymást követő negyedévben stagnál az európai márkáknál. A nagy divatházak sorra neveznek ki új kreatív igazgatókat, hátha új lendületet adhatnak az eladásoknak. Az LVMH például mindössze 1 százalékos bevételnövekedésről számolt be a harmadik negyedévben, amit a piac mégis biztató jelként fogadott.

Saját magukkal versenyeznek a luxusmárkák

A használt áru korábban a márkák szövetségese volt: a vásárlók eladták a régi táskáikat, és az így kapott pénzből újat vettek. Most azonban egyre többen további használt termékekre költik a visszakapott összeget, vagyis a pénz nem tér vissza az elsődleges piacra.

A Bain & Company adatai szerint a Z generáció tavaly 7 százalékkal, a millenniumiak pedig 2 százalékkal kevesebbet költöttek új luxuscikkekre, miközben a The RealReal leggyorsabban növekvő vásárlói éppen ők.

A lista élén továbbra is a klasszikus márkák – Louis Vuitton, Chanel, Gucci – szerepelnek, de egyre többen inkább kedvezményesen szerzik be ezeket a darabokat.

A háttérben nemcsak a magas árak, hanem a bizonytalan gazdasági kilátások és a gyengülő munkaerőpiac áll. „A vágy a luxus iránt megmaradt, de az árak iránti türelem eltűnt” – foglalta össze a helyzetet Claudia D’Arpizio, a Bain globális divatpiaci vezetője a The Wall Street Journalnek.

A másodpiac diktálja a divatot

A használt luxuscikkek piaca tavaly 56 milliárd dollárt ért el – közel háromszor annyit, mint tíz éve. Ezzel már akkora, mint a teljes globális áruházláncokon keresztül lebonyolított luxusértékesítés. A vásárlók egyre gyakrabban nézik meg, mennyit érne egy termék a másodpiacon, mielőtt újonnan megvennék, ez pedig gyökeresen átalakítja a fogyasztói döntéseket.