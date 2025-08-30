Deviza
Sberbank
repülőipar
Oroszország
ipar

A Kreml váratlanul lefejezett egy teljes iparágat: egyetlen orosz vezető sem sejtette, hogy a végső tárgyalásra hívták meg

Oroszország miniszterelnöke, Mihail Misusztyin összehívta a repülőipar képviselőit, illetve az iparfejlesztés vezetőit. Váratlan fordulat történt az ülésen, ugyanis kinevezte az orosz repülőipar élére a Sberbank igazgatóját.
VG
2025.08.30, 07:43

Az orosz miniszterelnök, Mihail Misusztyin Kazanyban tartott stratégiai ülést pénzügyi felsővezetőknek és repülőgépipari igazgatóknak. Az ülés témája a repülőgépipar fejlesztése volt. Parázsviták robbantak ki, ugyanis Oroszország  vezetése annyira elégedetlen a repülőgépgyártás helyzetével, hogy tarthatatlannak véli a helyzetet — számolt be a Szvabodnaja Pressza.

orosz,repülőipar,ipar,repülő,vadászrepülő,drón
Az orosz miniszterelnök lefejezte a repülőipart / Forrás: TASZSZ

Misusztyin a teljes orosz repülőgépipar képviseletének pocskondiázásába kezdett – a Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, a Rosztek és az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (OAK) is megkapta a magáét. Az Egyesült Repülőgépgyártó vállalattal szemben a miniszterelnök panaszai az alábbiak voltak:

  • a cégnek elméletileg egy repülőgépgyártási szférát összefotó és erőforrás elosztó szerepben kéne működnie, azonban nem teljesíti ezeket a feladatokat. Misusztyin miniszterelnök sérelmezte, hogy minden az OAK alá tartozó vállalkozás azt csinálja, ami neki közelebb van és a többi problémát félresöpri.
  • A felsőbb hatóságok, nevezetesen az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium felé irányuló panaszai az alábbiak voltak: a repülőipar rendszeresen pénzt kér, de folyamatosan halasztja a megígért határidőket, és ehhez csak nagyon általános indokokat ad. Ez azt bizonyítja, hogy az iparágban nincs igazi irányítási rendszer. A felelősség elmosódott, bár nyilvánvaló, hogy konkrét feladatok végrehajtásáért konkrét embereknek kell felelniük.

Orosz repülőipar újratöltve

A miniszterelnöknek konkrét személy is eszébe jutott a repülőipar vezetési feladatának ellátására. A közeljövőben az iparágat a Sberbank vezetője, Herman Gref viszi tovább. Az orosz kormány megbízásából már tavaly június óta a Sberbank és a Gazprom tanácsadói a kormány megbízásából auditálták a repülőgépipart (kizárólag a polgári programok területén). 

Valószínűleg már akkor felmerült az az ötlet, hogy az iparágat "külső irányítás alá" helyezzék, hasonlóan ahhoz, ahogyan azt az Egyesült Hajóépítő Vállalattal (OSK) tették, amelyet a VTB bank felügyel.

Szberbank: Mi nem a Gazprom vagyunk, finoman terjeszkedünk

A hajóépítő vállalatok a bankárok szigorú ellenőrzése alatt kezdtek jó eredményeket felmutatni: az iparág sok évnyi stagnálás után elérte a veszteségmentességi szintet. Abban az esetben azonban  a pénzügyi hiány kisebb volt, mint a repülőgépgyártóknál jelenleg.

A helyzet az iparágban katasztrofális – az importpótló SSJ-100 még mindig nem készült el, az MS-21, amelyet még 2016-ban ígértek sorozatgyártásba állítani, nem fogja elérni a meghirdetett jellemzőket, és ugyanolyan messze van a sorozatgyártástól, mint tíz évvel ezelőtt. Az Il-114 és az Il-96-300 továbbra sem kapják meg a tanúsítást.

