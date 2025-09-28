Peking nem viccel: halálra ítélték a volt mezőgazdasági minisztert

Vesztegetés vádjával egy tartományi bíróság halálbüntetést kért Tang Renjian korábbi mezőgazdasági miniszter ellen – jelentette a kínai állami hírügynökség, a Hszinhua. Az ítélet végrehajtását két évre felfüggesztették.
A Hszinhua szerint Tang 2007 és 2024 között különböző tisztségeiben több mint 268 millió jüan (37,6 millió dollár) értékben fogadott el készpénzt és ingatlant. A Csangcsuni Középfokú Népbíróság a halálbüntetést két évre felfüggesztette, figyelembe véve, hogy Tang beismerte bűneit – írja a Reuters.
A Kínai Kommunista Párt 2024 novemberében zárta ki Tangot, hat hónappal azután, hogy a korrupcióellenes felügyelet vizsgálatot indított ellene, és eltávolították tisztségéből. Tang ügye szokatlanul gyorsan zajlott; hasonló vizsgálatokat hajtanak végre Li Sangfu védelmi miniszter, valamint elődje, Wei Fenge ellen.
Hszi Csin-ping elnök 2020-ban indította el a tisztogatási kampányt Kína belbiztonsági apparátusában, azzal a céllal, hogy a rendőrség, az ügyészség és a bíróságok
abszolút hűségesek, abszolút tiszták és abszolút megbízhatók
legyenek.
Hivatalos életrajzok szerint Tang 2017 és 2020 között a nyugati Kanszu tartomány kormányzója volt, mielőtt mezőgazdasági és vidékügyi miniszterré nevezték ki. Hszi januárban kijelentette: a korrupció jelenti a legnagyobb fenyegetést a Kínai Kommunista Párt számára, és továbbra is növekvő tendenciát mutat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.