Kína most ért a türelme végére, megmondta Amerikának: nem törik meg, az orosz olaj marad – baj lesz, ha tovább zsarolják

Újabb front nyílt az amerikai–kínai kereskedelmi háborúban: Peking hétfőn egyértelműen elutasította Washington nyomásgyakorlását, amely szerint Kína hagyjon fel az orosz olaj vásárlásával. Lin Csien külügyi szóvivő szerint a két ország közötti gazdasági és energetikai együttműködés jogos, törvényes és kifogástalan, az amerikai szankciós fenyegetések pedig sértik a nemzetközi kereskedelmi szabályokat.
Lin hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok által sürgetett kiegészítő vámok és egyoldalú intézkedések klasszikus példái a gazdasági kényszernek. Mint fogalmazott:
A világpiac stabilitását a kényszerítés helyett párbeszéddel kellene biztosítani, ráadásul a Washington által erőltetett szankciók nem élveznek széles körű támogatást.
A kínai álláspont szerint az amerikai jog külföldi alkalmazása – vagyis a Kínát érintő egyoldalú szankciók – jogalap nélküli, és Peking kész határozott ellenlépéseket tenni, ha sértik az ország érdekeit.
Lin hozzátette: Kína az ukrajnai válságban továbbra is az objektív, kiegyensúlyozott szerepvállalást tartja helyesnek, és a béketárgyalások támogatása mellett áll.
A nyilatkozat egy időben érkezett a Madridban zajló amerikai–kínai tárgyalásokkal, ahol második napja próbálnak megállapodásra jutni a kereskedelmi nézeteltérésekben. A megbeszélések központi elemei között szerepelnek a vámok, a technológiai exportkorlátozások és a TikTok körüli vita is, de napirenden van a fentanil elleni küzdelem és Kína orosz kapcsolatrendszere is.
A két gazdasági nagyhatalom közötti feszültségek annak ellenére sem enyhültek, hogy májusban ideiglenes vámmegállapodást kötöttek, amelyet augusztusban meghosszabbítottak. A mostani fejlemények azt jelzik, hogy a kereskedelmi konfliktus továbbra is a levegőben lóg, és könnyen újabb szankciós hullámhoz vezethet.
