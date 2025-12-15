BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
debreceni,VMP20250926_bmw_átadó_HAON001
DEB AUT
Hans-Peter Kemser
autógyártás
autóipar
Debrecen
BMW

Döntött a BMW: magyarokra bízza a világszerte épülő gyárait – a debreceni agy indítja mindenhol a Neue Klassét

A Neue Klasse modelljeit debreceni szakemberek közreműködésével kívánják fejleszteni Németországban, és velük tervezik elindítani a világ más tájain épülő BMW-gyárakat is – közölte a Világgazdasággal Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debreceni elnök-vezérigazgatója.
Dombi Margit
2025.12.15., 07:06
Fotó: Vida Márton Péter

A Neue Klasse Plant életre hívásához több mint ötven nemzet képviselői érkeztek Debrecenbe, ám a szériagyártás megkezdésével immár fordul a kocka: most már a debreceni szakemberek utaznak a világ minden tájára, hogy segítsenek a többi gyárunk beüzemelésében, Németországba pedig azért is, hogy részt vegyenek a Neue Klasse fejlesztésében – fogalmazott. Hans-Peter Kemser a Debreceni Egyetemmel közösen indított DEB AUT kutatási projekt nyitórendezvényén nyilatkozott lapunknak. 

debreceni,VMP20250926_bmw_átadó_HAON001
 Debreceni agy indítja a német Neue Klassét / Fotó: Vida Márton Péter

Amint arról a Világgazdaság is többször beszámolt, a BMW októberben indította el Debrecenben a teljesen elektromos platformú új generációs Neue Klasse autók szériagyártást. Az iX3 modellekre ezt követően szinte azonnal hónapokkal előrenyúló megrendeléseket kapott a BMW, ami Hans-Peter Kemser szerint nemcsak a cég, de Debrecen sikere is. 

A DEB AUT (DEBrecen AUTomotive, Socio-cultural, economic and technical aspects of automotive industry development in the region of Debrecen) kutatócsoportot azért hívták életre, hogy ezt a kölcsönösen előnyös kapcsolatot tudományos módszerességgel megvizsgálja: 

feltárja, konkrétan milyen hatást gyakorol a BMW jelenléte Debrecen és a régió helyi gazdaságára, a társadalomra, illetve a kultúrára, és fordítva, hogyan profitálhat a továbbiakban is a BMW az autóipari konszern helyi integrációja által elindított a fejlődésből. 

A debreceni ipari boom a BMW-nek is új lehetőségeket nyit 

Hans-Peter Kemser kifejtette: a BMW ipari szereplőként érdekelt abban, hogy a várossal és az egyetemmel együttműködve 

  • elektrifikációra, 
  • digitalizációra és 
  • innovációra épülő autóipari ökoszisztémát hozzanak létre, amely 
  • szerves egységben működik majd a hazai kkv-kat is magába fogadó beszállítói és logisztikai hálózat, és mindez tudásalapon valósuljon meg. 

A BMW ennek érdekében vesz részt a felső és középfokú képzés autóipari fókuszú fejlesztésében, de duális képzések formájában magukban a képzésekben is. Az egyetemmel együtt dolgozva új tanulmányi programokat hoztak létre az elektormobilitás, az autóipar, a mesterséges intelligencia és a digitális gyártás területén. 

Jelenleg a Debreceni Egyetem 12 karából nyolccal működünk együtt. Az együttműködést már jóval a gyártás megkezdése előtt elkezdtük, és máris látszik, hogy ez az előrelátás versenyelőnyt jelent nekünk.

Autóipari tudásközpont Debrecenben 

A képzés és kutatás szolgálatában egy Járműipari Kutató-Fejlesztő Labor is áll, amelyet ötmilliárd forintos kormányzati támogatással valósított meg a Debreceni Egyetem. A Járműlabor a BMW és a DE közös kezdeményezése, ami a képzés mellett annak is utat nyit, hogy európai kihatású autóipari fejlesztési és tudásközpont jöjjön létre Debrecenben – fogalmazott Hans-Peter Kemser. 

A BMW vezető szerint fontos, hogy a közvetlen gazdasági érdekeken túlmenően a várossal vállalt stratégiai partnerség eredményeként a társadalom és kultúra is fejlődjön, és egy sokszínű, innovatív közösség jöjjön létre, ami létszámában is dinamikusan fejlődik. Az autóipari szereplők érkezésével a külföldi munkavállalók száma megduplázódott Debrecenben, ennek a társadalomra, a kereskedelemre és az ingatlanpiacra, bérbeadási piacra gyakorolt hatását a DEB AUT kutatócsoportja külön is vizsgálja.

Bmw,Vision,Neue,Klasse,X.,An,Innovative,Vehicle,Design,On
BMW Vision Neue Klasse X. Egy innovatív járműdizájn a 2025-ös Sanghaji Autószalonon, amely futurisztikus jellemzőket és technológiát mutat be / Fotó: ad-foto / Shutterstock

A BMW-hatás már mérhető 

A már zajló DEB AUT-kutatások kiemelten foglalkoznak a BMW, illetve más autóiparhoz kötődő ipari szereplők – így az akkumulátorgyárak – által foglalkoztatott külföldi munkaerőnek a város társadalmára, kereskedelmére és ingatlanpiacára gyakorolt hatásával, és megindult a vizsgálódás az új iparosítási boom bérekre gyakorolt hatásával kapcsolatosan is, itt

a „BMW-hatást” átlagosan 20-25 százalék közelébe várják a kutatók. 

A BMW-nél mintegy kétezer munkavállaló dolgozik, így érdekük a közösségi mobilitás elősegítése is. Amint az a DEB AUT erre irányuló kutatásaiból kiderült, a BMW-gyár által indukált közlekedésfejlesztési hatás túlmutat a direkt célon: a kifejezetten oda közlekedő autóbuszjáratokat ugyanis egyre jelentősebb számban veszik igénybe olyan utasok is, akik nem oda igyekeznek.

