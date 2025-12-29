Csúcsra futott a BUX, ütést váltott a forint
A BUX 111 065 pontnál zárt, ami minimális emelkedés. A pesti parkett vezető indexe ezzel valamelyest felülmúlta a német DAX indexet. De napközben újabb történelmi csúcsra futott a BUX. A forint délelőtt gyengült, délután erősödött.
Még tart a Mikulás rali Amerikában
A széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag közel fél százalékot csúszott. Míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot süllyedt. De a vezető részvényindexek még mindig a historikus csúcsok közelében mozognak. Az év vége és az év eleje a tengerentúlon a Mikulás rali időszaka.
Az olajárak emelkednek, miután a piac geopolitikai kockázatokat áraz. Míg az arany, az ezüst és a platina árfolyama a pénteki csúcsokról lefelé tart a fedezeti követelmények emelése miatt.
Pesti parkett: pattant a Mol és a Richter
Az OTP 35 020 forintnál zárt, ami bő 1 százalékos esés.
A Mol 2 960 forinton zárt, bő 2 százalékot pattanva.
A Richter 9 900 forintig emelkedett, ami majd 2 százalékos felpattanás.
A Magyar Telekom 1 800 forinton zárt, egész napos oldalzás után, ott zárt, ahol nyitott.
A 4iG 4 130 forintig csúszott, s ez bő 1 százalékos esés.
Majd 3 százalékot pattant a Zwack, s 34 400 forintig jutott.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
Délelőtt kapott egy pofont a forint, de délután visszaütött
Némileg erősödött a forint a múlt heti szintekhez képest. Ennek során az euró-forint árfolyama visszakorrigált a korábbi csökkenő trendcsatorna felső trendvonala közelébe, amely jelenleg 385,30-nál képez meghatározó támaszt, míg az ellenállási szintek 387,40-nál, majd 388,50-nál látszanak a grafikonon.
Az euró-forint reggel 386,7-ig süllyedt, majd 387,15 közelében nyitott.
Ezt követően azonban
délelőtt jött egy gyengülési hullám,
mely 388,2-ig tolta fel a kurzust. Vagyis a jegyzés áttörte a 387,4-es ellenállást. Ám hamar visszakorrigált 387,2 közelébe a jegyzés, visszatérve a technikai szint alá. És ezt követően oldalazást láthatunk, a kurzus a támasz/ellenállási szintet tesztelti.
Délután erősödött a forint:
az euró-forint 386,3 közelébe süllyedt. Ám innen is visszakorrigált. Tőzsdezárás előtt 397 közelében mozgott. Majd 386,7 közelében zárt.