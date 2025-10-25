Egyre több vaddisznót kell ebben a budapesti kerületben befogni – sokan azt mondják, hogy egyszerűen kivégzik az állatokat

„A héten újabb 6 darab vaddisznó került befogásra a kerületben, és további 3 új csapda került kihelyezésre” – közölte a hegyvidéki önkormányzat a Facebookon.

Egyre több vaddisznót kell ebben a budapesti kerületben befogni / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

A kerület nem először szembesült már hasonló problémával. A Metropol cikke szerint a vaddisznók évek óta felbukkannak a kerületben, különösen a nyári hónapokban.

A számuk július végén tetőzött: ekkor gyakori volt, hogy vaddisznók rongálták meg a kerteket, és ijesztgették a járókelőket. Kovács Gergely polgármester július végén jelentette be a drasztikus lépést: megkezdik az állatok befogását.

Az állatvédők szerint a beépített zöldterületek szűkítik az élőhelyüket, a víz- és élelemhiány pedig a lakott területek felé űzi az állatókat. Az önkormányzat szerint 4-500 vaddisznó bukkanhat fel a kerületben, és az üres, körbe nem kerített telkek csak súlyosbítják a helyzetet.

A lap szerint még augusztus végén derül ki, hogy

több kismalacot is injekcióval altattak el. Akkor több helyi állatvédő szervezet és civilek csoportjai keltek ki magukból. A vaddisznók megölésének híre, aztán gyorsan elterjedt a közösségi médiában is.

Egy állatvédők számára létrejött Facebook-csoportban (Kampány az Állatkínzók Ellen) például keményen bírálták a polgármester döntését:

„A helyzet kezelése során előnyben kéne részesíteni a humánus megoldásokat, melyek Európa többi részén már sikeresen vizsgáztak” – fogalmazták meg. A lappal közölték, hogy hónapok óta küzdenek azért, hogy ne csinálja ezt az önkormányzat. személyesen tárgyaltak velük és elmondták, hogy ezt fogják tenni. „És közben annyira próbálják takarni, titkolni ezt, még most is” – tették hozzá.

A civil állatvédők csoportjában korábban petíciót is indítottak, és voltak, akik nyílt levelet írtak a polgármesternek. Egy kerekasztal beszélgetés során, az óbudai polgármester például fenntartható megoldásokat mutatott be a probléma kezelésére, és akkor azt mondták a hegyvidékiek, hogy „ők is ezt akarják”.

Kovács Gergely a helyzetre való tekintettel nemrég így nyilatkozott: „A fene sem akar vaddisznókat ölni, de muszáj”. A polgármester szerint az afrikai sertéspestis (ASP)-járvány miatt nem szállíthatók el az állatok, és az önkormányzatnak követnie kell az állategészségügyi szabályokat. Továbbá a hivatal korábban hangsúlyozta, hogy a lakók félnek, mert a vaddisznók kutyákat támadtak meg, kerteket rongáltak.