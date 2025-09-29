Új korszak: Kína rájött, hogyan tud végtelen energiát termelni, világrekorder találmányt mutatott be a világnak – videón a gigászi S1500

Kína új mérföldkőhöz érkezett a megújuló energiák terén: elkészült és sikeresen teljesítette első tesztrepülését a világ legnagyobb légi szélturbinája, az S1500 Hami sivatagos térségében, Hszincsiangban. A próbarepülés megerősítette, hogy a hatalmas, 60 méter hosszú, 40 méter széles és 40 méter magas gépezet képes stabilan működni még viharos szelek közepette is – írja a PCW.

Fotó: Choinanews

Az S1500 egyedülálló konstrukció: a turbina magaslégköri szelek folyamatos erejét hasznosítja, az így termelt áramot egy kábel vezeti le a felszínre. A gépben tizenkét, egyenként 100 kilowattos generátora összesen 1,2 megawattnyi villamos energiát termel.

Mobilitásának és gyors telepíthetőségének köszönhetően nem csupán a hagyományos energiahálózatok hasznos kiegészítője lehet, hanem életmentő megoldásként szolgálhat távoli, nehezen megközelíthető vagy katasztrófa sújtotta térségek ellátására. A fejlesztést a Beijing SAWES Energy Technology, a Tsinghua Egyetem és a Kínai Tudományos Akadémia közösen valósította meg,

A projekt mögött áll kutatók szerint az S1500 25 éven át folyamatosan képes működni megszakítás nélkül.

Ez a technológiai áttörés új dimenziókat nyithat a megújuló energiafelhasználásban, miközben egyben példát mutat a klímavédelmi innovációk globális fejlődéséhez is. Érdemes megemlíteni, hogy a távol-keleti országan más mérnöki brabúrok is születtek az elmúlt hetekben.

Kész a Föld legmagasabb hídja

Szeptember 28-án hivatalosan is megnyílik a világ legmagasabb hídja a délnyugat-kínai Kujcsou tartományban. A Huajiang Grand Canyon híd 625 méterrel emelkedik a folyó fölé, és új mércét állít a mérnöki teljesítményben.

A 2022 elején indult építkezés során a projektcsapat olyan technológiai megoldásokat vetett be, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna. A kínai Beidou műholdas navigáció, drónok, digitális épületmodellezés és intelligens megfigyelőrendszerek segítették a kivitelezést. Ultraerős anyagokkal és innovatív technikákkal sikerült milliméteres pontossággal dolgozni több mint fél kilométeres magasságban.