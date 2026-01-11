Hat ország, ahol a pihenés nem luxus és a részmunkaidő garantált: itt dolgoznak a legkevesebbet a világon – szinte az összes Európában van

Az európai munkaidő-forradalom nem egyik napról a másikra történt. A kilencvenes évektől kezdve több országban egyszerre jelent meg a kiégés problémája, a termelékenység plafonja és a demográfiai nyomás, ami rákényszerítette az államokat a változtatásra. A cél nem a kevesebb munka lett, hanem a fenntarthatóbb munkavégzés: lehetőség a részmunkaidőre, kiszámítható pihenés és kevesebb túlóra. Az elmúlt évek adatai pedig azt mutatják, hogy ahol ezt időben felismerték, ott a gazdaság sem omlott össze – sőt.

A hollandiai részmunkaidő teljes siker

Hollandiában az átlagos munkahét 30–32 óra, mindezt teljes fizetésért! A modell az 1980-as évek elején született, amikor a gazdasági válság miatt a munkanélküliség 12 százalék fölé ugrott. A megoldás az lett, hogy a szakszervezetek elfogadták a bérek visszafogását a munkaidő csökkentéséért, így több ember jutott álláshoz. A részmunkaidő-modell futótűzként terjedt, különösen azért, mert a nők tömegesen csak a 70-es, 80-as években léptek a munkaerőpiacra, miközben a bölcsődei-óvodai háttér még gyerekcipőben járt.

Az állam ezt látva a 2000-es évektől törvényekkel garantálta, hogy a dolgozók kérhessék munkaidejük csökkentését, miközben arányosan ugyanannyi órabér, szabadság és szociális juttatás jár nekik, mint a teljes állásúaknak.

Mára a négynapos munkahét bevett gyakorlat és nemzeti norma lett Hollandiában.

Németországban keveset dolgoznak, de akkor nagyon

Németországban még ennél is kevesebbet dolgoznak, az évi kb. 1340 órával vagyis heti 26-27 órás munkahéttel szinte mindenkit leköröznek.

A titok a hatékonyságban és a szigorú munkaidő-szabályozásban rejlik.

Nem ritka, hogy sokszor nemhogy nem engedélyezett, de tiltott a munkaidő utáni e-mailezés, és nem árt számolni, a rekordrövidségű ebédszünetekkel sem. Itt senki nem intézi munkaidőben a személyes ügyeit, a németek hisznek a koncentrált munkavégzésben. Persze a számokhoz hozzáad, hogy sokan vannak részmunkaidőben, a teljes állásúak 34-35 órás munkarendben dolgoznak, de a túlórákat szinte mindenhol extra szabadnapokkal kompenzálják.