Brüsszel ezt tudja? Ukrajna orosz gázt vásárol Magyarországtól – méghozzá nem is keveset

Javában tart Szegeden a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes nagygyűlése, amelyen ezúttal Lázár János Orbán Viktorral tart közösen Lázárinfót. A megszokott módon bárki tehet fel kérdést a közönségből. Az egyik kérdés Ukrajnára vonatkozott.

Ukrajna orosz gázt vásárol Magyarországtól – Orbán Viktor erről is beszélt a szegedi DPK-találkozón / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Egészen pontosan az merült fel, hogy Magyarországnak vajon mennyire érdeke, hogy Ukrajna összeomoljon. A választ a magyar miniszterelnök adta meg, és egy triviális, de talán eddig nem gyakran kimondott szempontra hívta fel a figyelmet.

Orbán Viktor először is leszögezte, hogy

Ukrajna összeomlása nagy baj lenne Magyarországnak.

Sokat meg kell tenni azért – mondta –, hogy ez ne következzen be. Ennek kapcsán azt a hasonlatot hozta, hogy egy telektulajdonosnak sem csak az a fontos, hogy az ingatlan milyen, hanem az is, hogy milyen a szomszédja, mert az sem mindegy. Ugyanígy van ez az országokkal is. A kormányfő megjegyezte: a legjobb az lenne, ha csupa Ausztria venné körül Magyarországot, de ezt egyelőre nem tudja garantálni.

Orbán Viktor egyúttal két, talán kevésbé ismert adattal alá is támasztotta, mit tesz meg Magyarország Ukrajna fennmaradásáért.

Ukrajna teljes villamosáram-ellátásának, tehát árambevitelének 44 százaléka Magyarországról érkezik, ha ez nem lenne, az ukrán energetikai rendszer már összedőlt volna. A gázellátás terén pedig az importmennyiség 58 százaléka Magyarországon keresztül érkezik az ukrán szükségleteknek.

Orbán Viktor az utóbbi kapcsán megjegyezte:

orosz gázt hozunk be, és azt adjuk tovább az ukránoknak.

A világ egy kicsit bonyolultabb, mint Brüsszelből látják – húzta alá. Ez talán utalás lehetett arra, hogy az Európai Parlamentben éppen a napokban mondták ki, hogy az utolsó orosz energia-molekulát is kitiltják Európából. Miközben tehát az EU által leginkább támogatott Ukrajna – ha áttétellel is – ugyanúgy orosz gázból biztosítja a fűtést.

A kormányfő azzal folytatta, hogy stabil Ukrajna kell, amihez Magyarország segítséget is ad. Fáj, hogy egy részét ellopják.

Azonban a háború lerombolja Ukrajnát, az ukránokat csak a béke tudja megerősíteni. Ezért szerinte, aki Ukrajna mellette áll, annak békét kell akarnia. Mert jelenleg Ukrajna elvesz az Európai Unió erejéből, gyengébbé teszi.