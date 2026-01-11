Az európai gazdák útzárakkal üzenik Brüsszelnek: nem kérnek a Mercosur megállapodásból

Az eredménytelennek bizonyult több uniós szintű megmozdulás után a belga gazdák még csütörtökön vonultak utcára az ellen tiltakozva, hogy az Európai Unió Tanácsa jóváhagyja az EU és a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országai — Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela — között kötött, ideiglenes kereskedelmi megállapodás aláírását.

Az európai országokból érkező gazdák autópálya-blokáddal tüntetnek a Mercosur-megállapodás ellen. / Fotó: AFP

A Mercosur szele már megcsapta az európai gazdákat

Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el, amelyben a tagországok mezőgazdaságért felelős miniszterei felhatalmazták az Európai Bizottságot az EU-Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA), valamint a Mercosur-országokkal tervezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás (ITA) aláírására - tájékoztatott az uniós tanács pénteken.

Már csak az aláírás hiányzik

A tagországok mezőgazdaságért felelős miniszterei azonban írásbeli eljárás útján pénteken felhatalmazták az Európai Bizottságot az EU-Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA), valamint az EU-Mercosur ideiglenes kereskedelmi megállapodás (ITA) aláírására.

A belga rendőrség weboldalán közzétett információk szerint a tiltakozó gazdák országszerte útzárakkal válaszoltak a megállapodás tanácsi támogatására.

A folytató traktoros demonstráció miatt vasárnap több belga autópálya forgalma leállt. Az autósok torlódásra számíthatnak.

Napok óta tüntetnek a gazdák

A csütörtök éjjel óta tüntető gazdák tüzeket gyújtva melegednek— tájékoztatott a hírportál. Az uniós tanács közlése szerint az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás célja a vámok csökkentése, valamint hozzáférés új piacokhoz az áruk és szolgáltatások széles köre számára.

Az olyan ágazatok, mint a mezőgazdaság, az autóipar, a gyógyszeripar és a vegyipar jobb kereskedelmi feltételeket fognak élvezni

— írták.

A megállapodás rendelkezéseket tartalmaz a beruházások megkönnyítésére és a határokon átnyúló szolgáltatáskereskedelem akadályainak felszámolására, különösen a digitális és pénzügyi szolgáltatások terén. A közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések továbbá lehetővé teszik az uniós vállalatok számára, hogy hozzáférjenek a Mercosur-országok közbeszerzési eljárásaihoz — közölték.