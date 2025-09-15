Deviza
EUR/HUF389.86 -0.16% USD/HUF331.67 -0.4% GBP/HUF451.06 -0.05% CHF/HUF416.84 -0.25% PLN/HUF91.73 -0.03% RON/HUF77.02 -0.12% CZK/HUF16.03 -0.11% EUR/HUF389.86 -0.16% USD/HUF331.67 -0.4% GBP/HUF451.06 -0.05% CHF/HUF416.84 -0.25% PLN/HUF91.73 -0.03% RON/HUF77.02 -0.12% CZK/HUF16.03 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,266.4 -0.92% MTELEKOM1,866 -0.11% MOL2,828 -0.78% OTP28,770 -1.49% RICHTER10,180 0% OPUS537 +1.3% ANY7,200 -1.67% AUTOWALLIS155 -1.29% WABERERS5,080 0% BUMIX9,286.98 -1.62% CETOP3,471.58 -0.35% CETOP NTR2,164.57 +0.09% BUX100,266.4 -0.92% MTELEKOM1,866 -0.11% MOL2,828 -0.78% OTP28,770 -1.49% RICHTER10,180 0% OPUS537 +1.3% ANY7,200 -1.67% AUTOWALLIS155 -1.29% WABERERS5,080 0% BUMIX9,286.98 -1.62% CETOP3,471.58 -0.35% CETOP NTR2,164.57 +0.09%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
média
Németország
felvásárlás
RTL
tranzakció
akvizíció

Határoztak a németek: óriási felvásárlásba kezd az RTL – ezt a két tévét szerzi meg

Erős riválist vásárol fel Németországban a cég. Az RTL megszerezte a Sky és az NBC Universal tulajdonjogát is a német piacon.
VG
2025.09.15, 14:31
Frissítve: 2025.09.15, 14:40

A német Médiakoncentráció Bizottsága (KEK) jóváhagyta az RTL Group tervezett akvizícióját, amelynek keretében az RTL Deutschland átveszi a Sky Deutschlandot és leányvállalatát, az NBC Universal Global Networks Deutschlandot.

Stuttgart,,Germany,-,02-13-2024:,Person,Holding,Smartphone,With,Logo,Of RTL
Hollandiából kivonult, Németországban terjeszkedik az RTL / Fotó: Shutterstock

A Médiapiac cikke szerint a KEK úgy ítélte meg, hogy a tranzakció nem veszélyezteti a médiapluralizmust Németországban, mivel az RTL Deutschland, a Sky Deutschland és az NBCU együttes közönségaránya 23,2 százalék volt, amelyből a jogszabályi korrekciót követően 18,2 százalékos nettó részesedés adódik. A domináns piaci befolyás megállapításához 30 százalékos küszöbérték szükséges, így a felvásárlás nem minősül véleménymonopóliumnak.

A mostani döntés kizárólag a lineáris televíziós piacra terjed ki, a fizetős és streamingszolgáltatásokra vonatkozó hatások vizsgálata nem tartozik a bizottság mandátumába.

Az RTL Group tájékoztatása szerint az ügylethez szükséges további hatósági engedélyezési folyamat, köztük az Európai Bizottság versenyjogi vizsgálata, még zajlik. A tranzakció a Sky németországi, ausztriai és svájci érdekeltségeit is érinti, a vételár 150 millió euró készpénz, kiegészítve egy az RTL részvényárfolyamához kötött, változó összeggel. Az RTL emellett licenc alapján használhatja a Sky márkanevet a DACH régióban.

Végleges: kivonult az RTL az európai országból – most mindenki azt találgatja, mi lesz Magyarországgal

Az RTL csoport júniusban eladta hollandiai érdekeltségét a DPG Mediának, miután a versenyhatóság is rábólintott az üzletre – ezzel lezárult az eladási folyamat, és az RTL újabb európai piacon fejezte be működését. A lépés egy régóta tartó kivonulási hullám része, amelynek során a médiacsoport fokozatosan csökkenti jelenlétét Európa több országában.

A cég korábban még azt nyilatkozta, hogy Hollandia kulcspiac, és nem tervezik az eladást – ahogy ezt korábban más országokban is hangsúlyozták, mielőtt mégis az értékesítés mellett döntöttek.

Felmerül a kérdés: vajon az RTL Magyarország is sorra kerül? A hivatalos álláspont szerint maradnak, amit azzal is próbálnak alátámasztani, hogy új székházba költöztek. Azonban a Media1 információi szerint az RTL nem tulajdonosa az épületnek, csupán bérlője, így ez önmagában nem zárja ki az esetleges eladást. Ráadásul az elmúlt példák alapján korábbi nyilatkozatok sem garantálták a maradást.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu