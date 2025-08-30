A Kreml váratlanul lefejezett egy teljes iparágat: egyetlen orosz vezető sem sejtette, hogy a végső tárgyalásra hívták meg

Az orosz miniszterelnök, Mihail Misusztyin Kazanyban tartott stratégiai ülést pénzügyi felsővezetőknek és repülőgépipari igazgatóknak. Az ülés témája a repülőgépipar fejlesztése volt. Parázsviták robbantak ki, ugyanis Oroszország vezetése annyira elégedetlen a repülőgépgyártás helyzetével, hogy tarthatatlannak véli a helyzetet — számolt be a Szvabodnaja Pressza.

Az orosz miniszterelnök lefejezte a repülőipart / Forrás: TASZSZ

Misusztyin a teljes orosz repülőgépipar képviseletének pocskondiázásába kezdett – a Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, a Rosztek és az Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat (OAK) is megkapta a magáét. Az Egyesült Repülőgépgyártó vállalattal szemben a miniszterelnök panaszai az alábbiak voltak:

a cégnek elméletileg egy repülőgépgyártási szférát összefotó és erőforrás elosztó szerepben kéne működnie, azonban nem teljesíti ezeket a feladatokat. Misusztyin miniszterelnök sérelmezte, hogy minden az OAK alá tartozó vállalkozás azt csinálja, ami neki közelebb van és a többi problémát félresöpri.

A felsőbb hatóságok, nevezetesen az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium felé irányuló panaszai az alábbiak voltak: a repülőipar rendszeresen pénzt kér, de folyamatosan halasztja a megígért határidőket, és ehhez csak nagyon általános indokokat ad. Ez azt bizonyítja, hogy az iparágban nincs igazi irányítási rendszer. A felelősség elmosódott, bár nyilvánvaló, hogy konkrét feladatok végrehajtásáért konkrét embereknek kell felelniük.

Orosz repülőipar újratöltve

A miniszterelnöknek konkrét személy is eszébe jutott a repülőipar vezetési feladatának ellátására. A közeljövőben az iparágat a Sberbank vezetője, Herman Gref viszi tovább. Az orosz kormány megbízásából már tavaly június óta a Sberbank és a Gazprom tanácsadói a kormány megbízásából auditálták a repülőgépipart (kizárólag a polgári programok területén).

Valószínűleg már akkor felmerült az az ötlet, hogy az iparágat "külső irányítás alá" helyezzék, hasonlóan ahhoz, ahogyan azt az Egyesült Hajóépítő Vállalattal (OSK) tették, amelyet a VTB bank felügyel.

A hajóépítő vállalatok a bankárok szigorú ellenőrzése alatt kezdtek jó eredményeket felmutatni: az iparág sok évnyi stagnálás után elérte a veszteségmentességi szintet. Abban az esetben azonban a pénzügyi hiány kisebb volt, mint a repülőgépgyártóknál jelenleg.