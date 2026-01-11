A Stranger Things nem csak a Netflixnek hoz hasznot: ennek a gyönyörű országnak a turizmusát robbantotta be
A Stranger Things ötödik és egyben utolsó évadának szilveszteri megjelenését az online érdeklődés meredek növekedése követte Izland iránt, erőteljesen fellendülhet az ország turizmusa.
Az utolsó évad világszerte 59,6 millió megtekintést vonzott a Netflixen való megjelenését követő első öt napon belül. Bár a sorozat a kitalált Hawkins városában, Indianában játszódik, a figyelem egy dél-izlandi forgatási helyszínre irányult – írta a TravelDailyNews.
A Tripadvisor által megosztott adatok szerint a „Haifoss-vízesés” és a „Haifoss ikervízesések” kifejezésekre irányuló Google-keresések száma körülbelül 5000 százalékkal nőtt a sorozat fináléja után. A Hekla vulkán közelében található vízesés a sorozat egyik utolsó jelenetében jelent meg.
A helyszín jellegzetes tája miatt vitákat váltott ki a nézők körében. Az utazással kapcsolatos szélesebb körű érdeklődés is megnőtt. A „mikor érdemes Izlandot meglátogatni?” kifejezésre keresett Google-keresések száma az elmúlt 30 napban szintén körülbelül 5000 százalékkal nőttek.
A turizmus egyik pörgető ereje a közösségi média
A közösségi média aktivitása is hozzájárult ehhez a trendhez: a Haifoss látogatóiról készült videók több százezer megtekintést vonzottak. A felhasználók által generált tartalmak mennyisége rávilágít a digitális platformok szerepére az utazási tudatosság és az úti célok felfedezésének befolyásolásában.
„A popkultúra turizmusra gyakorolt hatása lenyűgöző jelenség, amely továbbra is formálja az utazási trendeket világszerte” – mondta Samuel Jefferies, a Bokun vezető növekedési marketingmenedzsere. – Ahogy a Stranger Things fináléját követően megugrott a Haifoss-vízesésekkel kapcsolatos keresések száma, azt látjuk, hogy a képernyőn megjelenő történetmesélés a valós turizmus részévé válik, és új életet lehel az úti célokba, látnivalókba és élményekbe” – tette hozzá. Az adatok arra utalnak, hogy a televíziós és filmes produkciók továbbra is mérhető szerepet játszanak az úti célok ismertségének alakításában, Izland pedig a sorozat befejezése után az érdeklődés középpontjába került.
Így óvják a környezetet
Az izlandi turizmus hatalmas növekedésen ment keresztül, rendkívül népszerűvé téve az országot a természeti csodák és a egyedi tájak miatt, de ez jelentős terhet ró a szigetre, túlterhelve az infrastruktúrát, ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a felelős utazásra, ami a kijelölt ösvények betartását, a vadkempingelés tilalmát és a drónhasználat korlátozását jelenti a természet védelme érdekében.
Ezért népszerű Izland
- Természeti látnivalók: vulkánok, gleccserek, gejzírek, fekete homokos tengerpartok, vízesések és az északi fény.
- Egyedülálló élmények: a bolgyó egyik legtisztább helye, finom csapvízzel, ami gleccservíz, és geotermikus fürdőkkel.
- Gazdasági motor: a turizmus a fő motorja az izlandi gazdaságnak a halászat és alumíniumgyártás mellett.