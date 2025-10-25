Luxus, fél áron: okosabban vásárolnak a fiatalok, hódít a másodpiac – használt termékeikkel versenyeznek a legnagyobb divatházak
A luxusvilágban új erővonalak rajzolódnak ki: miközben a LVMH, a Chanel és a Gucci a vásárlók visszacsábításán dolgozik, a legnagyobb online viszonteladók történelmi rekordokat döntenek, a piacon ugyanis az új termékek sokat vesztettek a vonzerejükből az olcsóbb, használt áruk javára. A luxusmárkák legnagyobb ellenfelei pedig már nem a rivális divatházak, hanem saját, régebbi termékeik.
A The RealReal, a világ egyik legnagyobb piactere, amely használt luxuscikkeket kínál, ismét rekordot döntött: forgalma az elmúlt másfél évben átlagosan 10 százalékkal nőtt, részvényei pedig több mint 2000 százalékkal emelkedtek egy év alatt.
Ezzel szemben az új luxustermékek értékesítése hat egymást követő negyedévben stagnál az európai márkáknál. A nagy divatházak sorra neveznek ki új kreatív igazgatókat, hátha új lendületet adhatnak az eladásoknak. Az LVMH például mindössze 1 százalékos bevételnövekedésről számolt be a harmadik negyedévben, amit a piac mégis biztató jelként fogadott.
Saját magukkal versenyeznek a luxusmárkák
A használt áru korábban a márkák szövetségese volt: a vásárlók eladták a régi táskáikat, és az így kapott pénzből újat vettek. Most azonban egyre többen további használt termékekre költik a visszakapott összeget, vagyis a pénz nem tér vissza az elsődleges piacra.
A Bain & Company adatai szerint a Z generáció tavaly 7 százalékkal, a millenniumiak pedig 2 százalékkal kevesebbet költöttek új luxuscikkekre, miközben a The RealReal leggyorsabban növekvő vásárlói éppen ők.
A lista élén továbbra is a klasszikus márkák – Louis Vuitton, Chanel, Gucci – szerepelnek, de egyre többen inkább kedvezményesen szerzik be ezeket a darabokat.
A háttérben nemcsak a magas árak, hanem a bizonytalan gazdasági kilátások és a gyengülő munkaerőpiac áll. „A vágy a luxus iránt megmaradt, de az árak iránti türelem eltűnt” – foglalta össze a helyzetet Claudia D’Arpizio, a Bain globális divatpiaci vezetője a The Wall Street Journalnek.
A másodpiac diktálja a divatot
A használt luxuscikkek piaca tavaly 56 milliárd dollárt ért el – közel háromszor annyit, mint tíz éve. Ezzel már akkora, mint a teljes globális áruházláncokon keresztül lebonyolított luxusértékesítés. A vásárlók egyre gyakrabban nézik meg, mennyit érne egy termék a másodpiacon, mielőtt újonnan megvennék, ez pedig gyökeresen átalakítja a fogyasztói döntéseket.
A The RealReal adatai szerint például a Louis Vuitton és a Bottega Veneta táskái az eredeti áruk 89 százalékát is megőrzik újraértékesítéskor. Azok a márkák viszont, amelyek termékei gyorsan veszítenek értékükből, egyre kevésbé vonzóak a tudatos vásárlók számára.
A luxusmárkák közvetlenül nem kívánnak belépni a használtpiacra – a logisztika és a márkaimázs kockázatos. Ugyanakkor egyre szorosabban figyelik, mi kelendő a viszonteladóknál.
Amikor például a használt Chloé Paddington táskák ára egy év alatt 217 dollárról 724-re emelkedett, a Richemont csoporthoz tartozó márka gyorsan újra piacra dobott egy hasonló modellt.
Louis Vuitton és Balenciaga is újraélesztett régi dizájnokat – részben a másodpiaci trendek miatt.
Sokkal kevesebbet és tudatosabban költenek a Z generáció fiataljai: alapjában alakul át a luxus fogalma
Megváltozott a rúzsindex az Egyesült Államokban. A fiatalok a megfizethető jólétet keresik, azaz az olyan termékeket, amelyek jó érzést, de egyben értéket és önfejlesztési lehetőséget is kínálnak. A Z generáció olcsó luxusa a rúzs és smink helyett inkább a maccsa tea, a limitált kiadású cipő és a dizájnos kiegészítő. Ez a trend egyre inkább meghatározza a fogyasztói kiadásokat.