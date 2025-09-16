Brüsszel harapófogóba táncolt, letérdel az EU – elhalasztják a legújabb orosz szankciós javaslatot

Az Európai Bizottság eredetileg szerdán tervezte bemutatni a javaslatot, amely a 19. szankciós csomag lenne. Pénteken az Egyesült Államok nyomást gyakorolt a G7 szövetségeseire, hogy vessenek ki akár 100 százalékos vámokat Kínára és Indiára az orosz olajvásárlásaik miatt, valamint egyéb intézkedéseket foganatosítsanak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt tárgyalóasztalhoz kényszerítsék.

Szankciók: késik az újabb csomag elfogadása / Fotó: Shutterstock

G7-tisztségviselők jelenleg egy új szankciós csomagon dolgoznak, és egy neve elhallgatását kérő, az ügyet ismerő forrás szerint két héten belül szeretnék véglegesíteni a szöveget. Az EU fontolóra veszi, hogy szankciókat vezessen be olyan indiai és kínai cégekre, amelyek lehetővé teszik Oroszország olajkereskedelmét – számolt be korábban a Bloomberg.

Trump a hétvégén kijelentette, hogy kész „jelentős” szankciókat kivetni az orosz olajra, ha az európai országok is így tesznek.

Az amerikai javaslat az orosz olajvállalatokat és azokat a hálózatokat is célba veszi, amelyek lehetővé teszik Moszkva számára a nyersolaj mozgatását és az ebből származó profitot.

Trump eddig tartózkodott attól, hogy közvetlen szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben, annak ellenére, hogy több önként vállalt határidőt is elmulasztott, és Putyin továbbra sem hajlandó tárgyalni a háború befejezéséről.

Brüsszel harapófogóba táncolt

Az amerikai javaslat az EU-ra helyezi a kezdeményezés terhét.

Kínára és Indiára kivetett vámok nehézségeket okoznának az EU számára, mivel sok ország, köztük Németország, ezekre az exportpiacokra támaszkodik. Ugyanakkor Trump néhány követelése már része volt az EU terveinek.

Ismert, az EU 2027-ig elhalasztotta az orosz gáz fokozatos kivezetését, és ideiglenes mentességeket biztosított olyan tengerparttal nem rendelkező országoknak, mint Magyarország és Szlovákia, az orosz olajra vonatkozó szankciók alól.

Mindazonáltal Moszkva nyersolaja az EU importjának körülbelül 3 százalékára esett vissza tavaly, a háború előtti 27 százalékról, miután a szankciók 2022-ben életbe léptek.

Az EU 19. szankciós csomagja körülbelül fél tucat orosz bankot és energiavállalatot, valamint Oroszország fizetési és hitelkártyarendszereit, kriptotőzsdéit és az ország olajkereskedelmére vonatkozó további korlátozásokat célzott volna.