A jelek szerint békülékenyebb hangnemre váltott a két amerikai techóriás, az Apple és a Meta: a vállalatok az Európai Bizottsággal tárgyalnak, hogy lezárják azokat a trösztellenes eljárásokat, amelyek akár napi szinten is bírságokat hozhatnának rájuk. A megállapodás célja, hogy a cégek elkerüljék az újabb büntetéseket, miután tavasszal összesen 700 millió eurós bírságot szabtak ki rájuk az uniós digitális piacokról szóló rendelet, a Digital Markets Act (DMA) megsértése miatt.

Nemsokára pálcát tör Brüsszel a amerikai techóriások felett – példátlan bírságot kaphatnak, ha nem sikerül megegyezni / Fotó: ZUMAPRESS.com

A Meta 200 millió eurós bírságot kapott áprilisban a Facebook adatkezelési modellje miatt, amely szerint a felhasználóknak vagy bele kell egyezniük a személyes adataik reklámcélú felhasználásába, vagy fizetniük kell a hirdetésmentes verzióért. Az Európai Bizottság szerint ez a „fizess vagy engedj hozzáférést” rendszer ellentétes a DMA elveivel, mert nem biztosít valós választási lehetőséget.

Brüsszeli tisztviselők szerint a Meta már több módosítást is javasolt a rendszerén, de ezek eddig nem bizonyultak elégségesnek. A tárgyalások jelenlegi szakaszában

a legérzékenyebb kérdés az, hogyan lehet a felhasználók számára valóban átláthatóvá és könnyen elérhetővé tenni a különböző opciókat

– tehát, hogy a választás ne vesszen el a bonyolult beállítások és sötét minták között.

Az Apple esetében a fő vita az App Store szabályozásáról szól. Az EU vizsgálata szerint az iPhone-gyártó évek óta korlátozza az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy közvetlenül, az App Store megkerülésével kínáljanak kedvezményeket a fogyasztóknak. Az Apple júniusban bejelentette, hogy módosít a szabályain, miután a Bizottság vizsgálatot indított a cég új fejlesztői szerződései miatt is – írja a Financial Times.

„Meg kellett tennünk, amit kellett, hogy elkerüljük a jövőbeli súlyos bírságok kockázatát” – mondta korábban Kyle Andeer, az Apple jogi és megfelelési vezetője. A vállalat ugyanakkor továbbra is úgy véli, hogy megfelel az uniós előírásoknak, és fellebbezett a Bizottság döntése ellen, mondván: „Az előírások betartása nem jelentheti azt, hogy az EU önkényesen új követelményeket állít”.