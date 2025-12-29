Osztalékra, Vraylarra és a forint mozgására ugorhat a Richter – újabb izgalmas év elé nézhet a gyógyszergyártó

Közel sem volt eseménytelen a Richter elmúlt egy éve. A gyógyszercég új stratégiát hirdetett 2025-ben, ami már a jelenlegi csúcsgyógyszer szabadalmi védettségnek lejártát követő időkre készül, és a következő blockbuster készítmény kifejlesztésén dolgozik. A Vraylar december közepén újabb féléves exkluzivitást kapott az Egyesült Államokban, a rég nem látott ralit mutató forint viszont jókora ellenszelet jelentett a társaság számára.

A z euró/forint és a dollár/forint árfolyam is lényeges lesz a Richter számára / Fotó: Kallus György

A következő év sem ígérkezik kevésbé izgalmasnak. Cikkünkben összegyűjtöttük, mire lesz érdemes figyelni a hazai gyógyszergyártónál, és hogy mik mozgathatják a részvényárfolyamot 2026-ban.

A forintra mindenképp figyelni kell jövőre is

A 2025-ös év a forinté volt, a hazai fizetőeszköz az euróval szemben 6 százalékkal, a dollárhoz képest pedig 17 százalékkal értékelődött fel, a többi között az MNB szigorú monetáris politikájának következményeként, amely jókora kamatelőnyt biztosított a magyar pénz számára, ami a carry trade-en keresztül fűtötte az árfolyamot. A másik oldalról a Fed és az EKB lazításai is a forint malmára hajtották a vizet, valamint az amerikai vámpolitika gyengítette a dollárt.

Mindez nem segített a bevételeinek döntő többségét – több mint 90 százalékát – devizában realizáló Richternek, melynek profitja is megsínylette a forint szárnyalását. A devizaárfolyam alakulása így jövőre is fókuszban maradhat a Richter és befektetői számára.