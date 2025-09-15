Deviza
EUR/HUF389.41 -0.27% USD/HUF331.02 -0.6% GBP/HUF450.25 -0.23% CHF/HUF416.67 -0.29% PLN/HUF91.64 -0.12% RON/HUF76.93 -0.24% CZK/HUF16.02 -0.2% EUR/HUF389.41 -0.27% USD/HUF331.02 -0.6% GBP/HUF450.25 -0.23% CHF/HUF416.67 -0.29% PLN/HUF91.64 -0.12% RON/HUF76.93 -0.24% CZK/HUF16.02 -0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,640.56 -0.55% MTELEKOM1,896 +1.5% MOL2,812 -1.33% OTP29,000 -0.68% RICHTER10,140 -0.39% OPUS545 +2.83% ANY7,200 -1.64% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,080 0% BUMIX9,293.25 -1.56% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,167.17 +0.21% BUX100,640.56 -0.55% MTELEKOM1,896 +1.5% MOL2,812 -1.33% OTP29,000 -0.68% RICHTER10,140 -0.39% OPUS545 +2.83% ANY7,200 -1.64% AUTOWALLIS158.5 +0.96% WABERERS5,080 0% BUMIX9,293.25 -1.56% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,167.17 +0.21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
videójátékok
Nintendo Switch
konzolpiac
gaming
Nintendo
Super Mario

Piros sapkás hősből popkulturális ikon: 40 éve jelent meg a Super Mario Bros. és még mindig világrekordokat dönt

Negyven éve indult el a piros sapkás vízvezeték-szerelő kalandja, amely forradalmasította a konzolos játékpiacot. Super Mario sikere azóta is töretlen: a Nintendo legismertebb karaktere nemcsak játékokban, hanem filmekben, figurákban és bevételekben is világelső. A retró rajongók és a fiatal gamerek egyaránt rajonganak érte.
Gergely Máté
2025.09.15, 21:22

Kevés olyan karakter született a popkultúra történetében, aki egyszerre képes megszólítani a gyerekeket, a retró játékok rajongóit és a modern konzolok gamer közönségét. A Super Mario Bros. 1985-ös megjelenése után Mario nem csupán a Nintendo védjegyévé vált, hanem az egész videójáték-ipar egyik legfontosabb szimbólumává. Super Mario sikere negyven éve töretlen, és a franchise bevételei ma is dollármilliárdokban mérhetők.

A Super Mario sikere örök sikert hozott a Nintendónak: 40 éves a piros sapkás vízvezeték-szerelő
A Super Mario sikere örök sikert hozott a Nintendónak: 40 éves a piros sapkás vízvezeték-szerelő / Fotó: Logan Bush

A Super Mario sikere: az első videójáték-szupersztár

Amikor a Nintendo 1985-ben bemutatta a Super Mario Bros.-t a NES konzolon, forradalmat indított el. Az oldalnézetes platformer játékmenet új mércét állított a videójátékok világában, a piros sapkás vízvezeték-szerelő és testvére, Luigi pedig azonnal ikonikus figurává vált. Mario egyszerre volt közérthető hős és színes karakter, akivel mindenki tudott azonosulni – legyen szó gyerekekről vagy felnőttekről.

A siker gyorsan jött: a játék világszerte több mint 40 millió példányban kelt el, és megmentette a nyugati videójáték-piacot az 1983-as összeomlás után.

Az elmúlt négy évtizedben Mario folyamatosan új formákban tért vissza. A klasszikus platformerek közül a Super Mario Bros. 3, a Super Mario World, majd a forradalmi Super Mario 64 mutatta meg, hogyan lehet újragondolni a játékmenetet. Később olyan különlegességek érkeztek, mint

  • a Super Mario Sunshine, 
  • a galaxisokat bejáró Super Mario Galaxy 1–2, 
  • vagy a nyílt világú Super Mario Odyssey a Nintendo Switch konzolon.

A fő szériát kiegészítettek a spinoff játékok: a Mario Kart sorozat eladási rekordokat döntött, a Mario Party társasjáték-hangulatot hozott, míg a Mario Sports és a Dr. Mario újabb közönségeket vonzott. A Paper Mario és a Mario & Luigi RPG-k pedig a szerepjátékos közösség kedvenceivé váltak.

Dollármilliárdos vízvezetékszerelő

A Super Mario franchise bevételei meghaladták a 30 milliárd dollárt, ami minden idők egyik legsikeresebb szórakoztatóipari márkájává teszi. A videójátékokon túl Mario a merchandising világát is uralja: ruhák, játékfigurák, Lego-készletek, sőt plüssfigurák milliói keltek el.

A karakter filmes adaptációi is hozzájárultak a sikerhez: a 1993-as kevésbé sikeres élőszereplős film után 

a 2023-ban bemutatott The Super Mario Bros. Movie kasszasikerré vált, világszerte több mint 1,3 milliárd dolláros bevétellel.

A Super Mario sikere abban rejlik, hogy egyszerre tud retró élményt nyújtani és modern játékélményt kínálni. A klasszikus 2D-s platformerek gyűjtői piacon is keresettek, miközben a Switch-re megjelent új címek – mint a Super Mario Odyssey – a mai gamer generáció számára is meghatározóak. A Nintendo tudatosan építette a Mario univerzumot: a karakter egyszerre jelenik meg sportolóként, kalandorként és társasági játékok központi figurájaként. Így a Mario kategóriák mára átfogják az RPG-től a puzzle-ig a legtöbb műfajt.

Figurine de Super Mario en Lego
Mario a merchandising világát is uralja: ruhák, játékfigurák, Lego-készletek ezreit vásárolják a rajongók / Fotó: JLPPA / Bestimage

Negyven év távlatából Mario már nem csak egy videójáték karakter. Ő a digitális szórakoztatás emblémája, akinek hatása kiterjed a filmekre, a zenére, sőt a divatra is. A Super Mario Bros. első megjelenése óta a piros sapkás hős folyamatosan alkalmazkodott a trendekhez, miközben megőrizte eredeti báját.

A Super Mario franchise piaci értéke ma is stabil, a Switch generáció új játékai több millió példányban fogynak,

és a fiatalok körében is ugyanolyan népszerű, mint a szüleik idejében. A Super Mario sikere tehát nem csupán múltidéző jubileum, hanem jelen idejű valóság – egy olyan történet, amely még hosszú ideig folytatódik.

Mindenki az egekig magasztalja a Nintendo Switch 2-t

Idén júniusban megjelent végre a Nintendo Switch útódja, az új kézikonzol pedig töretlen sikert aratott. A nagy tech és játékmagazinok egyetértettek abban, hogy a Nintendo Switch 2 egy kiforrott, látványos továbbgondolása az elődjének – forradalmi újdonságok helyett azonban aprólékos finomításokkal győzött.

Az általános vélekedés az volt, hogy a Switch 2 olyan, amilyennek mindig is lennie kellett volna

– letisztultabb dizájn, gyorsabb működés és majdnem teljes visszamenőleges kompatibilitás a korábbi játékokkal. Ez a jól ismert élmény, csak jobb köntösben. 

A tesztek egybehangzóan kiemelik, hogy bár az új modell erősebb, ez az akkumulátoridő rovására is mehet. Egyes játékokkal már két-három óra után merülhet a gép kézi módban. Emellett az iFixit javíthatósági értékelése mindössze 3/10 – vagyis otthoni szervizelésre nem igazán barátkozott meg a konzol.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu