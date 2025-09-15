Piros sapkás hősből popkulturális ikon: 40 éve jelent meg a Super Mario Bros. és még mindig világrekordokat dönt

Kevés olyan karakter született a popkultúra történetében, aki egyszerre képes megszólítani a gyerekeket, a retró játékok rajongóit és a modern konzolok gamer közönségét. A Super Mario Bros. 1985-ös megjelenése után Mario nem csupán a Nintendo védjegyévé vált, hanem az egész videójáték-ipar egyik legfontosabb szimbólumává. Super Mario sikere negyven éve töretlen, és a franchise bevételei ma is dollármilliárdokban mérhetők.
Amikor a Nintendo 1985-ben bemutatta a Super Mario Bros.-t a NES konzolon, forradalmat indított el. Az oldalnézetes platformer játékmenet új mércét állított a videójátékok világában, a piros sapkás vízvezeték-szerelő és testvére, Luigi pedig azonnal ikonikus figurává vált. Mario egyszerre volt közérthető hős és színes karakter, akivel mindenki tudott azonosulni – legyen szó gyerekekről vagy felnőttekről.
A siker gyorsan jött: a játék világszerte több mint 40 millió példányban kelt el, és megmentette a nyugati videójáték-piacot az 1983-as összeomlás után.
Az elmúlt négy évtizedben Mario folyamatosan új formákban tért vissza. A klasszikus platformerek közül a Super Mario Bros. 3, a Super Mario World, majd a forradalmi Super Mario 64 mutatta meg, hogyan lehet újragondolni a játékmenetet. Később olyan különlegességek érkeztek, mint
A fő szériát kiegészítettek a spinoff játékok: a Mario Kart sorozat eladási rekordokat döntött, a Mario Party társasjáték-hangulatot hozott, míg a Mario Sports és a Dr. Mario újabb közönségeket vonzott. A Paper Mario és a Mario & Luigi RPG-k pedig a szerepjátékos közösség kedvenceivé váltak.
A Super Mario franchise bevételei meghaladták a 30 milliárd dollárt, ami minden idők egyik legsikeresebb szórakoztatóipari márkájává teszi. A videójátékokon túl Mario a merchandising világát is uralja: ruhák, játékfigurák, Lego-készletek, sőt plüssfigurák milliói keltek el.
A karakter filmes adaptációi is hozzájárultak a sikerhez: a 1993-as kevésbé sikeres élőszereplős film után
a 2023-ban bemutatott The Super Mario Bros. Movie kasszasikerré vált, világszerte több mint 1,3 milliárd dolláros bevétellel.
A Super Mario sikere abban rejlik, hogy egyszerre tud retró élményt nyújtani és modern játékélményt kínálni. A klasszikus 2D-s platformerek gyűjtői piacon is keresettek, miközben a Switch-re megjelent új címek – mint a Super Mario Odyssey – a mai gamer generáció számára is meghatározóak. A Nintendo tudatosan építette a Mario univerzumot: a karakter egyszerre jelenik meg sportolóként, kalandorként és társasági játékok központi figurájaként. Így a Mario kategóriák mára átfogják az RPG-től a puzzle-ig a legtöbb műfajt.
Negyven év távlatából Mario már nem csak egy videójáték karakter. Ő a digitális szórakoztatás emblémája, akinek hatása kiterjed a filmekre, a zenére, sőt a divatra is. A Super Mario Bros. első megjelenése óta a piros sapkás hős folyamatosan alkalmazkodott a trendekhez, miközben megőrizte eredeti báját.
A Super Mario franchise piaci értéke ma is stabil, a Switch generáció új játékai több millió példányban fogynak,
és a fiatalok körében is ugyanolyan népszerű, mint a szüleik idejében. A Super Mario sikere tehát nem csupán múltidéző jubileum, hanem jelen idejű valóság – egy olyan történet, amely még hosszú ideig folytatódik.
Idén júniusban megjelent végre a Nintendo Switch útódja, az új kézikonzol pedig töretlen sikert aratott. A nagy tech és játékmagazinok egyetértettek abban, hogy a Nintendo Switch 2 egy kiforrott, látványos továbbgondolása az elődjének – forradalmi újdonságok helyett azonban aprólékos finomításokkal győzött.
Az általános vélekedés az volt, hogy a Switch 2 olyan, amilyennek mindig is lennie kellett volna
– letisztultabb dizájn, gyorsabb működés és majdnem teljes visszamenőleges kompatibilitás a korábbi játékokkal. Ez a jól ismert élmény, csak jobb köntösben.
A tesztek egybehangzóan kiemelik, hogy bár az új modell erősebb, ez az akkumulátoridő rovására is mehet. Egyes játékokkal már két-három óra után merülhet a gép kézi módban. Emellett az iFixit javíthatósági értékelése mindössze 3/10 – vagyis otthoni szervizelésre nem igazán barátkozott meg a konzol.
