Az Európai Unió új szankciókat fontolgat tucatnyi orosz bank és energetikai vállalat ellen, az Ukrajna elleni háború befejezésére Vlagyimir Putyin elnökre gyakorolt nyomásgyakorlás legújabb intézkedéseinek részeként — közölte a Bloomberg.
Az új szankciós csomag már a 19. lesz Moszkva 2022-es teljes körű inváziója óta. Az EU ezúttal Oroszország fizetési és hitelkártya-rendszereit, kriptovaluta-tőzsdéit is célba veheti, valamint az ország olajkereskedelmére vonatkozó további korlátozásokat is hozhat a RIA hírügynökség szerint.
Az EU reméli, hogy az intézkedések egy részét összehangolhatja az Egyesült Államokkal – mondták a névtelen források. Egy EU tisztviselőkből álló delegáció a héten Washingtonba utazik, hogy találkozzon amerikai kollégákkal vitathassa meg a közös fellépés lehetőségét.
Készen állunk arra, hogy fokozzuk a nyomást Oroszországra, de ehhez szükségünk van európai partnereink támogatására
- mondta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap az NBC Meet the Press című műsorában.
Az Egyesült Államok és Európa új szankciókat és másodlagos vámokat fontolgat Oroszország ellen, abban a reményben, hogy az orosz gazdaság összeomlása rábírja Putyint a béketárgyalásokra Ukrajnával - tette hozzá a pénzügyminiszter.
Donald Trump amerikai elnök eddig tartózkodott az Oroszországra vonatkozó közvetlen szankciók bevezetésétől, annak ellenére, hogy több önmagának szabott határidőt is túllépett, és Putyin továbbra is vonakodik a háború befejezéséről szóló tárgyalásoktól. Trump azonban megduplázta az Indiára kivetett vámokat 50 százalékkal, amiért az ázsiai ország továbbra is orosz olajat vásárol.
Moszkva súlyos szankciókkal él együtt mind az Egyesült Államok, mind Európa részéről az ukrajnai háború kirobbanása óta. Azonban különböző módokon képes volt elkerülni a szankciók hatásának egy részét azzal, hogy a korlátozott termékeket beszerezte olcsón Kínából vagy más korlátozott országokból, valamint Indiában talált vevőt saját olajára és gázára.
A korlátozások csomagja magában foglalja az orosz hajókra és harmadik országok olajkereskedőire vonatkozó szankciók kiterjesztését, valamint a szankciós listán szereplő tartályhajók viszontbiztosításának tilalmát is.
Az egyéb fontolóra vett intézkedések között szerepelnek a vízumkiadás korlátozása, a szankciók hatálya alá tartozó hajókat kiszolgáló kikötők korlátozása, valamint a katonai jelentőségű mesterséges intelligencia és hasonló szolgáltatások szankcionálása.
A Bloomberg korábban beszámolt arról, hogy az orosz olaj felvásárlóira kivetett további adók mellett az Egyesült Államok fontolgatja Moszkva titkos olajszállító "árnyékflottájának", illetve a Rosznyefty és Lukoil energiaipari vállalatok szankcionálását is a lehetséges opciók között tartja.
Az EU legújabb csomagja szerint a szankciókat ki kell terjeszteni az orosz árnyékflottára, amely az illegális szállítmányozásban vesz részt és a harmadik országok olajkereskedőire is. Ezen kívül bevezethetné a tőzsdén jegyzett tartályhajók viszontbiztosításának tilalmát. Amerikai tisztviselők szerint Trump abban reménykedik, hogy egy ilyen lépés árakra gyakorolt felhajtó hatása csak rövid ideig tartana.
Az EU azt is fontolgatja, hogy még szigorúbb szankciókat vezet be a nagy orosz olajcégek ellen, megszüntetve a jelenlegi kivételeket. Emellett fontolgatja több, a moszkvai hadiipar által használt áru és vegyi anyag exporttilalmát, valamint kereskedelmi korlátozásokat azoknak a külföldi cégeknek, köztük a kínaiaknak, amelyek ezeket az árukat szállítják.
Az utóbbi években Peking Oroszország hadseregének egyik legfontosabb beszállítójává, lehetővé téve Moszkvának, hogy növelje az ukrán városok ellen bevetett drónok gyártását.
Az Európai Unió fontolgatja, hogy Kazahsztánt is szankciókkal sújtja. Ez azt jelentené, hogy az országnak tilos lenne importálnia azt a bizonyos gépsort, amely a kereskedelmi adatok szerint továbbra is nagy mennyiségben kerül Oroszországba, ahol fegyverek gyártásához használják.
Elmérgesíteni a viszonyt Kazahsztánnal nem sok jót ígérne a magát az orosz energiától – legalábbis jelszavakban – megfosztó unió számára, hiszen ez az ország Európa egyik legjelentősebb energiaszállítójává vált. Amikor legutóbb az ukránok felrobbantották a Barátság vezetéket, érintetlenül hagyták azt az ágát, amely Németországba szállít kazah olajat (ami ugyan rossz nyelvek szerint nem más, mint "újracsomagolt" orosz olaj).
Folytatódik a többpólusú világrend formálódása, Kína és Oroszország adják a folyamat gerincét - egyre nagyobb veszélyben az amerikai hegemónia
Az Orosz Föderáció vezetősége többször kijelentette már, hogy az ország képes megbirkózni a szankciók nyomásával. Moszkvában megjegyezték, hogy a Nyugatnak nincs bátorsága elismerni a szankciók kudarcát Oroszország ellen. A nyugati országokban viszont már többször elismerték, hogy az Oroszország elleni szankciók hatástalanok. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kijelentette, hogy az országa visszatartására és gyengítésére irányuló politika a Nyugat hosszú távú stratégiája, és hogy a szankciók a legsúlyosabb csapást valójában a világgazdaságra mérték.
