„A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a gazdaság a vártnál gyorsabban hűl” – jelentette ki Makszim Resetnyikov orosz gazdaságfejlesztési miniszter csütörtökön újságíróknak a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon.

Nem ezt ígérték az emberei Putyinnak, most foghatja a fejét: hirtelen leállt az orosz gazdaság és erre senki nem számított / Fotó: AFP

German Gref, a Sberbank vezérigazgatója csütörtöki vlagyivosztoki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy

a második negyedévben az orosz gazdaság a „technikai stagnálás” szakaszába lépett.

„Július és augusztus elég egyértelműen jelzi, hogy közeledünk a 0 százalékos szinthez” – tette hozzá.

Gref szerint az orosz gazdaság fellendüléséhez jelentős alapkamat-csökkentésre van szükség. Közölte, hogy a Sberbank az év végére 14 százalékos alapkamatot vár, de a bankvezető úgy vélekedett, hogy 12 százalékos vagy még alacsonyabb lenne kívánatos. Kifejezte reményét, hogy a központi bank nem engedi meg a recesszióba való átmenetet.

A RIA Novosztyi hírügynökség emlékeztetett, hogy áprilisban az orosz gazdaságfejlesztési tárca 2025-re 2,5 százalékos GDP-növekedést prognosztizált. Múlt héten Anton Sziluanov pénzügyminiszter ugyanakkor azt mondta, hogy Oroszország GDP-je idén legkevesebb 1,5 százalékkal fog növekedni.

Az orosz szövetségi statisztikai szolgálat (Roszsztat) augusztus végén közölte, hogy az első fél évben a GDP 1,2 százalékkal nőtt. Korábban a hivatal az orosz gazdaság növekedését a második negyedévben 1,1 százalékra, az elsőben pedig 1,4 százalékra prognosztizálta, éves szinten.

Gref megnyilvánulása nem az első jelzés arra, hogy az orosz gazdaság gyengélkedik. Oroszország miniszterelnöke, Mihail Misusztyin augusztus végén váratlanul összehívta a repülőipar képviselőit, illetve az iparfejlesztés vezetőit, hogy bejelentse, őt nevezte ki az orosz repülőipar élére. A lépést amiatt tette, mert az ipar katasztrofális állapotba került. A repülőipar rendszeresen pénzt kér, de folyamatosan halasztja a megígért határidőket, és ehhez csak nagyon általános indokokat ad. Ez azt bizonyítja, hogy az iparágban nincs igazi irányítási rendszer. Oroszország vezetése annyira elégedetlen a repülőgépgyártás helyzetével, hogy tarthatatlannak véli a helyzetet.