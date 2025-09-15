Határoztak a németek: óriási felvásárlásba kezd az RTL – ezt a két tévét szerzi meg

A német Médiakoncentráció Bizottsága (KEK) jóváhagyta az RTL Group tervezett akvizícióját, amelynek keretében az RTL Deutschland átveszi a Sky Deutschlandot és leányvállalatát, az NBC Universal Global Networks Deutschlandot.

Hollandiából kivonult, Németországban terjeszkedik az RTL / Fotó: Shutterstock

A Médiapiac cikke szerint a KEK úgy ítélte meg, hogy a tranzakció nem veszélyezteti a médiapluralizmust Németországban, mivel az RTL Deutschland, a Sky Deutschland és az NBCU együttes közönségaránya 23,2 százalék volt, amelyből a jogszabályi korrekciót követően 18,2 százalékos nettó részesedés adódik. A domináns piaci befolyás megállapításához 30 százalékos küszöbérték szükséges, így a felvásárlás nem minősül véleménymonopóliumnak.

A mostani döntés kizárólag a lineáris televíziós piacra terjed ki, a fizetős és streamingszolgáltatásokra vonatkozó hatások vizsgálata nem tartozik a bizottság mandátumába.

Az RTL Group tájékoztatása szerint az ügylethez szükséges további hatósági engedélyezési folyamat, köztük az Európai Bizottság versenyjogi vizsgálata, még zajlik. A tranzakció a Sky németországi, ausztriai és svájci érdekeltségeit is érinti, a vételár 150 millió euró készpénz, kiegészítve egy az RTL részvényárfolyamához kötött, változó összeggel. Az RTL emellett licenc alapján használhatja a Sky márkanevet a DACH régióban.

Végleges: kivonult az RTL az európai országból – most mindenki azt találgatja, mi lesz Magyarországgal

Az RTL csoport júniusban eladta hollandiai érdekeltségét a DPG Mediának, miután a versenyhatóság is rábólintott az üzletre – ezzel lezárult az eladási folyamat, és az RTL újabb európai piacon fejezte be működését. A lépés egy régóta tartó kivonulási hullám része, amelynek során a médiacsoport fokozatosan csökkenti jelenlétét Európa több országában.

A cég korábban még azt nyilatkozta, hogy Hollandia kulcspiac, és nem tervezik az eladást – ahogy ezt korábban más országokban is hangsúlyozták, mielőtt mégis az értékesítés mellett döntöttek.

Felmerül a kérdés: vajon az RTL Magyarország is sorra kerül? A hivatalos álláspont szerint maradnak, amit azzal is próbálnak alátámasztani, hogy új székházba költöztek. Azonban a Media1 információi szerint az RTL nem tulajdonosa az épületnek, csupán bérlője, így ez önmagában nem zárja ki az esetleges eladást. Ráadásul az elmúlt példák alapján korábbi nyilatkozatok sem garantálták a maradást.