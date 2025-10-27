Váratlanul visszavonták az egyik légitársaság engedélyét, nem szállíthat többé utasokat: ez a következménye a tindai katasztrófának
Az orosz polgári légügyi hatóság, a Rosaviatsija visszavonta az Angara Airlines utasszállításra vonatkozó üzemeltetési engedélyét – írja az Interfax orosz hírügynökség.
„November 5-től kezdődően ez a légitársaság nem üzemeltethet kereskedelmi járatokat. Ezt a döntést a repülésbiztonság garantálása érdekében hoztuk meg, a Szibériai Szövetségi Körzet Rostransnadzor Regionális Közlekedési Hatósága által végzett nem tervezett ellenőrzés alapján” – áll a Rosaviatsija közleményében.
Az Angara útvonalain ezentúl más cégek, köztük az IrAero, az Aurora és a Khabarovsk Airlines fogják szállítani az utasokat.
Az Angara An–24/26 repülőgépeken üzemeltetett útvonalhálózata 11 regionális célállomásból áll, beleértve a Habarovszk–Zeja és Habarovszk–Tynda (mindkettő Blagovescsenszki átszállással), Irkutszk–Jerbogacsen, Irkutszk–Kirenszk és Nyizsnyeangarszk–Ulan-Ude útvonalakat.
A szibériai légitársaság november 1. után minden járatára lezárta a jegyértékesítést. A november 5. után tervezett járatokra szóló jeggyel rendelkező utasok számára a légitársaság teljes visszatérítést vagy átfoglalást kínál IrAero, Aurora vagy Khabarovsk Airlines járataira – tisztázta a Rosaviatsija.
Július 24-én egy Angara An–24-es utasszállító repülőgép lezuhant Tinda közelében. 48 ember utazott a fedélzeten, senki sem élte túl. Az ügyben több vizsgálat is indult, és az esetről Vlagyimir Putyin orosz elnököt is értesítették.
Később derült ki, hogy a Rosaviatsija visszavonta az Angara légitársaság repülőgépeinek és alkatrészeik saját karbantartását, valamint a légi személyzete önálló képzésére szóló engedélyeit.