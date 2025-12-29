Az Airbus szépen lassan meghódítja Kínát, miközben Peking a Boeingnek nem osztott lapot

Újabb többtucatnyi megrendelést nyert el Kínában az Airbus, miután szabályozói dokumentumok szerint két kínai légitársaság is bevásárol a repülőgyártó keskenytörzsű A320-as modelljéből.

Az A320 típuscsalád az Airbus egyik legsikeresebb repülőgépe / Fotó: NurPhoto via AFP

Az A320 repülőgépekkel Kínát is meghódítja az Airbus

A Juneyao Airlines sanghaji tőzsde felé benyújtott közzététele szerint a légitársaság 25-öt rendel a népszerű repülőgépből 4,1 milliárd dollárért, míg a Spring Airlines ugyancsak 4,1 milliárd dolláros repülőgép-vásárlásról számolt be, amiért 30 darab A320-at kaphat – írja a Bloomberg.

Ezzel az Airbus tovább növeli piaci részesedését Kínában, amit segít az is, hogy a repülőgépek végső összeszerelése céljából üzemet nyitott Tiencsinben,

ahol pont az A320 típuscsalád repülői gördülnek le a futószalagról.

Az európai repülőgyártó szerencséjének az is kedvez Kínában, hogy mindeközben a Boeing egyetlen nagy rendelést sem nyert el az ázsiai országban 2017 óta az Egyesült Államok és Kína közötti feszültség, valamint a Boeing egyéb problémái miatt.

Ugyanakkor Peking mind az Airbusszal, mind a Boeinggel tárgyalásokat folytat több száz repülőgép rendeléséről az állami légitársaságok számára.