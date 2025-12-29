Rá fognak rontani a belga miniszterelnökre: ő nem Orbán Viktor és Brüsszelnek óriási a tét

Az unióban a kísértetek visszajárnak: ha a migráció kivédéséről beszélnek, akkor épp nőket késel egy már kiutasított bevándorló; ha békéről, akkor a háború finanszírozása; ha jogi normákról, akkor a kikerülésük, mint az orosz vagyon elkobzásának terve. Az utóbbit úgy tűnt, sikerült kivédeni a decemberi EU-csúcson, lecserélve egy olyan változatra – a közös hitelfelvételre –, amely szintén érdekeltséget teremt az ukrajnai háború folytatásában, de legalább elodázza a kenyértörést. A szellemirtók azonban ezzel a szörnnyel sem biztos, hogy végeztek: akik a legjobban rettegtek tőle, a belgák, jobb, ha felkészülnek a visszatérésére 2026-ban.

Orosz vagyon: Bart De Wever és Orbán Viktor ugyanarra jutott a kérdésben, de továbbra is rájuk szegeződnek a német ágyúk – egy vélemény: De Wever nem Orbán Fotó: Anadolu via AFP

Rövid emlékeztető: a december 18-ai EU-csúcson csúfosan megbukott Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Friedrich Merz német kancellár terve a jórészt Belgiumban lévő befagyasztott orosz vagyon Ukrajnához játszására. Belgium ritka ellenállást mutatott fel, attól tartva, hogy a jogi és politikai értelemben is bukottnak tűnő terv anyagi ódiuma rá hullana vissza. Ehelyett 90 milliárd euró hitelt vesznek fel az EU-tagok – kivéve a csehek, magyarok, szlovákok – Ukrajna számára.

A 90 milliárd azonban

csak ideiglenesen oldja meg az ukrán pénznyelő gondjait,

miközben az EU országaiban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott orosz vagyon van, 183 milliárd a belga Euroclearnél,

és az év végén felgyorsított béketárgyalások közepette Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt közölte: nincs döntés arról, az orosz vagyon sorsa az egyeztetések tétjei közé kerül-e. Végleges döntés az uniós csúcson sem született.

Orosz vagyon: már nem Ukrajna a tét, hanem a német trió és támogatóik jövője

Sokan állítják, az uniót vezető politikai elit egyirányú utcába fordult Ukrajnát illetően: a tét már a saját jövőjük, nem Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rezsimjévé.

Akár az a következtetés is levonható: a Manfred Weber európai parlamenti frakcióvezető által is támogatott Merz-Von der Leyen kettős ideiglenesnek tekintik a decemberi vereséget, és jövőre újabb támadás indulhat Bart De Wever belga miniszterelnök ellen, hogy mégis adja be a derekát az orosz vagyon kiadásának ügyében.