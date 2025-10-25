Erre még nem volt példa: Orbán Viktor édesanyja interjút adott, Hatvanpusztáról is kapott kemény kérdéseket – videó

Sipos Erzsébet, Orbán Viktor édesanyja is részt vett a Békemeneten. Váratlanul egy youtubernek is nyilatkozott: elmondta, hogy minden évben részt vesz rajta, „ott a helye”, de nemcsak azért, mert a fiát támogatja.

Hatvanpusztáról is kérdezték Orbán Viktor édesanyját / fotó: Orbán Viktor / Facebook

A Borsonline szerint az interjúban szóba került Hatvanpuszta is, amelyről Sipos Erzsébet elmondta, hogy az a férje, Orbán Győző tulajdona, nem pedig a miniszterelnöké.

majorságot állítása szerint Orbán Győző részletekben vásárolta meg, és a család kőbányája is hitelből indult, amely mára sikeresen működik. Sipos Erzsébet büszke a bányára és férjére, és meg is hívta a youtubert, hogy nyugodtan látogassa meg a helyszínt.

A zebraügyre, amely Hatvanpusztával kapcsolatban felmerült, nevetve reagált:

Ahhoz, hogy legyen, fel kéne festenünk az útra. Miért tartanánk ott zebrát, már nem azért mondom. Viktor meg pláne miért tartana zebrát. Ez egy hülyeség, nem normális, aki kitalálta.

Édesanyja egyébként büszke Orbán Viktorra, de ugyanúgy büszke a többi gyermekére is. Az interjú során szóba került az ellenzék és a politikai megosztottság is. Sipos Erzsébet úgy véli, sokan nem politizálnak mélyen, hanem inkább afelé hajlanak, aki jót ígér nekik, és gyakran anélkül ítélkeznek, hogy valóban ismernék az érintetteket.

Egy régi történetet is megosztott, amikor kopogtatócédulát gyűjtött a Fidesznek, és egy idős nő azt mondta neki, nem szavaz Orbán Viktorra, mert cigány. Sipos Erzsébet próbálta meggyőzni az asszonyt, hogy ez nem igaz: „Tessék mondani, a néni szerint én is cigány vagyok? Azt mondta, nem, maga nagyon kedves. És akkor mondtam neki, hogy én az Orbán Viktor anyukája vagyok. Szegény annyira zavarban volt, annyira sajnáltam. D

e így meg lehet bolondítani az embereket.”

Korábban interjút adott a Borsnak Orbán Győző, aki szintén beszélt Hatvanpusztáról. Orbán Viktor édesapja részletesen elmondta, hogy mi épül.

Orbán Győző rögtön az elején jelezte, hogy csak azért vállalta a nyilatkozatot, mert közelednek a választások, és a legidősebb fiát, a miniszterelnököt rajta keresztül támadják igaztalanul.

Rámutatott, hogy Hatvanpuszta egy gazdaság a semmi közepén, mint a neve is mutatja. Valamikor a Habsburgok egyik mintagazdasága volt, de 1945 után államosították, az állami gazdaság telephelye lett.

Apám is, és én is dolgoztunk ott, sőt, a fiam is, nyári diákmunkában.

Nagyon sok emlék fűz ide, mondhatni a fél életem, biztos ezért lett a szívügyem. A rendszerváltás után tönkrement, lerohadt.

Szomorú történet. Végül megvásároltam, vigasztalan állapotok uralkodtak, majdnem romokban minden. Lassan tíz éve dolgozom rajta, hogy helyrehozzam – mondta el.