Trump megfenyegette Kubát: Ennek most vége!

Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államokkal való megegyezésre szólította fel Kubát, miután az elveszítette legnagyobb támogatóját, Venezuelát. Az elnök a Truth Social internetes közösségi oldalán vasárnap tett bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a jövőben Kuba nem számíthat a Venezuelából érkező segítségre kőolaj és pénz formájában.

Trump egyértelmű üzenetet küldött Kubának: „Nem lesz több olaj és pénz, egyezségre kell jutni” / Fotó: Noam Galai

„Kuba sok éven keresztül élt a Venezuelából érkező nagy mennyiségű kőolajon és pénzen. Cserébe biztonsági szolgálatot nyújtott a két utolsó venezuelai diktátor számára” – írta Donald Trump, hozzátéve, hogy ennek most vége szakadt.

Emlékeztetett arra, hogy a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogására az év elején indított amerikai katonai akcióban számos kubai halt meg, aki az államfő biztonságáért volt felelős. Hozzátette, hogy

Venezuelának többé nem lesz szüksége a kubaiak által nyújtott védelemre,

mert „most ott van az Egyesült Államok, a világ legerősebb hadseregével, hogy megvédje őket, és amit meg is fog tenni”. „Nem lesz több olaj vagy pénz Kubának – zéró! Javaslom, hogy kössenek egyezséget, még mielőtt túl késő lesz” – fogalmazott Donald Trump.

Trump egy szempillantás alatt fogta el Maduro elnököt

Január elején az Egyesült Államok váratlan katonai műveletet hajtott végre Venezuela ellen, amelynek során az amerikai fél közlése szerint elfogták és az országból kirepítették Nicolás Maduro venezuelai elnököt. A légicsapásokkal kísért akciót Donald Trump jelentette be, aki szerint a művelet hosszú előkészítés eredménye volt, ugyanakkor nem derült ki egyértelműen, hogy történt-e előzetes kongresszusi felhatalmazás.

A beavatkozás első reakciói egy újabb háború lehetőségét vetették fel, különösen amiatt, hogy nem volt ismert az orosz és kínai féllel való egyeztetés. A gyors elfogás azonban átírhatja a forgatókönyvet, ha a venezuelai rezsim vezetője nélkül nem következik be eszkaláció, bár a kormányzati struktúrák működőképesek maradtak. A caracasi vezetés az eseményeket az ország olajkészletei elleni támadásként értékelte, és nemzetközi szolidaritásra szólított fel az amerikai fellépéssel szemben.