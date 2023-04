A járvány után a mozipiac kezd visszatérni a korábbi kerékvágásba. Az idén már minden héten több film debütál a mozikban, illetve a közönség is nagy számban ül be a vetítésekre. A Super Mario Bros.: A film április 6-án került a filmszínházakba Észak-Amerikában és 70 további országban. Az egyik leghíresebb videojátékkarakter sokakat vonzott a mozikba, bár a sikerhez valószínűleg a húsvéti hosszú hétvége is hozzájárult.

Fotó: Universal Pictures / AFP

A Super Mario Bros.: A film 375,6 millió dollárt termelt a premier hétvégéjén,

ebből 204,6 milliót az Egyesült Államokban, tovább 171 milliót globálisan. Ezzel 2023 eddigi legjobb rajtját produkálta a film, valamint minden idők legjobb nyitányát érte el az animációs kategóriában – írta meg a Hollywood Reporter.

A produkció annak ellenére ért el hatalmas sikert, hogy alapvetően egy gyerekeknek szóló alkotás. A hatalmas érdeklődés azzal magyarázható, hogy Super Mario mint videojáték karakter majdnem 40 éve létezik, így több generáció számára is ismerősen cseng a kék kantáros nadrágot viselő bajszos vízvezeték-szerelő neve. Az első játék a franchise-ban 1985 szeptemberében jelent meg Super Mario Bros. címen az 1983-ban piacra dobott Nintendo Entertainment System (NES) játékkonzolon. A NES a korának legkelendőbb játékkonzolja volt, ami 1985-ben jelent meg az Egyesült Államokban, ahol akkora népszerűségre tett szert, hogy sikerült feltámasztania az amerikai videojáték-ipart. A NES konzolokból majdnem 62 millió talált gazdára, a legnépszerűbb játéka pedig a több mint 40 millió példányban értékesített Super Mario Bros. volt.

A Super Mario franchise ebben a majdnem 40 évben meghódította a világot.

2021-ig több mint 380 millió kelt el az egyes játékokból.

A Super Mario mindig a legnépszerűbb programok közé tartozott, a friss megjelenéseket még mindig nagy érdeklődés övezi. A Super Mario márka népszerűségét az is jól szemlélteti, hogy egy az Egyesült Királyságban készült 2021-es felmérés szerint a brit felnőttek 91 százaléka ismeri és felismeri a címadó karaktert.

Fotó: Kayla Oaddams / Getty Images

A film alapvetően a címszereplő karakter és a köré épült franchise népszerűségének köszönheti a sikerét, de muszáj megemlíteni, hogy az alkotáshoz a készítők rendkívül neves színészgárdát tudtak összetrombitálni. A karakterek hangját többek között olyan sztárok kölcsönzik, mint Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach hercegnő), Jack Black (Browser), Charlie Day (Luigi) és Seth Rogen (Donkey Kong).

Mario a varázsgombák mellett jó néhény rekordot is bezsebelt a hétvégén

A 375,6 millió dolláros nyitányával a Super Mario Bros.: A film lett minden idők legjobban rajtoló animációs filmje. Az eddigi csúcstartó a Disney Jégvarázs 2. című produkciója volt, 358 millió dollárral, még a Covid-válság előtt.

Ezzel a Mario és barátai lehet az első milliárd dolláros bevételt elérő film 2023-ban.

Fotó: Shutterstock

Az animációs kategória mellett meghódította egy másik zsáner legjbb nyitását is. A Super Mario Bros.: A film lett minden idők legjobban rajtoló videojáték-adaptációja. Hollywood ugyan csak az elmúlt néhány évben jött rá, hogy hogyan is lehet videojátékból valóban jó filmet eszkábálni, de így szép teljesítményt ért el a Nintendo ikonikus vízvezeték-szerelője. Az USA-n belül eddig a Sonic a sündisznó 2. tartotta ezt a rekordot, globálisan pedig a Warcraft című produkció. Mario mind a villámgyors kék sünt, mint Azeroth háborúját a második helyre taszította.

Bár még csak április van, már több blockbuster került a mozikba, a tengerentúlon és Magyarországon is. Az idei év eddigi legjobb nyitó hétvégéjét a Marvel Moziverzum legutóbbi darabja, a Hangya és Darázs: Quantummánia érte el a globálisan 225,3 millió dolláros bevételével, azonban Mario ezt a filmet is letaszította az élről.

Az Illumination stúdió több nagyszerű animációs filmet szolgáltatott már a közönségnek. Nekik köszönhetjük a Grut és a Minyonokat. Ám az eddigi animációk közül a stúdió berkein belül is kiemelkedik a Super Mario Bros.: A film, hiszen innentől ez az Illumination legjobb debütálását hozó filmje.