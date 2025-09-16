Oroszország lassan térdre rogyhat – Zelenszkij szerint a fegyverük hatásosabb a nyugati szankcióknál

Az oroszországi Transznyeft arra figyelmeztette az olajtermelőket, hogy csökkenteniük kellhet a termelést a kritikus exportkikötők és finomítók elleni ukrán dróntámadások miatt – tudta meg a Reuters három iparági személytől.

Oroszország lassan térdre rogyhat az ukrán dróntámadások eredményei következtében / Fotó: Kamylle / X

Az ukránok augusztus óta fokozták az orosz energetikai létesítmények elleni támadásokat, hogy lassítsák az oroszok előretörését a fronton. Ukrajna egyben arra is törekszik, hogy csökkentse Oroszország bevételeit, hogy azzal is a tárgyalóasztalhoz kényszerítse a Kremlt a háború lezárásához.

Ukrajnai katonai tisztviselők és orosz iparági források szerint az ukrán drónok legalább tíz finomítóban tettek kárt, amivel Oroszország finomítókapacitása ideiglenesen közel egyötödével csökkent. Az ukránok ezzel egy időben megrongálták a Balti-tenger két vezető kikötőjét, Ust-Lugát és Primorszkot is.

A hírügynökség két iparági forrása elmondta, hogy a Transznyeft, amely az orosz olaj több mint 80 százalékát kezeli, az elmúlt napokban korlátozta az olajvállalatok lehetőségét arra, hogy olajat tároljanak a vezetékrendszerében.

A Transznyeft figyelmeztette a termelőket, hogy ha az infrastruktúrája további károkat szenved, kénytelen lehet kevesebb olajat átvenni.

A támadások végső soron arra kényszeríthetik Oroszországot, hogy csökkentse a kitermelést – mondták az olajszivattyúzási műveleteket jól ismerő források. Az országnak ugyanis nincs jelentős olajraktározási kapacitása.

Ez pedig végső soron számottevő anyagi terhet jelenthet az államnak, mivel az olaj- és gázbevételek hagyományosan az orosz költségvetés jelentőst részét, akár felét is adják.

Az ukrán dróntámadások hozhatják el azt, amire a nyugati szankciók képtelen voltak: Putyin meghajolására

A Nyugat az Ukrajna elleni invázió miatt egymás után vetette ki a szankciókat Oroszországra, különösen az olaj- és gáziparra összpontosítva. Moszkva azonban sikeresen átirányította olajexportjának nagy részét Ázsiába, ahol India és Kína a legnagyobb vásárlói.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy látja, hogy a támadások jelentős károkat okoznak, és az orosz olaj-infrastruktúra elleni támadásokat „a leggyorsabban ható szankcióknak” nevezte.