Így lett Venezuela a legnagyobb olajvagyon gazdája, de az adatokkal van egy kis gond: Hugo Chávez nagyotmondása értékelte fel az országot

Az elmúlt napok venezuelai történései kapcsán gyakran megjelenik az állítás, mely szerint a dél-amerikai ország rendelkezik a világ legnagyobb igazolt olajtartalékával. Bár azt senki nem vitatja, hogy jelentős olajlelőhelyek vannak az országban, az korántsem biztos, hogy tényleg Venezuela mélyén található a legtöbb olaj.

Így lett Venezuela a legnagyobb olajvagyon gazdája / Fotó: Világgazdaság

Az OPEC-nél az igazolt olajtartalék adatait a tagállamok adják meg

A 300 milliárd hordót meghaladó olajvagyonról szóló hírek forrása az OPEC, melynek Venezuela az alapítói közé tartozik, ám az olajkartell számai mögött a tagok önbevallása áll. Ez ugyan hamarosan változhat, miután a szervezet tavaly decemberben döntést hozott az olajtartalékok auditálásáról, ám egyelőre

a venezuelai számokat független források nem hitelesítették.

Ráadásul 2007-ben az OPEC adatai szerint Venezuela olajvagyona még csak mintegy 100 milliárd hordót tett ki, ám az állami olajvállalat, a PVDSA mezőinek átminősítésével ez 2013-ra már a jelenlegi értékre nőtt, noha közben az ország olajtermelése stagnált – mutat rá a Yahoo Finance írása. Szakértők szerint a kitermelési arány is kevesebb, mint a fele annak, amit az ország állít, így a valós érték inkább csak 100-110 milliárd hordó lehet, ami persze még mindig óriási tartaléknak számít.

Ami életképes 100 dolláros olajár mellett, az nem biztos, hogy 60 dollár mellett is az

Fontos szempont az is, hogy az igazolt tartalékok a kereskedelmileg életképes mennyiséget jelentik a kor adott technikai szintjén, márpedig az Orinoco-öv mezőit akkor minősítették át, amikor az olajárak hordónként több mint 100 dollárnál jártak, szemben a mostani 60 dollár körüli szinttel. Bár Venezuela mélyén még a 300 milliárd hordónál is több olajat rejthet a föld mélye, ennek egy része ma még nem kinyerhető, és az is kérdéses, hogy a jelenlegi árszint mellett valójában mekkora a kereskedelmileg életképes mennyiség. Ugyanakkor

az olajárak hosszú távú alakulását nehéz előre látni, miközben akár évtizedekig is eltart, amíg egy-egy beruházás megtérül.

Az amerikai olajvállalatok, mint az Exxon, ugyanakkor a szomszédos Guyana partjainál tengeri olajmezőket is sikeresen és nyereségesen kitermelnek, miközben a venezuelai olajvagyon jelentős részét rejtő Orinoco-medence a szárazföldön található.