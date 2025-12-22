Turbó fokozatba kapcsolt a részvénypiac, sorra dönti a történelmi csúcsokat az ezüst - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Emelkedett a részvénypiac a hétfői ázsiai kereskedelemben, követve a Wall Street technológiai részvények által vezérelt nyereségét. A jen történelmi mélypontokon vergődött az euróval és a svájci frankkal szemben; a Bank of Japan kamatemelései sem tudták eltántorítani a spekulatív eladókat.

Turbó fokozatba kapcsolt a részvénypiac az ünnepek előtt / Fotó: NurPhoto via AFP

A forgalom visszafogott volt, beindult a karácsonyi holtszezon. A piac azért érdeklődve várja az amerikai gazdasági növekedésre vonatkozó statisztikát, a várakozások szerint a növekedés a harmadik negyedévben is erőteljes volt. A medián előrejelzések szerint az évesített növekedés 3,2 százalék lehetett, részben az import erőteljes visszaesése miatt. Az év elején, a vámok bevezetése előtt megugrott a behozatal, most az import esett vissza, így a nettó export várhatóan továbbra is magas. A BofA elemzői ugyanakkor óvatosságra intettek, megjegyezve, hogy

a befektetői hangulatot mérő indexük extrém szintre, 8,5 pontra emelkedett, a piac további hatalmas ralit vár, ám ez gyakran éppen a fordulat előjele.

"A 8,0 feletti értékeket gyakran követték korrekciók: a globális részvénypiacok 63 százalékos valószínűséggel átlagosan 2,7 százalékkal a következő két hónapban" – írták egy elemzésben.

Turbó fokozatban a részvénypiac

Egyelőre azonban az attól való félelem tűnt erősebbnek, hogy valaki kimarad a raliból:

az S&P 500 határidős indexe további 0,2 százalékkal,

a Nasdaq határidős jegyzései 0,3 százalékkal emelkedtek az ázsiai kereskedelemben.

A japán Nikkei 1,5 százalékkal erősödött, tovább növelve a pénteki felpattanást; a jen meredek gyengülése javuló exportbevételeket ígér a japán vállalatok számára.

A jen eladási hulláma azt követően indult el, hogy a Japán Jegybank 30 éves csúcsra, 0,75 százalékra emelte az irányadó kamatot, ami erős eladási nyomást helyezett az államkötvényekre.

A jen új történelmi mélypontra süllyedt az euróval szemben 184,90-en,

a svájci frankkal szemben pedig 198,08-ra esett.

A dollár 157,67-re erősödött, bár a befektetők óvakodtak a novemberi 157,90-es csúcs tesztelésétől, attól tartva, hogy az Tokióban kiveri a biztosítékot és a pénzügyi vezetés a beavatkozik a devizapiacon.

Erre meg is van az esély, ugyanis a devizapolitikáért felelős vezető japán tisztségviselő aggodalmát fejezte ki, és figyelmeztetett arra, hogy a túlzott gyengülés esetén "megteszik a megfelelő lépéseket".

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő legszélesebb indexe 0,3 százalékkal emelkedett,

a dél-koreai KOSPI 1,8 százalékkal ugrott az MI-hez kapcsolódó eredményekkel kapcsolatos optimizmus nyomán.

A TD Securities elemzői szerint

a részvénypiacokra irányuló heti beáramlások rekordot döntöttek múlt héten, összesen 98 milliárd dollárral, élükön az amerikai részvényalapokkal.

A kínai részvényalapok 2025 harmadik legnagyobb heti beáramlását könyvelhették el, míg a feltörekvő piacok április óta a legnagyobb tőkebeáramlást vonzották.