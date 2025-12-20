Itt a végső válasz, az egyik legnagyobb bank mondta ki: tényleg csak bajt hozott a magyarokra a csok és az Otthon Start? Ez az igazság
A saját tulajdonú otthonban élők 30 százaléka az elmúlt öt évben szerezte jelenlegi ingatlanát, miközben az átlagos alapterület 85 négyzetméterre nőtt. A lakásviszonyok szerkezete nem rendeződött át gyökeresen, a saját tulajdon aránya viszont stabilan emelkedik – olvasható K&H biztos jövő felmérésében.
Néhány év alatt hatodával nőtt a középkorú lakástulajdonosok száma
A pénzintézet tájékoztatása szerint a szeptemberben elindult első lakásukat megvásárlókat célzó, kedvezményes, államilag támogatott Otthon start program újra a lakáspiacra és a lakástulajdonlásra irányította a figyelmet. A K&H biztos jövő felmérésének legfrissebb eredményei szerint
a középkorúak 79 százaléka már saját tulajdonú ingatlanban él, ami a kutatás eddigi legmagasabb értéke az évekkel korábbi 64 százalék után.
A felmérés évek óta vizsgálja a magyarok lakásviszonyait, azt is kimutatta, hogy
a saját tulajdonú otthonban élők 30 százaléka az elmúlt öt évben szerezte jelenlegi ingatlanát,
miközben az átlagos alapterület 85 négyzetméterre nőtt.
Az Otthon start program indulása ismét reflektorfénybe helyezte a lakhatási döntéseket, különösen az elsőlakás-vásárlók számára. A kutatás évek óta nyomon követi,
- milyen típusú ingatlanokban élnek a középkorú magyarok,
- ki a lakás tulajdonosa,
- mikor szerezték meg az otthont,
- és mekkora alapterületen laknak.
Stabilan emelkedik a saját tulajdon aránya
A mostani eredmények azt mutatják, hogy miközben a lakásviszonyok szerkezete nem rendeződött át gyökeresen, a saját tulajdon aránya stabilan emelkedik, és a magasabb, több mint 700 ezer forintos jövedelemmel rendelkező háztartások – akik a megkérdezettek 39 százalékát adják – jellemzően újabb és nagyobb ingatlanokban élnek.
