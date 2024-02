Hszi Csin-ping már egy évtizede vasszigorral kezeli a korrupciót, az elmúlt időszakban pedig még erre is rátett egy lapáttal. Ez a személyének is jól jön, mivel erre hivatkozva eltávolíthatja ⁠⁠az útjából politikai vetélytársait is.

Hszi Csin-ping kínai elnök visszaszorítaná a korrupciót.

Fotó: Ju Peng / AFP

A magas pozíciókban dolgozók többsége alapból tagja a kormányzó Kínai Kommunista Pártnak. Így az ország politikai vezetésének még nagyobb ráhatása van a pénzügyek, a sport, a vagy az egyetemek meghatározó alakjaira.

Félelemkeltés a korrupcióellenesség jegyében

A párt – sokszor homályosan megfogalmazott – szabályai mindenre, még a magánéletre is kiterjednek. A párt hírnevének a megőrzésére apellálva még erkölcsi kérdésekben is meghatározzák a kívánatos viselkedést.

A betartásukért többek közt az antikorrupciós bizottság felelős, amely kikérdezésre titkos helyekre viheti a vezetőség szerint tévútra tévedt párttagokat, azaz eltüntetik a veszélyforrásokat.

Erről olykor még a családtagokat sem értesítik, az utcán elkapott személyeknek jogi képviseletre nincs lehetőségük és a fogva tartóit sem lehet elszámoltatni.

Hszi Csin-ping félelemkeltése megbénítja az országot

A megfélemlítés légkörében pedig megbénul a⁠⁠ gazdaság. A vezetők nem mernek újítani, kilépni a megszokott üzletmenetből, mert bármikor értük mehet a fekete autó, és eltüntethetik őket. Túl kockázatosnak tartják, hogy innovációra törekedjenek, vagy túl ambiciózusnak tűnjenek.

Ezt látva a húszas éveiben járó fiatalok inkább mamahotelben, ambíciók nélkül tengetik mindennapjaikat, mert nem látnak pozitív jövőt. Ott lehet előttük a kormánykritikus Jack Ma, az Alibaba alapítójának példája is, aki hónapokra eltűnt, a visszatérése után pedig megbánta a bűneit, a Kommunista Pártot éltette, és bejelentette, hogy hátrébb vonul a gigászi kereskedelmi vállalat vezetésétől.

A problémák gyökere, hogy „a kínai elnök nem az őszinteséget, hanem a feltétlen hűséget díjazza”

– mondja Alex Payette, a montreali Cercius geopolitikai intézet munkatársa.

„Úgy tűnik, hogy Hszi Csin-ping áldozatául esett annak, hogy folyamatosan dicsérik a káderek, akik csak előléptetésre törekednek. A párt korai időszakára visszatekintve tudnia illene, hogy a pártkáderek azért hízelkednek, hogy a tisztogatást megúszva magasabb pozíciókba jussanak” – fejtette ki a BBC-nek.

A kínai elnök a korrupció elleni küzdelmet jelölte meg az egyik legfontosabb céljának.

Fotó: Shutterstock

Az elmúlt hónapokban egyre több felső vezetőt gyanúsítottak meg kenőpénzek elfogadásával a pénzügyi szektorban, de Li Csang-fu hadügyminiszter és a katonai felszerelésekért felelős tábornokok sem úszták meg a tisztogatást. A hírek szerint a korrupció miatt hibás alkatrészek kerülhettek az atomfegyverekbe, amelyek pedig rendkívül fontosak az ütőképes hadsereg felállításában. Alex Payette azonban arra figyelmeztet, hogy

hiába bármilyen vasszigor a korrupcióval szemben, azt nem tudják addig megfékezni, amíg a párt továbbra is az egyetlen struktúra, amely állami forrásokhoz juthat.

Ráadásul a párt belső ellenőrzése nem elég a korrupció felszámolására, a társadalom hozzáállásán is változtatni kell. Az új generációkat úgy kell szocializálni, hogy számukra már ne legyen elfogadható és bevett gyakorlat a szabályok megszegése.

Becslések szerint ötmillió embert büntettek meg az elmúlt évtizedben korrupció miatt: míg egyesek megúszták figyelmeztetéssel vagy pénzbírsággal, addig mások szabadságvesztést vagy halálbüntetést kaptak.