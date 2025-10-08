Deviza
Az Apple és a Meta közel áll ahhoz, hogy megállapodjon az Európai Bizottsággal az ellenük indított trösztellenes eljárásokban. A tárgyalások célja, hogy a két amerikai techóriás elkerülje az újabb bírságokat, miután a tavaszi vizsgálatok során összesen 700 millió eurós büntetést kaptak. A felek most azon dolgoznak, hogy olyan változtatásokat vezessenek be, amelyek megfelelnek az EU szigorú digitális piacszabályainak.
Gergely Máté
2025.10.08, 18:10

A jelek szerint békülékenyebb hangnemre váltott a két amerikai techóriás, az Apple és a Meta: a vállalatok az Európai Bizottsággal tárgyalnak, hogy lezárják azokat a trösztellenes eljárásokat, amelyek akár napi szinten is bírságokat hozhatnának rájuk. A megállapodás célja, hogy a cégek elkerüljék az újabb büntetéseket, miután tavasszal összesen 700 millió eurós bírságot szabtak ki rájuk az uniós digitális piacokról szóló rendelet, a Digital Markets Act (DMA) megsértése miatt.

Nemsokára pálcát tör Brüsszel a amerikai techóriások felett – példátlan bírságot kaphatnak, ha nem sikerül megegyezni / Fotó: ZUMAPRESS.com

A Meta 200 millió eurós bírságot kapott áprilisban a Facebook adatkezelési modellje miatt, amely szerint a felhasználóknak vagy bele kell egyezniük a személyes adataik reklámcélú felhasználásába, vagy fizetniük kell a hirdetésmentes verzióért. Az Európai Bizottság szerint ez a „fizess vagy engedj hozzáférést” rendszer ellentétes a DMA elveivel, mert nem biztosít valós választási lehetőséget.

Brüsszeli tisztviselők szerint a Meta már több módosítást is javasolt a rendszerén, de ezek eddig nem bizonyultak elégségesnek. A tárgyalások jelenlegi szakaszában 

a legérzékenyebb kérdés az, hogyan lehet a felhasználók számára valóban átláthatóvá és könnyen elérhetővé tenni a különböző opciókat 

– tehát, hogy a választás ne vesszen el a bonyolult beállítások és sötét minták között.

Az Apple esetében a fő vita az App Store szabályozásáról szól. Az EU vizsgálata szerint az iPhone-gyártó évek óta korlátozza az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy közvetlenül, az App Store megkerülésével kínáljanak kedvezményeket a fogyasztóknak. Az Apple júniusban bejelentette, hogy módosít a szabályain, miután a Bizottság vizsgálatot indított a cég új fejlesztői szerződései miatt is – írja a Financial Times.

„Meg kellett tennünk, amit kellett, hogy elkerüljük a jövőbeli súlyos bírságok kockázatát” – mondta korábban Kyle Andeer, az Apple jogi és megfelelési vezetője. A vállalat ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy megfelel az uniós előírásoknak, és fellebbezett a Bizottság döntése ellen, mondván: „Az előírások betartása nem jelentheti azt, hogy az EU önkényesen új követelményeket állít”.

Washington és Brüsszel között is feszül a húr

Az ügy politikai dimenziót is kapott: Donald Trump amerikai elnök nyíltan az EU ellen fordult, és azzal fenyegetőzött, hogy megtorló lépéseket tesz, ha Európa „diszkriminálja” az amerikai technológiai vállalatokat. A digitális piacokról szóló szabályozás ugyanis alapjaiban korlátozza az amerikai techóriások, például az Apple, a Meta, a Google vagy az Amazon mozgásterét az EU-ban.

Az Európai Bizottság megerősítette, hogy továbbra is konstruktív tárgyalásokat folytat mindkét vállalattal. A Meta részéről is megerősítették, hogy a megbeszélések „folyamatban vannak és előremutatóak”. A Bizottság szerint a végső cél az, hogy „a fejlesztők valódi lehetőséget kapjanak, a felhasználók pedig valódi választást – nem pedig egy sötét mintákkal elrejtett döntési labirintust”.

Ha sikerül megállapodni, mindkét cég elkerülheti a napi pénzbüntetéseket, amelyek akár a világméretű napi bevételük 5 százalékát is elérhetik.

Brüsszel továbbra is gyűjti az érintett felek – köztük fejlesztők és fogyasztóvédelmi szervezetek – véleményét a javasolt változtatásokról. A Bizottság ugyanakkor világossá tette: ha az Apple vagy a Meta továbbra sem teljesíti maradéktalanul a kötelezettségeit, „minden lehetőség nyitva áll, beleértve az ismétlődő pénzbírságokat is”.

