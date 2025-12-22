Deviza
EUR/HUF386,4 -0,08% USD/HUF329,49 -0,2% GBP/HUF441,89 +0,04% CHF/HUF414,77 -0,04% PLN/HUF91,88 -0,05% RON/HUF75,98 -0,24% CZK/HUF15,89 -0,03% EUR/HUF386,4 -0,08% USD/HUF329,49 -0,2% GBP/HUF441,89 +0,04% CHF/HUF414,77 -0,04% PLN/HUF91,88 -0,05% RON/HUF75,98 -0,24% CZK/HUF15,89 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 285,45 -0,11% MTELEKOM1 808 -0,44% MOL2 842 +0,63% OTP35 120 -0,51% RICHTER9 695 -0,41% OPUS546 -0,73% ANY7 000 0% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 105,83 +0,87% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 454,75 +0,17% BUX110 285,45 -0,11% MTELEKOM1 808 -0,44% MOL2 842 +0,63% OTP35 120 -0,51% RICHTER9 695 -0,41% OPUS546 -0,73% ANY7 000 0% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 105,83 +0,87% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 454,75 +0,17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
amerikai gazdaság
arany
kötvénypiac
dollár
jen
ezüst
devizapiac
olaj
euró
részvénypiac

Turbó fokozatba kapcsolt a részvénypiac, sorra dönti a történelmi csúcsokat az ezüst - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Tart a Wall Streeten a Mikulás-rali, az ezüst pedig újabb történelmi csúcsra drágult. A részvénypiac azonban nem nyugodhat meg, elemzők szerint érik egy vaskosabb korrekció.
D. GY.
2025.12.22, 07:44

Emelkedett a részvénypiac a hétfői ázsiai kereskedelemben, követve a Wall Street technológiai részvények által vezérelt nyereségét. A jen történelmi mélypontokon vergődött az euróval és a svájci frankkal szemben; a Bank of Japan kamatemelései sem tudták eltántorítani a spekulatív eladókat.

részvénypiac
Turbó fokozatba kapcsolt a részvénypiac az ünnepek előtt / Fotó: NurPhoto via AFP

A forgalom visszafogott volt, beindult a karácsonyi holtszezon. A piac azért érdeklődve várja az amerikai gazdasági növekedésre vonatkozó statisztikát, a várakozások szerint a növekedés a harmadik negyedévben is erőteljes volt. A medián előrejelzések szerint az évesített növekedés 3,2 százalék lehetett, részben az import erőteljes visszaesése miatt. Az év elején, a vámok bevezetése előtt megugrott a behozatal, most az import esett vissza, így a nettó export várhatóan továbbra is magas. A BofA elemzői ugyanakkor óvatosságra intettek, megjegyezve, hogy 

a befektetői hangulatot mérő indexük extrém szintre, 8,5 pontra emelkedett, a piac további hatalmas ralit vár, ám ez gyakran éppen a fordulat előjele. 

"A 8,0 feletti értékeket gyakran követték korrekciók: a globális részvénypiacok 63 százalékos valószínűséggel átlagosan 2,7 százalékkal a következő két hónapban" – írták egy elemzésben.

Turbó fokozatban a részvénypiac

Egyelőre azonban az attól való félelem tűnt erősebbnek, hogy valaki kimarad a raliból: 

  • az S&P 500 határidős indexe további 0,2 százalékkal, 
  • a Nasdaq határidős jegyzései 0,3 százalékkal emelkedtek az ázsiai kereskedelemben. 
  • A japán Nikkei 1,5 százalékkal erősödött, tovább növelve a pénteki felpattanást; a jen meredek gyengülése javuló exportbevételeket ígér a japán vállalatok számára. 
  • A jen eladási hulláma azt követően indult el, hogy a Japán Jegybank 30 éves csúcsra, 0,75 százalékra emelte az irányadó kamatot, ami erős eladási nyomást helyezett az államkötvényekre. 
  • A jen új történelmi mélypontra süllyedt az euróval szemben 184,90-en, 
  • a svájci frankkal szemben pedig 198,08-ra esett. 
  • A dollár 157,67-re erősödött, bár a befektetők óvakodtak a novemberi 157,90-es csúcs tesztelésétől, attól tartva, hogy az Tokióban kiveri a biztosítékot és a pénzügyi vezetés a beavatkozik a devizapiacon. 

Erre meg is van az esély, ugyanis a devizapolitikáért felelős vezető japán tisztségviselő aggodalmát fejezte ki, és figyelmeztetett arra, hogy a túlzott gyengülés esetén "megteszik a megfelelő lépéseket".

  • Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő legszélesebb indexe 0,3 százalékkal emelkedett, 
  • a dél-koreai KOSPI 1,8 százalékkal ugrott az MI-hez kapcsolódó eredményekkel kapcsolatos optimizmus nyomán.

A TD Securities elemzői szerint 

a részvénypiacokra irányuló heti beáramlások rekordot döntöttek múlt héten, összesen 98 milliárd dollárral, élükön az amerikai részvényalapokkal. 

A kínai részvényalapok 2025 harmadik legnagyobb heti beáramlását könyvelhették el, míg a feltörekvő piacok április óta a legnagyobb tőkebeáramlást vonzották.

A kötvénypiacokra irányuló tőkebeáramlás viszont zsinórban a negyedik hete lassult. 

  • A 10 éves japán államkötvények hozama újabb 2,5 bázisponttal emelkedett, 1999 óta a legmagasabb szintre, 
  • az amerikai 10 éves hozam 4,157 százalékra kúszott fel.

Újabb történelmi csúcsot döntött az ezüst

Az árupiacokon ismét az ezüst volt a sztár: 

  • új történelmi csúcsot ért el unciánként 67,48 dolláron, és az év eleje óta közel 134 százalék nyereséget halmozott fel. 
  • Az arany 0,6 százalékkal drágult, unciánként 4 362 dolláron kereskedtek vele.

Az olajárak is emelkedtek, miután az Egyesült Államok a hétvégén feltartóztatott egy venezuelai olajszállító tankert, és egy másik elfogására is készül, ami kevesebb mint két héten belül a harmadik ilyen művelet lenne. 

  • A Brent nyersolajfajta 0,7 százalékkal 60,88 dollárra erősödött hordónként, 
  • az amerikai WTI nyersolaj 0,7 százalékkal 56,89 dollárra emelkedett.
Kapcsolódó

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu