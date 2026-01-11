Deviza
Ukrajna célba vette az orosz hadsereg legfontosabb energiatartalékait – több célpontot bombáztak a Kaszpi-tengeren

Az ukrán erők újabb, több helyszínt érintő műveletről számoltak be hivatalos közlésükben. A tájékoztatás szerint a támadások célja az orosz hadsereg katonai és gazdasági képességeinek gyengítése volt. Ennek részeként a Lukoil fúrótornyai is célponttá váltak, ahol közvetlen találatokat rögzítettek.
VG
2026.01.11, 18:30

Az ukrán erők célzott csapásokat hajtottak végre Oroszország több tengeri fúrótornya ellen. A fegyveres erők vezérkara arról posztolt a Telegramon, hogy az átfogó művelet több, egymástól független helyszínt és célpontot érintett a tengeri energia-infrastruktúrától a légvédelmi eszközökig és a logisztikai raktárakig – a legnagyobb támadások a Lukoil fúrótornyait érték.

Ukrajna célba vette az orosz hadsereg legfontosabb energiatartalékait – a Lukoil fúrótornyait bombázták / Fotó: AFP

A tájékoztatás szerint az ukrán egységek három, a Lukoil által üzemeltetett tengeri fúróplatformot vettek támadás alá a Kaszpi-tenger vizein. A közlés név szerint említi a V. Filanovszkij a Jurij Korcsagin és a Valerij Grajfer létesítményeket. 

Az ukrán vezérkar állítása szerint a Lukoil fúrótornyait az orosz hadsereg támogatására használják. 

A támadások során közvetlen találatokat regisztráltak, a keletkezett károk mértékének felmérése még folyamatban van.

Nem csak a Lukoil fúrótornyait támadták az ukránok

A védelmi erők tűzcsapást hajtottak végre egy Buk-M3 típusú, közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer indítóállása ellen Baranyicseve térségében. A helyszín a közlés szerint ideiglenesen megszállt terület a Luhanszk megye területén. Előzetes adatok alapján találatokat és robbanásokat észleltek.

A vezérkar beszámolója szerint egy harmadik csapás egy logisztikai raktárt ért a Herszon megye ideiglenesen megszállt részén, Novotrojicke közelében. 

A létesítmény az orosz erők 49. hadseregének anyagi-technikai ellátását szolgálta, 

a cél a közlés szerint az ellenséges logisztikai és harci képességek csökkentése volt. Az ukrán fél hangsúlyozta: a műveletek kizárólag olyan célpontok ellen irányultak, amelyek közvetlenül részt vesznek Ukrajna elleni fegyveres támadásokban.

Zelenszkij fontos bejelentést tett az amerikai békejavaslatról: Ukrajna számára így lenne elfogadható

Ukrajna vizsgálja az Amerikai Egyesült Államok azon javaslatát, hogy szabad gazdasági övezetet hozzanak létre a Donyec-medencében az orosz–ukrán háború lezárása után – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloomberg hírügynökségnek adott nyilatkozatában, amelyet az Unian ukrán hírügynökség szemlézett szombaton.

Az ukrán államfő kifejtette, hogy a terv megvalósulása esetén egy ilyen pufferövezet, amely a csapatok visszavonása után jönne létre, olyan térség lehetne, ahol vállalkozások működnének, az emberek pedig egy különleges jogi és adózási rendszerben élnének és dolgoznának. Hozzátette, hogy a forma bonyolult, de igazságos.

