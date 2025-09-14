Ég az orosz olajfinomító, olyan messziről találták el az ukránok, mint ide Berlin

Az Ukrajinszka Pravda szerint az egyik legnagyobb orosz olajfinomítót találták el az ukrán drónok az éjszaka, a mellékelt videón – amelyet a Telegramon talált az ukrán lap – az látszik, hogy az intézmény területén hatalmas lángok csapnak fel.

Orosz olajfinomítót ért ukrán dróntalálat / Fotó: Jekatyerina Boriszova

A lap úgy azonosítja az égő objektumot, mint a Kirisinyeftyeorgintyez (Kinyef) finomítója, amely több mint 800 kilométerre helyezkedik el az ukrán határtól, és állítólag az egyik legnagyobb Oroszországban.

Az utóbbi hetekben az ukránok fokozták az orosz energiainfrastruktúra elleni támadásokat, nem törődtek azzal sem, hogy a Barátság kőolajvezeték sorozatos megrongálásával veszélybe sodorják a közép-európai régió energiaellátását. Eközben az orosz és amerikai elnök alaszkai tárgyalásai ellenére sem halad előre a béke ügye, és az amerikai elnök, Donald Trump sürgeti az európai országokat, hogy hagyjanak fel az orosz energia vásárlásával.

Az ukrán lap szerint a most megtámadott és felgyújtott üzem Kirisi városában van, és a Szurgutnyeftyegaz leányvállalata működteti.

Éves finomítási kapacitása – írják az ukránok – meghaladja a 10 millió tonna kőolajat, és széles választékban állít elő kőolajtermékeket, többek között

benzint,

dízelüzemanyagot,

repülőgép-üzemanyagot és más termékeket.

A cikk későbbi frissítése szerint a Leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozdenko közölte: három drónt lőttek le Kirisinél, és a lezuhant roncsok okoztak tüzet, amit gyorsan eloltottak. Nem történt sem haláleset, sem sérülés. A finomítóban okozott kár mértékéről nincs további információ.