vámháború
Egyesült Államok
Donald Trump
Hszi Csin-ping
TikTok
Kína
amerikai szankciók
orosz olaj

Kína most ért a türelme végére, megmondta Amerikának: nem törik meg, az orosz olaj marad – baj lesz, ha tovább zsarolják

A kínai külügyminisztérium szerint az amerikai lépések gazdasági kényszerítésnek minősülnek, amelyek veszélyeztetik a globális ellátási láncok stabilitását. Kína visszautasította az Egyesült Államok felszólítását, amely újabb szankciókkal sújtaná Pekinget az orosz olajimport miatt.
VG/MTI
2025.09.15., 20:21

Újabb front nyílt az amerikai–kínai kereskedelmi háborúban: Peking hétfőn egyértelműen elutasította Washington nyomásgyakorlását, amely szerint Kína hagyjon fel az orosz olaj vásárlásával. Lin Csien külügyi szóvivő szerint a két ország közötti gazdasági és energetikai együttműködés jogos, törvényes és kifogástalan, az amerikai szankciós fenyegetések pedig sértik a nemzetközi kereskedelmi szabályokat.

Male,Worker,Inspection,At,Steel,Long,Pipes,And,Pipe,Elbow orosz olaj
Kína visszautasította az Egyesült Államok felszólítását, amely újabb szankciókkal sújtaná Pekinget az orosz olajimport miatt / Fotó: Noomcpk / Shutterstock

Lin hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok által sürgetett kiegészítő vámok és egyoldalú intézkedések klasszikus példái a gazdasági kényszernek. Mint fogalmazott:

A világpiac stabilitását a kényszerítés helyett párbeszéddel kellene biztosítani, ráadásul a Washington által erőltetett szankciók nem élveznek széles körű támogatást.

A kínai álláspont szerint az amerikai jog külföldi alkalmazása – vagyis a Kínát érintő egyoldalú szankciók – jogalap nélküli, és Peking kész határozott ellenlépéseket tenni, ha sértik az ország érdekeit.

Lin hozzátette: Kína az ukrajnai válságban továbbra is az objektív, kiegyensúlyozott szerepvállalást tartja helyesnek, és a béketárgyalások támogatása mellett áll.

Az orosz olaj maradt az utolsó vitatéma

A nyilatkozat egy időben érkezett a Madridban zajló amerikai–kínai tárgyalásokkal, ahol második napja próbálnak megállapodásra jutni a kereskedelmi nézeteltérésekben. A megbeszélések központi elemei között szerepelnek a vámok, a technológiai exportkorlátozások és a TikTok körüli vita is, de napirenden van a fentanil elleni küzdelem és Kína orosz kapcsolatrendszere is.

A két gazdasági nagyhatalom közötti feszültségek annak ellenére sem enyhültek, hogy májusban ideiglenes vámmegállapodást kötöttek, amelyet augusztusban meghosszabbítottak. A mostani fejlemények azt jelzik, hogy a kereskedelmi konfliktus továbbra is a levegőben lóg, és könnyen újabb szankciós hullámhoz vezethet.

Pénteken eldől a világ sorsa: csúcstalálkozót tart az amerikai és a kínai elnök – erről állapodhat meg Trump és Hszi

A lépés egy szélesebb gazdasági alku része, amelyben a vámok, technológiai korlátozások és kábítószer-kereskedelem elleni együttműködés is szerepet kapott. Az Egyesült Államok és Kína keretmegállapodást kötött a TikTok működéséről, amely szeptember 17-től akár tiltással is szembenézhetett volna.

 

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
