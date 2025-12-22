Deviza
EUR/HUF386,4 -0,08% USD/HUF329,49 -0,2% GBP/HUF441,89 +0,04% CHF/HUF414,77 -0,04% PLN/HUF91,88 -0,05% RON/HUF75,98 -0,24% CZK/HUF15,89 -0,03% EUR/HUF386,4 -0,08% USD/HUF329,49 -0,2% GBP/HUF441,89 +0,04% CHF/HUF414,77 -0,04% PLN/HUF91,88 -0,05% RON/HUF75,98 -0,24% CZK/HUF15,89 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 374,13 -0,03% MTELEKOM1 808 -0,44% MOL2 858 +1,19% OTP35 150 -0,43% RICHTER9 695 -0,41% OPUS546 -0,73% ANY7 000 0% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 098,87 +0,81% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 455,56 +0,21% BUX110 374,13 -0,03% MTELEKOM1 808 -0,44% MOL2 858 +1,19% OTP35 150 -0,43% RICHTER9 695 -0,41% OPUS546 -0,73% ANY7 000 0% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 098,87 +0,81% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 455,56 +0,21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
fegyverkezés
Németország
kamikaze
drón
orosz-ukrán háború

Németország bemutatta az új szuperfegyverét: ilyen még nem volt a Bundeswehrnél – videón, mire képes a Virtus

Németország sikeresen tesztelte új kamikazedrónját. A Virtus megnyitja az utat az új drónfegyverek rendszerbe állítása előtt a Bundeswehrnél.
VG/MTI
2025.12.22, 07:51
Frissítve: 2025.12.22, 08:01

Sikeresen lezajlottak a német TDW és a Stark Defence hadiipari vállalatok első éles harcifejes tesztjei a Virtus típusú kamikazedrónnal, megnyitva ezzel az utat az új drónfegyverek rendszerbe állítása előtt a Bundeswehrnél. A fegyvergyártó cégek egy bajorországi lőtéren tesztelték a kamikázedrónok hatékonyságát páncélozott célpontok ellen.

Németország bemutatta az új szuperfegyverét: ilyen még nem volt a Bundeswehrnél – videón, mire képes a Virtus
A Virtus Németország új kamikaze drónja / Fotó: Kay Nietfeld / DPA / AFP

Az úgynevezett "loitering munition" – kóborló vagy őrjáratozó lőszer – olyan robbanófejjel ellátott drón, amely hosszabb ideig képes egy célterület felett tartózkodni, majd adatkapcsolaton keresztül kapja meg a támadási parancsot. Az ilyen rendszerek jelenleg a Bundeswehr csapattesztjein is szerepelnek. A Bundeswehr beszállítói versenyében a Stark Defence mellett a Helsing és a Rheinmetall is részt vesz.

A TDW ügyvezetője, Andreas Seitz szerint az ukrajnai háborúban a különböző célpontoknak mintegy 70 százalékát a kóborló lőszerekkel semmisítették meg. A TDW (Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme) a francia-európai MBDA fegyveripari konszern leányvállalata, és robbanófejek fejlesztésére specializálódott. Seitz közölte: a vállalat már most arra készül, hogy évente több ezer, később akár több tízezer vagy százezer darab szabványosított harcifejet tudjon előállítani. Céljuk, hogy német gyártóként egységes ipari szabványt alakítsanak ki a jelenleg eltérő formátumok helyett.

Erre képes a német Virtus drón

A Stark Defence alelnöke, Josef Kranawetvogl szerint a Virtus drón több mint 100 kilométeres hatótávolságú, egy óránál hosszabb ideig képes a levegőben maradni, és kifejezetten ellenséges harckocsik, légvédelmi rakétaállások és radarok elleni bevetésre tervezték. A mostani ipari teszt során a gyártó közlése szerint a harcifej több mint 800 milliméter vastag páncélacélt ütött át.

A Bundeswehr párhuzamosan saját kísérleteket is folytat. A hadsereg egy korábbi teszt során Szász-Anhaltban, az altmarki gyakorlótéren felderítő drónokból, mesterséges intelligenciával támogatott vezetési szoftverből és különböző gyártók kamikazedrónjaiból álló drónrajokat próbált ki. A hadsereg ezt a jövő harcvezetése szempontjából fontos mérföldkőnek nevezte. A tesztek során a drónok éles robbanófej nélkül repültek.

Christian Freuding altábornagy, a szárazföldi haderő főfelügyelője bejelentette: 2027-ig hadrendbe állítják az első, közepes hatótávolságú kamikazedrón-egységet, 2029-ig pedig további ötöt. Egy ilyen egység nagyjából egy század létszámának felel meg.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu