Három síelő halt meg a népszerű sípályán

Szombaton három síelő vesztette életét lavinabalesetekben Kelet-Franciaországban: ketten a Val d’Isère off-piste területén 2,5 méter hó alá temetve, egy pedig az Arêches-Beaufort síterepen. Az Alpok több régiójában továbbra is magas vagy nagyon magas lavinaveszély van érvényben, különösen a kijelölt pályákon kívül.
VG/MTI
2026.01.11., 19:48

Három síelő halt meg egy hóomlásban szombaton Kelet-Franciaországban, a meteorológusok a közelmúltbeli havazás miatt a Nyugati-Alpokban megnövekedett lavinaveszélyre figyelmeztettek. A média a helyi idegenforgalmi hivatalra hivatkozva arról számolt be, hogy két ember az olasz határ közelében fekvő Val d'Isere síterepen síelt, amikor 2,5 méter vastag hó alá temette őket egy lavina.

Mountain Rescue Bergwacht Operation In The Bavarian Alps Három síelő halt meg lavinában a francia Alpokban
Fotó: NurPhoto via AFP

A pályán maradt csoporttagok riasztották a mentőket, akiknek azonban nem sikerült újraéleszteniük a mobiltelefonjuk segítségével megtalált két síelőt. A média jelentései szerint egy másik síelő is életét vesztette, egyet pedig súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak egy lavina miatt Areches-Beaufortban, mintegy 40 kilométerre északkeletre.

A régió más részein is súlyos lavinaveszély van. A bajor lavinariadó szolgálat 4-es szintű riasztást adott ki az Allgau-Alpokra, az osztrák-német határon fekvő hegyvidékre, figyelmeztetve a vasárnapra várható nagyfokú lavinaveszélyre, amelyet a hótorlaszok okoznak. A fahatár alatti területekre 3-as szintű figyelmeztetés vonatkozik.

Az osztrák figyelmeztető szolgálatok Tirol régió nyugati részeire és Vorarlberg régióra adtak ki riasztást, és hangsúlyozták, hogy a közeledő veszélyt még a tapasztalt síelők is nehezen veszik észre. A helyi előrejelzések szerint a lavinaveszély a svájci Alpokban és Kelet-Franciaországban is magas.

A svájci Hó- és Lavinakutató Intézet (SLF) arra figyelmeztetett, hogy a körülmények különösen kritikusak a pályán kívüli, nem biztosított terepen. A lavinariasztások öt szintet tartalmaznak, alacsonytól a nagyon magasig rangsorolva, ám a két legalacsonyabb szintű figyelmeztetés esetén is indokolt az óvatosság, mert a halálesetek több mint egyharmada ezekre a szintekre esik.

Vaskos köteg euróba kerül a kontinensnek az év eleji havazás
Óriási gondokat okoz Európa számos térségében az elmúlt napokban kialakult hóhelyzet. A közlekedési fennakadások mellett a megnövekedett energiafogyasztás is az időjárási helyzet, a havazás közvetlen gazdasági hatásának tekinthető. A síközpontok ugyanakkor némi levegőhöz jutnak így: kevesebb műhó kell, ami energiamegtakarítást jelent.

