A Kreml váratlanul lefejezett egy teljes iparágat: egyetlen orosz vezető sem sejtette, hogy a végső tárgyalásra hívták meg

Az orosz miniszterelnök, Mihail Misusztyin Kazanyban tartott stratégiai ülést pénzügyi felsővezetőknek és repülőgépipari igazgatóknak. Az ülés témája a repülőgépipar fejlesztése volt. Parázsviták robbantak ki, ugyanis Oroszország vezetése annyira elégedetlen a repülőgépgyártás helyzetével, hogy tarthatatlannak véli a helyzetet — számolt be a Szvabodnaja Pressza.
Misusztyin a teljes orosz repülőgépipar képviseletének pocskondiázásába kezdett – a Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, a Rosztek és az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (OAK) is megkapta a magáét. Az Egyesült Repülőgépgyártó vállalattal szemben a miniszterelnök panaszai az alábbiak voltak:
A miniszterelnöknek konkrét személy is eszébe jutott a repülőipar vezetési feladatának ellátására. A közeljövőben az iparágat a Sberbank vezetője, Herman Gref viszi tovább. Az orosz kormány megbízásából már tavaly június óta a Sberbank és a Gazprom tanácsadói a kormány megbízásából auditálták a repülőgépipart (kizárólag a polgári programok területén).
Valószínűleg már akkor felmerült az az ötlet, hogy az iparágat "külső irányítás alá" helyezzék, hasonlóan ahhoz, ahogyan azt az Egyesült Hajóépítő Vállalattal (OSK) tették, amelyet a VTB bank felügyel.
A hajóépítő vállalatok a bankárok szigorú ellenőrzése alatt kezdtek jó eredményeket felmutatni: az iparág sok évnyi stagnálás után elérte a veszteségmentességi szintet. Abban az esetben azonban a pénzügyi hiány kisebb volt, mint a repülőgépgyártóknál jelenleg.
A helyzet az iparágban katasztrofális – az importpótló SSJ-100 még mindig nem készült el, az MS-21, amelyet még 2016-ban ígértek sorozatgyártásba állítani, nem fogja elérni a meghirdetett jellemzőket, és ugyanolyan messze van a sorozatgyártástól, mint tíz évvel ezelőtt. Az Il-114 és az Il-96-300 továbbra sem kapják meg a tanúsítást.
