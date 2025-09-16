Deviza
EUR/HUF390.02 +0.12% USD/HUF330.36 -0.26% GBP/HUF450.45 0% CHF/HUF417.54 +0.21% PLN/HUF91.77 +0.05% RON/HUF77.05 +0.17% CZK/HUF16.04 +0.13% EUR/HUF390.02 +0.12% USD/HUF330.36 -0.26% GBP/HUF450.45 0% CHF/HUF417.54 +0.21% PLN/HUF91.77 +0.05% RON/HUF77.05 +0.17% CZK/HUF16.04 +0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,307.56 -0.33% MTELEKOM1,864 -1.72% MOL2,802 -0.36% OTP29,150 +0.51% RICHTER10,030 -1.1% OPUS541 -0.74% ANY7,180 -0.28% AUTOWALLIS154.5 -2.59% WABERERS5,040 -0.79% BUMIX9,158.63 -1.45% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,158.76 -0.39% BUX100,307.56 -0.33% MTELEKOM1,864 -1.72% MOL2,802 -0.36% OTP29,150 +0.51% RICHTER10,030 -1.1% OPUS541 -0.74% ANY7,180 -0.28% AUTOWALLIS154.5 -2.59% WABERERS5,040 -0.79% BUMIX9,158.63 -1.45% CETOP3,478.88 +0.21% CETOP NTR2,158.76 -0.39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
orosz-ukrán háború Európai Unió, Oroszország földgáz, gáz, áram, LNG, energia, szankciók orosz gáz
szankciócsomag
Trump
Európai Unió

Brüsszel harapófogóba táncolt, letérdel az EU – elhalasztják a legújabb orosz szankciós javaslatot

Elhalasztja az Európai Unió az Oroszország ellen bevezetendő legújabb szankciócsomag hivatalos előterjesztését, miután Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok saját szankcióinak bevezetésének feltételeként szigorúbb európai intézkedéseket követelt, írja a Bloomberg egy uniós diplomatára hivatkozva.
Andor Attila
2025.09.16., 10:16
Fotó: Shutterstock

Az Európai Bizottság eredetileg szerdán tervezte bemutatni a javaslatot, amely a 19. szankciós csomag lenne. Pénteken az Egyesült Államok nyomást gyakorolt a G7 szövetségeseire, hogy vessenek ki akár 100 százalékos vámokat Kínára és Indiára az orosz olajvásárlásaik miatt, valamint egyéb intézkedéseket foganatosítsanak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt tárgyalóasztalhoz kényszerítsék.

szankciók
Szankciók: késik az újabb csomag elfogadása / Fotó: Shutterstock

G7-tisztségviselők jelenleg egy új szankciós csomagon dolgoznak, és egy neve elhallgatását kérő, az ügyet ismerő forrás szerint két héten belül szeretnék véglegesíteni a szöveget. Az EU fontolóra veszi, hogy szankciókat vezessen be olyan indiai és kínai cégekre, amelyek lehetővé teszik Oroszország olajkereskedelmét – számolt be korábban a Bloomberg.

Trump a hétvégén kijelentette, hogy kész „jelentős” szankciókat kivetni az orosz olajra, ha az európai országok is így tesznek.

Az amerikai javaslat az orosz olajvállalatokat és azokat a hálózatokat is célba veszi, amelyek lehetővé teszik Moszkva számára a nyersolaj mozgatását és az ebből származó profitot.
Trump eddig tartózkodott attól, hogy közvetlen szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben, annak ellenére, hogy több önként vállalt határidőt is elmulasztott, és Putyin továbbra sem hajlandó tárgyalni a háború befejezéséről.

Brüsszel harapófogóba táncolt

Az amerikai javaslat az EU-ra helyezi a kezdeményezés terhét.

Kínára és Indiára kivetett vámok nehézségeket okoznának az EU számára, mivel sok ország, köztük Németország, ezekre az exportpiacokra támaszkodik. Ugyanakkor Trump néhány követelése már része volt az EU terveinek.
Ismert, az EU 2027-ig elhalasztotta az orosz gáz fokozatos kivezetését, és ideiglenes mentességeket biztosított olyan tengerparttal nem rendelkező országoknak, mint Magyarország és Szlovákia, az orosz olajra vonatkozó szankciók alól. 

Mindazonáltal Moszkva nyersolaja az EU importjának körülbelül 3 százalékára esett vissza tavaly, a háború előtti 27 százalékról, miután a szankciók 2022-ben életbe léptek.
Az EU 19. szankciós csomagja körülbelül fél tucat orosz bankot és energiavállalatot, valamint Oroszország fizetési és hitelkártyarendszereit, kriptotőzsdéit és az ország olajkereskedelmére vonatkozó további korlátozásokat célzott volna.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Blackwell

Kínára tervezett MI-csip: a kutyának sem kell az Nvidia legújabb modellje – a tech óriások a tiltott zónába járnak

A drága, korlátozott teljesítményű modell nem tudja felvenni a versenyt a szürkepiacon féláron kapható tiltott csipekkel, miközben mindenki a H20 és a jóval erősebb B30A engedélyezésére vár.
7 perc
MKIK

Turbófokozatot kaptak a magyar vállalkozások – már külföldről kopogtatnak a bejelentés miatt

A kezdeményezés hét helyszínen teremt lehetőséget a nagyvállalatok és a hazai kkv-k kapcsolatépítésére.
2 perc
usa

Amerika 60 nap alatt megállítja az orosz-ukrán háborút — ezért hatalmas árat fizethet Európa

Amerika beszünteti a háborút, de magas árat követel érte.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu