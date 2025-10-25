Deviza
EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0% EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
ingatlan
panel
lakáspiac
lakás

Elképesztő különbségek vannak a panellakások árai között – valakinek csak álom marad egy ilyen otthon

Míg Salgótarjánban már 4 millió forintért is kínálnak eladásra lakást, Budapesten ennek legalább a tízszeresét kell fizetni. A legdrágább panelt 155 millió forintért hirdetik, és Békásmegyeren van.
VG/MTI
2025.10.25., 11:01

Továbbra is népszerűek a panellakások a hazai lakáspiacon, ám az árakat nézve óriási a különbség ezek között az ingatlanok között. Az ingatlan.com aktuális kínálata szerint vannak százmillió forint felett kínálta panaelek éppúgy, mint olyanok, amiknek az ára bőven 10 millió forint alatt van.

LUS_IMG_4407
A panelek népszerűsége töretlen / Fotó: Kallus György

Szeretik a vevők a panelt, mert olcsóbb

Az ingatlanközvetítő portál szombati közleménye szerint kedvező árfekvésük miatt a panelek az első lakást vásárlók kedvencei közé tartoznak. Az országszerte hirdetett 54 ezer társasházi lakásból 7300 panel, tehát minden hetedik eladó lakás panel.

A panellakások árelőnye Budapesten és a megyei jogú városokban majdnem 25 százalék a téglaépítésű lakásokkal szemben, ezért is váltak rendkívül népszerűvé a vevők körében. 

A portál kínálatában egy békásmegyeri panellakás a legdrágább, amiért 155 millió forintot szeretne kapni az eladó, 

de a topistán gazdagréti, óbudai es VIII. kerületi panellakás is szerepel bőven 100 millió forint feletti árral.

Ezzel szemben a legolcsóbb panellakást Salgótarjánban kínálják eladásra, alig 4 millió forintért, míg Budapesten 39,9 millió forintért hirdetik a legolcsóbb panelt.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
panel

Elképesztő különbségek vannak a panellakások árai között – valakinek csak álom marad egy ilyen otthon

Míg Salgótarjánban már 4 millió forintért is kínálnak eladásra lakást, Budapesten ennek legalább a tízszeresét kell fizetni.
2 perc
LVMH

Luxus, fél áron: okosabban vásárolnak a fiatalok, hódít a másodpiac – használt termékeikkel versenyeznek a legnagyobb divatházak

A használt dizájneráruk piaca soha nem látott ütemben növekszik, miközben a klasszikus butikok forgalma stagnál.
6 perc
majorság

Erre még nem volt példa: Orbán Viktor édesanyja interjút adott, Hatvanpusztáról is kapott kemény kérdéseket – videó

Orbán Viktor édesanyja is részt vett a Békemeneten.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.