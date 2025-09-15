Piros sapkás hősből popkulturális ikon: 40 éve jelent meg a Super Mario Bros. és még mindig világrekordokat dönt

Kevés olyan karakter született a popkultúra történetében, aki egyszerre képes megszólítani a gyerekeket, a retró játékok rajongóit és a modern konzolok gamer közönségét. A Super Mario Bros. 1985-ös megjelenése után Mario nem csupán a Nintendo védjegyévé vált, hanem az egész videójáték-ipar egyik legfontosabb szimbólumává. Super Mario sikere negyven éve töretlen, és a franchise bevételei ma is dollármilliárdokban mérhetők.

A Super Mario sikere örök sikert hozott a Nintendónak: 40 éves a piros sapkás vízvezeték-szerelő / Fotó: Logan Bush

A Super Mario sikere: az első videójáték-szupersztár

Amikor a Nintendo 1985-ben bemutatta a Super Mario Bros.-t a NES konzolon, forradalmat indított el. Az oldalnézetes platformer játékmenet új mércét állított a videójátékok világában, a piros sapkás vízvezeték-szerelő és testvére, Luigi pedig azonnal ikonikus figurává vált. Mario egyszerre volt közérthető hős és színes karakter, akivel mindenki tudott azonosulni – legyen szó gyerekekről vagy felnőttekről.

A siker gyorsan jött: a játék világszerte több mint 40 millió példányban kelt el, és megmentette a nyugati videójáték-piacot az 1983-as összeomlás után.

Az elmúlt négy évtizedben Mario folyamatosan új formákban tért vissza. A klasszikus platformerek közül a Super Mario Bros. 3, a Super Mario World, majd a forradalmi Super Mario 64 mutatta meg, hogyan lehet újragondolni a játékmenetet. Később olyan különlegességek érkeztek, mint

a Super Mario Sunshine,

a galaxisokat bejáró Super Mario Galaxy 1–2,

vagy a nyílt világú Super Mario Odyssey a Nintendo Switch konzolon.

A fő szériát kiegészítettek a spinoff játékok: a Mario Kart sorozat eladási rekordokat döntött, a Mario Party társasjáték-hangulatot hozott, míg a Mario Sports és a Dr. Mario újabb közönségeket vonzott. A Paper Mario és a Mario & Luigi RPG-k pedig a szerepjátékos közösség kedvenceivé váltak.

Dollármilliárdos vízvezetékszerelő

A Super Mario franchise bevételei meghaladták a 30 milliárd dollárt, ami minden idők egyik legsikeresebb szórakoztatóipari márkájává teszi. A videójátékokon túl Mario a merchandising világát is uralja: ruhák, játékfigurák, Lego-készletek, sőt plüssfigurák milliói keltek el.