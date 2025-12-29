Deviza
Nagyon vigyázzon, ha ezen a tőzsdén fektet be!

Az indiai Haidarábádban letartóztatták a Coinbase egy volt ügyfélszolgálati munkatársát a kriptotőzsdéhez köthető adatlopási botránnyal kapcsolatban. Közel 70 ezer felhasználó adatait lophatták el kiberbűnözők.
Világgazdaság
2025.12.29, 18:14
Frissítve: 2025.12.29, 18:20

„Zéró toleranciát tanúsítunk a visszaélésekkel szemben, és továbbra is együttműködünk a bűnüldöző szervekkel a bűnelkövetők bíróság elé állítása érdekében” – írta Brian Armstrong, a Coinbase vezérigazgatója az X-en közzétett bejegyzésében. Sőt, arra is utalást tett, hogy további esetekre is fény derülhet – teszi hozzá az Origo.

A Coinbase 70 ezer ügyfelének érzékeny adatait szerezték meg kiberbűnözők / Fotó: Shutterstock

Egy évvel ezelőtt kezdődött a Coinbase-ügy

Az ügy még 2024 decemberében kezdődött. A bűnözők a Coinbase több munkatársát is lefizethették, hogy hozzáférjenek a belső rendszerekhez, és bizalmas felhasználói információkat, beleértve neveket, címeket, telefonszámokat és személyazonosító okmányadatokat, vagyis érzékeny ügyféladatokat szerezzenek meg. A nyomozás során kiderült, hogy közel hetvenezer felhasználó adatai kerülhettek a birtokukba.

A Yahoo! Finance szerint 

a kiberbűnözők később húszmillió dollárt követeltek azért, hogy ne hozzák nyilvánosságra az adatokat. 

Ezt a Coinbase nem volt hajlandó kifizetni, helyette ennek a kétszeresét kínálta fel nyomravezetői díjként azoknak, aki hasznos információval tudnak szolgálni a bűnelkövetők kilétére vonatkozóan.

A Fortune későbbi vizsgálata szerint az ügy a TaskUs, egy Indiában működő texasi székhelyű cég ügyfélszolgálati munkatársaihoz volt köthető. Két olyan alkalmazottat azonosítottak, akiket valószínűleg egy kiterjedt bűnözői akció keretében toboroztak, amely a Coinbase-hez kapcsolódó más szolgáltatókat is célba vett. Egyiküket letartóztatták, de a folyamatban lévő ügyről az indiai hatóságok nem adtak ki további információkat.

A társaság második negyedéves eredménybeszámolója szerint 307 millió dolláros költsége keletkezett a jogsértés miatt, ami a rendszer biztonságának fejlesztését és az érintett ügyfeleknek járó kártérítéseket fedezte. A vállalattal szemben a részvényesek csoportos keresetet is indítottak, mivel szerintük a Coinbase nem hozta nyilvánosságra időben a jogsértést. 

Időközben az Egyesült Államokban is lelepleztek egy kiberbűnözőt, erről itt olvashat további részleteket.

 

