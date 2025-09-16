Az amerikaiak már szemlézik az ukrán ritkaföldfémeket a Trump-Zelenszkij alku keretében

Ukrajna bemutatta az első olyan lelőhelyeket az Egyesült Államok képviselőinek, amelyek a Ukrajna Újjáépítési Befektetési Alapjának induló projektjei lehetnek – számolt be Olekszij Szobolev ukrán gazdasági miniszter a Facebook-oldalán.

Az ukrán ritkaföldfémek közül a titán-, cirkónium- és hafniumkitermelés stratégiai jelentőséggel bírhat / Fotó: Olekszij Szobolev / Facebook

A miniszter Kirovohrad régióba látogatott el az amerikai delegációval, hogy felmérjék a bányászati és feldolgozási beruházások lehetőségeit a régióban.

Elmondása szerint megvizsgálták a Birzulivszkij bányászati ​​és feldolgozó üzemet, valamint a Likarivszke lelőhelyet. Ezeket ígéretes helyszínekként a felek az alap projektportfóliójába szánják.

„Itt elsősorban titánércet bányásznak, és a jövőben cirkóniumérc-kitermelést is terveznek. Ezenkívül vannak potenciális hafniumlelőhelyek is – ez az egyik ritkaföldfém, amelyet a nukleáris energiában, a repülőgépiparban és más területeken használnak” – tette hozzá Szobolev.

Emlékeztetett arra, hogy Ukrajna a világ egyik kulcsfontosságú titánszállítója, amelyet a védelmi, repülőgépipari és high-tech iparágakban használnak, és amelyre óriási a kereslet az Egyesült Államokban, valamint Európa és Latin-Amerika országaiban is.