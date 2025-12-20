Itt a végső válasz, az egyik legnagyobb bank mondta ki: tényleg csak bajt hozott a magyarokra a csok és az Otthon Start? Ez az igazság

A saját tulajdonú otthonban élők 30 százaléka az elmúlt öt évben szerezte jelenlegi ingatlanát, miközben az átlagos alapterület 85 négyzetméterre nőtt. A lakásviszonyok szerkezete nem rendeződött át gyökeresen, a saját tulajdon aránya viszont stabilan emelkedik – olvasható K&H biztos jövő felmérésében.

Lakás: itt a végső válasz, mit okozott Magyarországon a csok és az Otthon Start / Fotó: Shutterstock

Néhány év alatt hatodával nőtt a középkorú lakástulajdonosok száma

A pénzintézet tájékoztatása szerint a szeptemberben elindult első lakásukat megvásárlókat célzó, kedvezményes, államilag támogatott Otthon start program újra a lakáspiacra és a lakástulajdonlásra irányította a figyelmet. A K&H biztos jövő felmérésének legfrissebb eredményei szerint

a középkorúak 79 százaléka már saját tulajdonú ingatlanban él, ami a kutatás eddigi legmagasabb értéke az évekkel korábbi 64 százalék után.

A felmérés évek óta vizsgálja a magyarok lakásviszonyait, azt is kimutatta, hogy

a saját tulajdonú otthonban élők 30 százaléka az elmúlt öt évben szerezte jelenlegi ingatlanát,

miközben az átlagos alapterület 85 négyzetméterre nőtt.

Az Otthon start program indulása ismét reflektorfénybe helyezte a lakhatási döntéseket, különösen az elsőlakás-vásárlók számára. A kutatás évek óta nyomon követi,

milyen típusú ingatlanokban élnek a középkorú magyarok,

ki a lakás tulajdonosa,

mikor szerezték meg az otthont,

és mekkora alapterületen laknak.

Stabilan emelkedik a saját tulajdon aránya

A mostani eredmények azt mutatják, hogy miközben a lakásviszonyok szerkezete nem rendeződött át gyökeresen, a saját tulajdon aránya stabilan emelkedik, és a magasabb, több mint 700 ezer forintos jövedelemmel rendelkező háztartások – akik a megkérdezettek 39 százalékát adják – jellemzően újabb és nagyobb ingatlanokban élnek.

