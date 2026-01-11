Deviza
EUR/HUF387 +0,39% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,43 -0,1% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0% EUR/HUF387 +0,39% USD/HUF331,35 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,43 -0,1% RON/HUF75,76 0% CZK/HUF15,88 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus
Netflix
Stranger Things

A Stranger Things nem csak a Netflixnek hoz hasznot: ennek a gyönyörű országnak a turizmusát robbantotta be

Az Izland iránti keresési érdeklődés megugrott a Stranger Things fináléjának megjelenése után, miután kiderült, hogy a sorozat utolsó részének egyes jelenetei a Haifoss-vízesésnél játszódnak. A szigetország bevételeinek nagy része egyébként is a turizmusból származik.
Zováthi Domokos
2026.01.11, 17:30

A Stranger Things ötödik és egyben utolsó évadának szilveszteri megjelenését az online érdeklődés meredek növekedése követte Izland iránt, erőteljesen fellendülhet az ország turizmusa.

Majestic,Haifoss,Waterfall,Flowing,In,Volcanic,Canyon,And,Traveler,Taking Izland vízesés turizmus stranger things
A turizmus Izland egyik húzóágazata / Fotó: Mumemories

Az utolsó évad világszerte 59,6 millió megtekintést vonzott a Netflixen való megjelenését követő első öt napon belül. Bár a sorozat a kitalált Hawkins városában, Indianában játszódik, a figyelem egy dél-izlandi forgatási helyszínre irányult – írta a TravelDailyNews.

A Tripadvisor által megosztott adatok szerint a „Haifoss-vízesés” és a „Haifoss ikervízesések” kifejezésekre irányuló Google-keresések száma körülbelül 5000 százalékkal nőtt a sorozat fináléja után. A Hekla vulkán közelében található vízesés a sorozat egyik utolsó jelenetében jelent meg.

A helyszín jellegzetes tája miatt vitákat váltott ki a nézők körében. Az utazással kapcsolatos szélesebb körű érdeklődés is megnőtt. A „mikor érdemes Izlandot meglátogatni?” kifejezésre keresett Google-keresések száma az elmúlt 30 napban szintén körülbelül 5000 százalékkal nőttek.

A turizmus egyik pörgető ereje a közösségi média

A közösségi média aktivitása is hozzájárult ehhez a trendhez: a Haifoss látogatóiról készült videók több százezer megtekintést vonzottak. A felhasználók által generált tartalmak mennyisége rávilágít a digitális platformok szerepére az utazási tudatosság és az úti célok felfedezésének befolyásolásában.

„A popkultúra turizmusra gyakorolt ​​hatása lenyűgöző jelenség, amely továbbra is formálja az utazási trendeket világszerte” – mondta Samuel Jefferies, a Bokun vezető növekedési marketingmenedzsere. – Ahogy a Stranger Things fináléját követően megugrott a Haifoss-vízesésekkel kapcsolatos keresések száma, azt látjuk, hogy a képernyőn megjelenő történetmesélés a valós turizmus részévé válik, és új életet lehel az úti célokba, látnivalókba és élményekbe” – tette hozzá. Az adatok arra utalnak, hogy a televíziós és filmes produkciók továbbra is mérhető szerepet játszanak az úti célok ismertségének alakításában, Izland pedig a sorozat befejezése után az érdeklődés középpontjába került.

Így óvják a környezetet

Az izlandi turizmus hatalmas növekedésen ment keresztül, rendkívül népszerűvé téve az országot a természeti csodák és a egyedi tájak miatt, de ez jelentős terhet ró a szigetre, túlterhelve az infrastruktúrát, ezért egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a felelős utazásra, ami a kijelölt ösvények betartását, a vadkempingelés tilalmát és a drónhasználat korlátozását jelenti a természet védelme érdekében.

Ezért népszerű Izland

  • Természeti látnivalók: vulkánok, gleccserek, gejzírek, fekete homokos tengerpartok, vízesések és az északi fény.
  • Egyedülálló élmények: a bolgyó egyik legtisztább helye, finom csapvízzel, ami gleccservíz, és geotermikus fürdőkkel.
  • Gazdasági motor: a turizmus a fő motorja az izlandi gazdaságnak a halászat és alumíniumgyártás mellett.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu