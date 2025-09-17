Kávéillat az ötkarikák alatt – a Starbucks lesz a Los Angeles-i olimpia egyik fő partnere

Újabb globális márka száll be az olimpiai lázba: a Starbucks lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpiai és paralimpiai játékok, valamint a Team USA hivatalos kávépartnere. A megállapodás értelmében a sportolói faluban, a versenyhelyszíneken, az önkéntes központokban és a szurkolói zónákban is a Starbucks kávéit szolgálják majd fel.
A cég nemcsak kávét biztosít, hanem teljes élményt tervez: a sportolói faluban külön erre a célra épített kávéház kap helyet, ahol a baristák – a jól ismert zöld kötényes partnerek – készítik a kávékat. Hasonló szolgáltatás várja a látogatókat a versenyhelyszíneken és a közösségi terekben is, így a Starbucks a játékok szinte minden szegletében jelen lesz.
Az együttműködés túlmutat a helyszíni jelenléten:
a Starbucks partnerséget kötött az NBCUniversallal is, így a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia, valamint a 2028-as Los Angeles-i játékok közvetítéseiben is kiemelt szerepet kap.
A megállapodás értelmében a cég exkluzív kávépartnere lesz az NBC olimpiai és paralimpiai műsorainak, és különféle tartalmi együttműködésekben is részt vesz.
Casey Wasserman, az LA28 szervezőbizottság elnöke szerint a Starbucks jelenléte jól illeszkedik a játékok szellemiségéhez, hiszen a márka az amerikai közösségekben régóta meghatározó szereplő. A cég maga is hangsúlyozta: nemcsak a kávéról van szó, hanem arról is, hogy a játékok idején találkozási pontokat teremtsenek sportolók, szurkolók és önkéntesek számára.
A 2028-as játékokon tehát nemcsak a sportteljesítmények és a stadionokban kialakuló hangulat lesz különleges, hanem az is, hogy a kávézás, mint hétköznapi szokás, új szintre emelkedik. A Starbucks jelenléte azt jelenti, hogy a világ legnagyobb sporteseményén is sokan a megszokott ízek mellett találhatnak majd egy kis otthonosságot.
A Starbucks ultimátumot adott a dolgozóinak – visszatérnek az irodába, vagy lehet menni
A Starbucks megelégelte a home office-t: bejelentették, hogy a vállalati dolgozók számára heti négynapos irodai jelenlétet tesz kötelezővé a korábbi három helyett. Azoknak, akik nem kívánnak élni ezzel az új munkarenddel, egyszeri pénzbeli juttatást ajánlanak a kilépéshez. A cég vezetése szerint a személyes jelenlét kulcsszerepet játszik a vállalat teljesítményének javításában.
A Starbucks vezérigazgatója, Brian Niccol a dolgozóknak küldött üzenetében azt írta: „Tudjuk, hogy sokat kérünk partnereinktől, miközben azon dolgozunk, hogy újra növekedési pályára állítsuk a vállalatot.” Ezzel indokolta, hogy mostantól heti négynapos irodai munkavégzést várnak el minden vállalati alkalmazottól, különös tekintettel azokra, akiknek beosztottjaik is vannak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.