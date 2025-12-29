Ukrán béke után gázai tűzszünet? Netanjahu is Mar-a-Lagóba látogat, Trumpnak nagy tervei vannak – így hűtené le az egész Közel-Keletet

Donald Trump és Benjamin Netanjahu hétfőn találkozik a floridai Mar-a-Lagóban, hogy a gázai tűzszünet következő lépéseiről egyeztessenek. A tárgyalás középpontjában azonban már nemcsak az izraeli–palesztin megállapodás áll, hanem Irán és Libanon biztonsági kihívásai is.

A Trump–Netanjahu-csúcs célja a gázai tűzszünet második fázisának előkészítése, a palesztin területek átmeneti kormányzásának és egy nemzetközi biztonsági erőnek a telepítése / Fotó: AFP

Trump és Netanjahu találkozója a Gázai övezet békéjének stabilizálására irányul. Októberben Izrael és Hamász az amerikai elnök tervének megfelelően állapodott meg a tűzszünet első fázisáról, amely részleges izraeli kivonulást, humanitárius segélyek növelését és fogolycseréket tartalmazott.

Netanjahu azonban szigorúan ragaszkodik ahhoz, hogy a következő szakasz csak az utolsó izraeli fogoly, Ran Gvili maradványainak visszaadása után induljon el.

A találkozóra a Reuters szerint a családja is elkíséri, hogy személyesen egyeztethessen az amerikai adminisztrációval a további lépésekről. Izrael a Rafah határátkelőt is csak a maradványok visszaadása után nyitja meg, amely alapfeltétele a tűzszünet második fázisának.

A helyzet rendkívül törékeny. A Hamász nem hajlandó önként letenni a fegyvert, miközben izraeli csapatok a Gázai övezet nagy részét továbbra is ellenőrzésük alatt tartják. Bár a harcok mérséklődtek, a tűzszünet nem teljes:

október óta több mint négyszáz palesztin vesztette életét, főként civilek;

míg palesztin fegyveresek három izraeli katonát öltek meg.

Kiszivárgott az őrületes amerikai terv: így építenék újjá luxusövezetnek a porig bombázott Gázát, igazi okosváros lesz belőle – a Napfelkelte Projektből Ukrajna is tanulhat A terv érzékeny, de nem titkos. A Gázai övezet újjáépítése a projekt szerint húsz évig tartana – de az eredmény megérné. Megmutatjuk a részleteket.

Washington sürgeti a palesztin technokratákból álló átmeneti kormányzat és a nemzetközi biztonsági erő mielőbbi felállítását, ám a felek között továbbra is komoly bizalmi problémák állnak fenn.

Már nem csak a gázai tűzszünetről van szó

Libanonban a helyzet szintén feszült. A Hezbollah leszerelésére irányuló amerikai támogatású tűzszünet 2024 novemberében lépett életbe, de a síita szervezet ellenáll a fegyverei leadásának.