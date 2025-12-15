Döntött a BMW: magyarokra bízza a világszerte épülő gyárait – a debreceni agy indítja mindenhol a Neue Klassét

A Neue Klasse Plant életre hívásához több mint ötven nemzet képviselői érkeztek Debrecenbe, ám a szériagyártás megkezdésével immár fordul a kocka: most már a debreceni szakemberek utaznak a világ minden tájára, hogy segítsenek a többi gyárunk beüzemelésében, Németországba pedig azért is, hogy részt vegyenek a Neue Klasse fejlesztésében – fogalmazott. Hans-Peter Kemser a Debreceni Egyetemmel közösen indított DEB AUT kutatási projekt nyitórendezvényén nyilatkozott lapunknak.

Debreceni agy indítja a német Neue Klassét / Fotó: Vida Márton Péter

Amint arról a Világgazdaság is többször beszámolt, a BMW októberben indította el Debrecenben a teljesen elektromos platformú új generációs Neue Klasse autók szériagyártást. Az iX3 modellekre ezt követően szinte azonnal hónapokkal előrenyúló megrendeléseket kapott a BMW, ami Hans-Peter Kemser szerint nemcsak a cég, de Debrecen sikere is.

A DEB AUT (DEBrecen AUTomotive, Socio-cultural, economic and technical aspects of automotive industry development in the region of Debrecen) kutatócsoportot azért hívták életre, hogy ezt a kölcsönösen előnyös kapcsolatot tudományos módszerességgel megvizsgálja:

feltárja, konkrétan milyen hatást gyakorol a BMW jelenléte Debrecen és a régió helyi gazdaságára, a társadalomra, illetve a kultúrára, és fordítva, hogyan profitálhat a továbbiakban is a BMW az autóipari konszern helyi integrációja által elindított a fejlődésből.

A debreceni ipari boom a BMW-nek is új lehetőségeket nyit

Hans-Peter Kemser kifejtette: a BMW ipari szereplőként érdekelt abban, hogy a várossal és az egyetemmel együttműködve

elektrifikációra,

digitalizációra és

innovációra épülő autóipari ökoszisztémát hozzanak létre, amely

szerves egységben működik majd a hazai kkv-kat is magába fogadó beszállítói és logisztikai hálózat, és mindez tudásalapon valósuljon meg.

A BMW ennek érdekében vesz részt a felső és középfokú képzés autóipari fókuszú fejlesztésében, de duális képzések formájában magukban a képzésekben is. Az egyetemmel együtt dolgozva új tanulmányi programokat hoztak létre az elektormobilitás, az autóipar, a mesterséges intelligencia és a digitális gyártás területén.

Jelenleg a Debreceni Egyetem 12 karából nyolccal működünk együtt. Az együttműködést már jóval a gyártás megkezdése előtt elkezdtük, és máris látszik, hogy ez az előrelátás versenyelőnyt jelent nekünk.

Autóipari tudásközpont Debrecenben

A képzés és kutatás szolgálatában egy Járműipari Kutató-Fejlesztő Labor is áll, amelyet ötmilliárd forintos kormányzati támogatással valósított meg a Debreceni Egyetem. A Járműlabor a BMW és a DE közös kezdeményezése, ami a képzés mellett annak is utat nyit, hogy európai kihatású autóipari fejlesztési és tudásközpont jöjjön létre Debrecenben – fogalmazott Hans-Peter Kemser.