Brüsszel még egy országot szankcionálna az oroszok mellett, amellyel pedig nem jó ujjat húzni

Az Európai Unió új szankciókat fontolgat tucatnyi orosz bank és energetikai vállalat ellen, az Ukrajna elleni háború befejezésére Vlagyimir Putyin elnökre gyakorolt nyomásgyakorlás legújabb intézkedéseinek részeként — közölte a Bloomberg.

A Lukoil is szankciós listára kerül / Fotó: Shutterstock

Célkeresztbe került a kriptovaluta is

Az új szankciós csomag már a 19. lesz Moszkva 2022-es teljes körű inváziója óta. Az EU ezúttal Oroszország fizetési és hitelkártya-rendszereit, kriptovaluta-tőzsdéit is célba veheti, valamint az ország olajkereskedelmére vonatkozó további korlátozásokat is hozhat a RIA hírügynökség szerint.

Az EU reméli, hogy az intézkedések egy részét összehangolhatja az Egyesült Államokkal – mondták a névtelen források. Egy EU tisztviselőkből álló delegáció a héten Washingtonba utazik, hogy találkozzon amerikai kollégákkal vitathassa meg a közös fellépés lehetőségét.

Készen állunk arra, hogy fokozzuk a nyomást Oroszországra, de ehhez szükségünk van európai partnereink támogatására

- mondta Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap az NBC Meet the Press című műsorában.

Még több vám

Az Egyesült Államok és Európa új szankciókat és másodlagos vámokat fontolgat Oroszország ellen, abban a reményben, hogy az orosz gazdaság összeomlása rábírja Putyint a béketárgyalásokra Ukrajnával - tette hozzá a pénzügyminiszter.

Donald Trump amerikai elnök eddig tartózkodott az Oroszországra vonatkozó közvetlen szankciók bevezetésétől, annak ellenére, hogy több önmagának szabott határidőt is túllépett, és Putyin továbbra is vonakodik a háború befejezéséről szóló tárgyalásoktól. Trump azonban megduplázta az Indiára kivetett vámokat 50 százalékkal, amiért az ázsiai ország továbbra is orosz olajat vásárol.

A gazdasági problémák tárgyalásra kényszerítik Putyint

Moszkva súlyos szankciókkal él együtt mind az Egyesült Államok, mind Európa részéről az ukrajnai háború kirobbanása óta. Azonban különböző módokon képes volt elkerülni a szankciók hatásának egy részét azzal, hogy a korlátozott termékeket beszerezte olcsón Kínából vagy más korlátozott országokból, valamint Indiában talált vevőt saját olajára és gázára.

A korlátozások csomagja magában foglalja az orosz hajókra és harmadik országok olajkereskedőire vonatkozó szankciók kiterjesztését, valamint a szankciós listán szereplő tartályhajók viszontbiztosításának tilalmát is.

Az egyéb fontolóra vett intézkedések között szerepelnek a vízumkiadás korlátozása, a szankciók hatálya alá tartozó hajókat kiszolgáló kikötők korlátozása, valamint a katonai jelentőségű mesterséges intelligencia és hasonló szolgáltatások szankcionálása.