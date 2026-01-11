A Stranger Things nem csak a Netflixnek hoz hasznot: ennek a gyönyörű országnak a turizmusát robbantotta be

A Stranger Things ötödik és egyben utolsó évadának szilveszteri megjelenését az online érdeklődés meredek növekedése követte Izland iránt, erőteljesen fellendülhet az ország turizmusa.

A turizmus Izland egyik húzóágazata / Fotó: Mumemories

Az utolsó évad világszerte 59,6 millió megtekintést vonzott a Netflixen való megjelenését követő első öt napon belül. Bár a sorozat a kitalált Hawkins városában, Indianában játszódik, a figyelem egy dél-izlandi forgatási helyszínre irányult – írta a TravelDailyNews.

A Tripadvisor által megosztott adatok szerint a „Haifoss-vízesés” és a „Haifoss ikervízesések” kifejezésekre irányuló Google-keresések száma körülbelül 5000 százalékkal nőtt a sorozat fináléja után. A Hekla vulkán közelében található vízesés a sorozat egyik utolsó jelenetében jelent meg.

A helyszín jellegzetes tája miatt vitákat váltott ki a nézők körében. Az utazással kapcsolatos szélesebb körű érdeklődés is megnőtt. A „mikor érdemes Izlandot meglátogatni?” kifejezésre keresett Google-keresések száma az elmúlt 30 napban szintén körülbelül 5000 százalékkal nőttek.

A turizmus egyik pörgető ereje a közösségi média

A közösségi média aktivitása is hozzájárult ehhez a trendhez: a Haifoss látogatóiról készült videók több százezer megtekintést vonzottak. A felhasználók által generált tartalmak mennyisége rávilágít a digitális platformok szerepére az utazási tudatosság és az úti célok felfedezésének befolyásolásában.

„A popkultúra turizmusra gyakorolt ​​hatása lenyűgöző jelenség, amely továbbra is formálja az utazási trendeket világszerte” – mondta Samuel Jefferies, a Bokun vezető növekedési marketingmenedzsere. – Ahogy a Stranger Things fináléját követően megugrott a Haifoss-vízesésekkel kapcsolatos keresések száma, azt látjuk, hogy a képernyőn megjelenő történetmesélés a valós turizmus részévé válik, és új életet lehel az úti célokba, látnivalókba és élményekbe” – tette hozzá. Az adatok arra utalnak, hogy a televíziós és filmes produkciók továbbra is mérhető szerepet játszanak az úti célok ismertségének alakításában, Izland pedig a sorozat befejezése után az érdeklődés középpontjába került.