Vezetőt vált a magyar irányítású nemzetközi energiaóriás: készül a terjeszkedés

Vezetőváltás lesz a svájci központú MET Csoport élén. Az európai energiaipar meghatározó szereplőjének csoportszintű vezérigazgatója (GCEO) 2026-tól Huibert Vigeveno lesz. Lakatos Benjamin, a MET Csoport irányító tulajdonosa és jelenlegi vezérigazgatója az igazgatóság elnökeként folytatja munkáját, és továbbra is aktív szerepet vállal a cégcsoport víziójának és növekedésének alakításában – közölte a vállalatcsoport hétfőn.

Vezetőváltás lesz a MET Csoport élén / Fotó: MET Csoport

A MET Csoport új vezetője tapasztalt szakember

Az elmúlt évek dinamikus növekedése lehetővé tette a MET Csoport számára, hogy első számú vezetői szinten is fontos változást hajtson végre, amelynek célja az üzleti teljesítmény további erősítése, az ügyfélkör bővítése és a terjeszkedési tervek felgyorsítása.

Huibert Vigeveno jelentős tapasztalattal rendelkezik komplex szervezetek irányításában, harmincéves sikeres Shell-karrier után csatlakozik a vállalathoz csoportszintű vezérigazgatóként.

Legutóbb a Shell globális vezető testületének tagjaként, valamint a downstream – megújulók és energetikai megoldások – üzletág igazgatójaként dolgozott, ahol üzletágon és földrajzi területeken átívelő ügyfélérték-ajánlatot alakított ki, és több mint 30 ezer fős szervezetet vezetett. Ezt megelőzően a Shell kínai leányvállalatának volt igazgatósági elnöke, és sikeresen irányította a Shell 53 milliárd dolláros BG Group-felvásárlásának integrációját, amelyet követően a cég átmeneti vezérigazgatójaként tevékenykedett. Huibert Vigeveno a KBR igazgatósági tagja – amely vállalat globális technológiai és mérnöki megoldásokat kínál, és a New York-i Értéktőzsdén jegyzik –, ahol non-executive igazgatóként tevékenykedik.

Huibert Vigeveno és Lakatos Benjamin /Fotó: MET Csoport

Lakatos Benjamin, a MET Csoport irányító tulajdonosa és jelenlegi csoportszintű vezérigazgatója megtartja igazgatósági elnöki pozícióját, és a hosszú távú jövőkép és növekedési stratégia alakítására összpontosít.

„Huibert Vigeveno kivételes vezetői képessége, stratégiai szemlélete és operatív tapasztalata új szintre emeli a MET Csoport terveit” – mondta Lakatos Benjamin. – Biztos vagyok benne, hogy Huibert kinevezése tovább erősíti a MET Csoport nemzetközi pozícióját, miközben hűek maradunk független, vállalkozói gyökereinkhez.”