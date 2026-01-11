Ukrajna célba vette az orosz hadsereg legfontosabb energiatartalékait – több célpontot bombáztak a Kaszpi-tengeren
Az ukrán erők célzott csapásokat hajtottak végre Oroszország több tengeri fúrótornya ellen. A fegyveres erők vezérkara arról posztolt a Telegramon, hogy az átfogó művelet több, egymástól független helyszínt és célpontot érintett a tengeri energia-infrastruktúrától a légvédelmi eszközökig és a logisztikai raktárakig – a legnagyobb támadások a Lukoil fúrótornyait érték.
A tájékoztatás szerint az ukrán egységek három, a Lukoil által üzemeltetett tengeri fúróplatformot vettek támadás alá a Kaszpi-tenger vizein. A közlés név szerint említi a V. Filanovszkij a Jurij Korcsagin és a Valerij Grajfer létesítményeket.
Az ukrán vezérkar állítása szerint a Lukoil fúrótornyait az orosz hadsereg támogatására használják.
A támadások során közvetlen találatokat regisztráltak, a keletkezett károk mértékének felmérése még folyamatban van.
Nem csak a Lukoil fúrótornyait támadták az ukránok
A védelmi erők tűzcsapást hajtottak végre egy Buk-M3 típusú, közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer indítóállása ellen Baranyicseve térségében. A helyszín a közlés szerint ideiglenesen megszállt terület a Luhanszk megye területén. Előzetes adatok alapján találatokat és robbanásokat észleltek.
A vezérkar beszámolója szerint egy harmadik csapás egy logisztikai raktárt ért a Herszon megye ideiglenesen megszállt részén, Novotrojicke közelében.
A létesítmény az orosz erők 49. hadseregének anyagi-technikai ellátását szolgálta,
a cél a közlés szerint az ellenséges logisztikai és harci képességek csökkentése volt. Az ukrán fél hangsúlyozta: a műveletek kizárólag olyan célpontok ellen irányultak, amelyek közvetlenül részt vesznek Ukrajna elleni fegyveres támadásokban.
