Kína nagy engedményt tett, enyhülni látszanak a kínai-amerikai kereskedelmi feszültségek

Kína bejelentette, hogy a jövőben nem fog különleges bánásmódot kérni a fejlődő ország státuszára hivatkozva a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) jelenlegi és jövőbeli tárgyalásain. Li Csiang kínai miniszterelnök kedden, Kína Globális Fejlesztési Kezdeményezésének ülésén jelentette be a változást – számolt be a hivatalos Hszinhua hírügynökség alapján a The Wall Street Journal.
A lépés gesztus az Egyesült Államok részére, de a WTO főigazgatója, Ngozi Okonjo-Iweala is üdvözölte. Mint írta a közösségi médiában, ez „sokéves kemény munka betetőzése”. Li kiemelte, hogy a döntés „egy felelős, nagy fejlődő ország” részéről született, azaz jelezte, hogy Peking továbbra is fenntartja fejlődő ország státuszát.
Ez a pozíció hosszú ideje feszültséget kelt Washingtonnal.
A fejlődő országok státuszát jelenleg önbevallás alapján lehet megszerezni, és olyan előnyökkel jár, mint a megállapodások végrehajtásának hosszabb határideje vagy magasabb megengedett vámok. Bár Kína gazdasága a világ második legnagyobbja az Egyesült Államok után, az egy főre jutó jövedelme sokkal közelebb áll Thaiföldéhez vagy Mexikóéhoz, mivel a gazdag nagyvárosait hatalmas, szegényebb területek ellensúlyozzák.
Li bejelentése néhány nappal azután történt, hogy Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök megállapodott egy őszi, Dél-Koreában tartandó találkozóról. Trump később közölte, hogy a két ország jóváhagyta a TikTok amerikai működését lehetővé tevő megállapodást, és Hszi jövőre Washingtonba látogat, miután Trump Kínába utazik.
Elemzők szerint ezek a gesztusok a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi feszültségek enyhülését jelzik.
Kína ígérete, hogy nem kér további különleges bánásmódot, lendületet adhat a régóta elakadt WTO-reformoknak is.
Az Egyesült Államok régóta bírálja Kína fejlődő ország státuszát, és azt állítja, hogy mindaddig nem lehet érdemi reformokat végrehajtani a WTO-ban, amíg a nagy gazdaságok – köztük Kína – nem mondanak le erről a különleges státuszról. „Az Egyesült Államok soha nem fogadta el Kína fejlődő ország státuszának igényét, és gyakorlatilag minden jelenlegi gazdasági mutató ellentmond ennek” – írta Trump 2019-ben a WTO-ban a fejlődő ország státuszának reformjáról szóló memorandumában.
