Deviza
EUR/HUF390.93 -0.16% USD/HUF333.22 -0.4% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF418.76 -0.17% PLN/HUF91.63 -0.1% RON/HUF76.99 -0.14% CZK/HUF16.1 -0.07% EUR/HUF390.93 -0.16% USD/HUF333.22 -0.4% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF418.76 -0.17% PLN/HUF91.63 -0.1% RON/HUF76.99 -0.14% CZK/HUF16.1 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
szélturbina
Kína

Új korszak: Kína rájött, hogyan tud végtelen energiát termelni, világrekorder találmányt mutatott be a világnak – videón a gigászi S1500

Kína az S1500 megawattos légi szélturbinájával jelentős lépést tett a megújuló energiaforrások terén. A gépezet gyorsan telepíthető és akár 25 évig is működőképes lehet, különösen hasznos lehet távoli vagy katasztrófa sújtotta területeken.
VG
2025.09.29, 06:55
Frissítve: 2025.09.29, 06:58

Kína új mérföldkőhöz érkezett a megújuló energiák terén: elkészült és sikeresen teljesítette első tesztrepülését a világ legnagyobb légi szélturbinája, az S1500 Hami sivatagos térségében, Hszincsiangban. A próbarepülés megerősítette, hogy a hatalmas, 60 méter hosszú, 40 méter széles és 40 méter magas gépezet képes stabilan működni még viharos szelek közepette is – írja a PCW.

Új korszak: Kína rájött, hogyan tud végtelen energiát termelni, világrekorder találmányt mutatott be a világnak - videón a gigászi S1500 szélturbina
Fotó: Choinanews

Az S1500 egyedülálló konstrukció: a turbina magaslégköri szelek folyamatos erejét hasznosítja, az így termelt áramot egy kábel vezeti le a felszínre. A gépben tizenkét, egyenként 100 kilowattos generátora összesen 1,2 megawattnyi villamos energiát termel.

 Mobilitásának és gyors telepíthetőségének köszönhetően nem csupán a hagyományos energiahálózatok hasznos kiegészítője lehet, hanem életmentő megoldásként szolgálhat távoli, nehezen megközelíthető vagy katasztrófa sújtotta térségek ellátására.  A fejlesztést a Beijing SAWES Energy Technology, a Tsinghua Egyetem és a Kínai Tudományos Akadémia közösen valósította meg, 

A projekt mögött áll kutatók szerint az S1500 25 éven át folyamatosan képes működni megszakítás nélkül.

Ez a technológiai áttörés új dimenziókat nyithat a megújuló energiafelhasználásban, miközben egyben példát mutat a klímavédelmi innovációk globális fejlődéséhez is. Érdemes megemlíteni, hogy a távol-keleti országan más mérnöki brabúrok is születtek az elmúlt hetekben.

Kész a Föld legmagasabb hídja

Szeptember 28-án hivatalosan is megnyílik a világ legmagasabb hídja a délnyugat-kínai Kujcsou tartományban. A Huajiang Grand Canyon híd 625 méterrel emelkedik a folyó fölé, és új mércét állít a mérnöki teljesítményben.

A 2022 elején indult építkezés során a projektcsapat olyan technológiai megoldásokat vetett be, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. A kínai Beidou műholdas navigáció, drónok, digitális épületmodellezés és intelligens megfigyelőrendszerek segítették a kivitelezést. Ultraerős anyagokkal és innovatív technikákkal sikerült milliméteres pontossággal dolgozni több mint fél kilométeres magasságban.

A híd hossza 2890 méter, főnyílása 1420 méter. A maga 625 méteres magasságával nemcsak a világ legmagasabb hídja lesz, hanem a legnagyobb nyílású is, amelyet hegyvidéki terepen valaha megépítettek. A Global Times szerint a végső terhelési próba augusztus végén zajlott le: 96 teherautót vezettek fel a szerkezetre, összesen mintegy 3300 tonna súllyal, hogy ellenőrizzék a tartók és kábelek terhelhetőségét.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu