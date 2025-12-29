Deviza
Csúcsra futott a BUX, ütést váltott a forint

A hazai blue chipek közül a Molnak és a Richternek volt erős napja. A forintot délelőtt megütötték, de délután visszavágott. A pesti parkett kispapírjai közül kitűnt a nagyot pattanó Zwack.
Faragó József
2025.12.29, 17:13
Frissítve: 2025.12.29, 17:26

A BUX  111 065 pontnál zárt, ami minimális emelkedés. A pesti parkett vezető indexe ezzel valamelyest felülmúlta a német DAX indexet. De napközben újabb történelmi csúcsra futott a BUX. A forint délelőtt gyengült, délután erősödött.

pesti parkett
Volt már jobb, de rosszabb nap is a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Még tart a Mikulás rali Amerikában 

A széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag közel fél százalékot csúszott. Míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite kétharmad százalékot süllyedt. De a vezető részvényindexek még mindig a historikus csúcsok közelében mozognak. Az év vége és az év eleje a tengerentúlon a Mikulás rali időszaka.   

Az olajárak emelkednek, miután a piac geopolitikai kockázatokat áraz. Míg az arany, az ezüst és a platina árfolyama a pénteki csúcsokról lefelé tart a fedezeti követelmények emelése miatt.

 

Pesti parkett: pattant a Mol és a Richter

Az OTP 35 020 forintnál zárt, ami bő 1 százalékos esés. 

OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 35 010 HUF 0 / -1,21 %
Forgalom: 6 083 503 370 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 2 960 forinton zárt, bő 2 százalékot pattanva.

MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2 954 HUF 0 / +1,86 %
Forgalom: 1 027 913 842 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 9 900 forintig emelkedett, ami majd 2 százalékos felpattanás.

RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 9 885 HUF 0 / +1,7 %
Forgalom: 1 238 166 305 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1 800 forinton zárt, egész napos oldalzás után, ott zárt, ahol nyitott. 

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 798 HUF 0 / -0,11 %
Forgalom: 352 920 590 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG 4 130 forintig csúszott, s ez bő 1 százalékos esés.

4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4 140 HUF 0 / -1,43 %
Forgalom: 455 919 505 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Majd 3 százalékot pattant a Zwack, s 34 400 forintig jutott.

ZWACK részvény
ZWACK részvény17:20:00
Árfolyam: 34 400 HUF 0 / +2,69 %
Forgalom: 5 254 300 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Délelőtt kapott egy pofont a forint, de délután visszaütött

Némileg erősödött a forint a múlt heti szintekhez képest. Ennek során az euró-forint árfolyama visszakorrigált a korábbi csökkenő trendcsatorna felső trendvonala közelébe, amely jelenleg 385,30-nál képez meghatározó támaszt, míg az ellenállási szintek 387,40-nál, majd 388,50-nál látszanak a grafikonon.

Az euró-forint reggel 386,7-ig süllyedt, majd 387,15 közelében nyitott.

Ezt követően azonban 

délelőtt jött egy gyengülési hullám,

 mely 388,2-ig tolta fel a kurzust. Vagyis a jegyzés áttörte a 387,4-es ellenállást. Ám hamar visszakorrigált 387,2 közelébe a jegyzés, visszatérve a technikai szint alá. És ezt követően oldalazást láthatunk, a kurzus a támasz/ellenállási szintet tesztelti.

Délután erősödött a forint:

az euró-forint 386,3 közelébe süllyedt. Ám innen is visszakorrigált. Tőzsdezárás előtt 397 közelében mozgott. Majd 386,7 közelében zárt.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
386,2495 -0,27%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

