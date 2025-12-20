Deviza
Kína nem viccel: megépítette az új óriási tengeri kikötőjét, de pont a lehető legrosszabb helyen – már az első nap 600 millió eurót csinált

Megnyitotta a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét Kína. A hainani kikötővel az ázsiai nagyhatalom külföldi működőtőkét vonzana a kontinensnyi országba, ugyanis a távolkeleti országba irányuló tengerentúli invesztíciók jelentősen megcsappantak az idei év folyamán. Csakhogy bonyolítja a helyzetet, hogy a sziget a konfliktusok kereszttüzében fekvő Dél-kínai-tengeren található.
VG
2025.12.20, 16:41

Több kitérő és kényszerű szünet után Kína végre megnyitotta a világ legnagyobb szabadkereskedelmi kikötőjét a Dél-kínai-tenger egyik trópusi szigetén. Az ázsiai nagyhatalom nem titkolt célja a hainani óriási kirakodóállomás létrehozásával, hogy a Magyarország mintegy harmadával megegyező méretű tartományt egy elsőrangú logisztikai és kereskedelmi platformmá léptessék elő – szúrta ki az Origo a spanyol Elmundo című lap online kiadásán.

Hainan a Dél-kínai-tengeren van.
Hainan trópusi szigete a vitatott Dél-kínai-tengeren van. / Fotó: AFP

Hainan földrajzi elhelyezkedése kulcsfontosságú, az ázsiai és indiai-óceáni tengeri útvonalak csomópontján fekszik, csakhogy egyúttal a Dél-kínai-tenger vitatott térségében fekszik.

A terület kapcsán a geopolitikai feszültségeket jól jellemzi az a tavaly nyári incidens, amikor összeütközött egy kínai és Fülöp-szigeteki hajó. Peking és Manila egymást hibáztatták a történtekért.

Arról nem is beszélve, hogy az Egyesült Államok is fokozódó aggodalommal figyeli Kína terjeszkedését a Dél-kínai-tengeren.

Hainantól várják a külföldi befektetések robbanásszerű növekedését

Akárhogy is, He Lifeng kínai miniszterelnök-helyettes a kikötő csütörtöki megnyitóján hangsúlyozta, hogy Hainant olyan vámmentes övezetté kell tenni, amely ösztönzi a külföldi befektetéseket. Ez utóbbi különösen sürgető, hiszen a közvetlen külföldi beruházások 2025 első kilenc hónapjában 10,4 százalékkal csökkentek az előző évhez képest.

Az kínai Xinhua hírügynökség azt közölte, hogy az indulás napján több mint 5 milliárd jüan ‒ mintegy 605 millió euró ‒ értékben bonyolítottak vámmentes importot, főként

  • nyersolajat, 
  • orvosi berendezéseket 
  • és repülőgépipari anyagokat 

behajózva.

Teng Hsziao ping látta meg a lehetőséget a halászfalukból és rizsföldekből álló területben

Hainan gazdasága hagyományosan a gumira, rizsre és halászatra épült, és sokáig elhanyagolt tartomány volt, mígnem 1988-ban Teng Hsziao-ping, a Kínai Népköztársaság egykori vezetője gazdasági különleges övezetté nyilvánította.

A cél az volt, hogy Sencsenhez hasonló pénzügyi központtá váljon, de az ingatlanpiaci spekuláció és korrupció jó időre megakasztotta a fejlődést. Csak 2020-ban, Hszi Csin-ping vezetése alatt kapott új lendületet a projekt, adókedvezményekkel, vámmentességgel és kísérleti liberalizációs programokkal ösztönözték a befektetéseket.

A sziget eddig már több olyan nagy multinacionális céget vonzott be mint például a Deloitte, a COSCO Shipping, a General Electric, a PwC, vagy a Qualcomm, de az orosz milliárdosokat kedvelt befektetési célpontja is.

