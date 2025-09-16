Oroszország lassan térdre rogyhat – Zelenszkij szerint a fegyverük hatásosabb a nyugati szankcióknál

Az oroszországi Transznyeft arra figyelmeztette az olajtermelőket, hogy csökkenteniük kellhet a termelést a kritikus exportkikötők és finomítók elleni ukrán dróntámadások miatt – tudta meg a Reuters három iparági személytől.
Az ukránok augusztus óta fokozták az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat, hogy lassítsák az oroszok előretörését a fronton. Ukrajna egyben arra is törekszik, hogy csökkentse Oroszország bevételeit, hogy azzal is a tárgyalóasztalhoz kényszerítse a Kremlt a háború lezárásához.
Ukrajnai katonai tisztviselők és orosz iparági források szerint az ukrán drónok legalább tíz finomítóban tettek kárt, amivel Oroszország finomítókapacitása ideiglenesen közel egyötödével csökkent. Az ukránok ezzel egy időben megrongálták a Balti-tenger két vezető kikötőjét, Ust-Lugát és Primorszkot is.
A hírügynökség két iparági forrása elmondta, hogy a Transznyeft, amely az orosz olaj több mint 80 százalékát kezeli, az elmúlt napokban korlátozta az olajvállalatok lehetőségét arra, hogy olajat tároljanak a vezetékrendszerében.
A Transznyeft figyelmeztette a termelőket, hogy ha az infrastruktúrája további károkat szenved, kénytelen lehet kevesebb olajat átvenni.
A támadások végső soron arra kényszeríthetik Oroszországot, hogy csökkentse a kitermelést – mondták az olajszivattyúzási műveleteket jól ismerő források. Az országnak ugyanis nincs jelentős olajraktározási kapacitása.
Ez pedig végső soron számottevő anyagi terhet jelenthet az államnak, mivel az olaj- és gázbevételek hagyományosan az orosz költségvetés jelentőst részét, akár felét is adják.
A Nyugat az Ukrajna elleni invázió miatt egymás után vetette ki a szankciókat Oroszországra, különösen az olaj- és gáziparra összpontosítva. Moszkva azonban sikeresen átirányította olajexportjának nagy részét Ázsiába, ahol India és Kína a legnagyobb vásárlói.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy látja, hogy a támadások jelentős károkat okoznak, és az orosz olaj-infrastruktúra elleni támadásokat „a leggyorsabban ható szankcióknak” nevezte.
Múlt héten például rövid időre leállt Oroszország legnagyobb olajkikötője Primorszkban egy ukrán dróntámadás miatt. A kikötő olajexport-kapacitása eléri a napi 1 millió hordót, ami Oroszország teljes olajtermelésének tizedénél is nagyobb. A két forrás szerint Primorszk szombaton részben újraindította a működést, de továbbra sem világos, mennyi időbe telik a teljes helyreállítás.
Szombaton azonban az ukrán különleges erők újabb orosz olajipari létesítmény ellen intéztek támadást, mégpedig az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót találták el.
A bennfentesek szerint Oroszország már korábban is elvesztett némi exportkapacitást, miután augusztusban dróntámadás érte az ust-lugai olajterminált a Balti-tengeren.
A legutóbbi OPEC+-megállapodás értelmében Oroszország olajkitermelési kvótája szeptemberben napi 9,449 millió hordóra emelkedik az augusztusi 9,344 millió hordóról. Az amerikai J. P. Morgan bank ugyanakkor úgy látja, hogy „Oroszország olajtermelési kapacitásának bővítése most veszélyben van a korlátozott tárolókapacitás miatt”.
A Goldman Sachs szerint eközben a finomítói leállások is visszafogják a termelést.
Mindkét bank úgy véli azonban, hogy a termelés csak mérsékelten csökken, mivel az ázsiai vásárlók továbbra is keresik az orosz nyersolajat.
