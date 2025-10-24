Deviza
EUR/HUF389.86 -0.08% USD/HUF335.8 -0.03% GBP/HUF446.83 -0.18% CHF/HUF421.41 -0.25% PLN/HUF91.89 -0.37% RON/HUF76.7 -0.08% CZK/HUF16.02 -0.16% EUR/HUF389.86 -0.08% USD/HUF335.8 -0.03% GBP/HUF446.83 -0.18% CHF/HUF421.41 -0.25% PLN/HUF91.89 -0.37% RON/HUF76.7 -0.08% CZK/HUF16.02 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11% BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
önvezetés
robotaxi
Baidu

Kínai robotaxik hódíthatják meg Európa útjait

Svájcban jelenhet meg az önvezető taxi, először még sofőrrel, de a későbbi autókban már kormány sem lesz. A Baidu világszerte igyekszik elterjeszteni a robotaxikat, ma már több országban is jelen van.
K. B. G.
2025.10.24, 12:01

Folytatja a robotaxik fejlesztését és szolgálatba állítását a kínai keresőóriás, a Baidu, miután belföldi hirdetési bevételeinek növekedése lelassult a kínai fogyasztói kereslet gyengélkedése miatt. A cég az önvezető technológia mellett a mesterséges intelligencia terén is egyre fontosabb szereplő.

CHINA-BEIJING-SELF-DRIVING TAXI-FREE TRIALS (CN)
A Baidu Kínában már évek óta kísérletezik az önvezető technológiával / Fotó: Xinhua via AFP

A svájci postával működik együtt a Baidu

Az egyre több nemzetközi piacon is jelen lévő vállalat szerdán bejelentette, hogy a svájci posta tömegközlekedési leányvállalatával, a PostBusszal működik együtt a robotaxik forgalomba állításán, melyek a tervek szerint először a világon már kormányt sem fognak tartalmazni. A járműveket St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden és Appenzell Innerrhoden kantonokban állítják forgalomba a tervek szerint.

A tesztelés már idén decemberben indulhat, ám ekkor még biztonsági személyzet is lesz az autókban, hogy közbeavatkozzon szükség esetén, így a kormányt is csak később távolítják majd el a járművekből – írja a Bloomberg. A rendszeres szolgálat, immár biztonsági sofőr nélkül 2027 első negyedévében indulhat legkésőbb.

A robotaxik a Baidu Apollo Go járműveinek legújabb modelljei lesznek, melyekben masszázs és hátradönthető székek is elérhetők lesznek. 

A vállalat globális terjeszkedése során már több partnerséget is kötött, például a Lyft fuvarszolgálattal, 

melynek keretében a cég robotaxijai a brit és német utcákon is megjelenhetnek jövőre, ha megkapják a szükséges engedélyeket. A Baidu a múlt hónapban Dubajban 50 robotaxi üzemeltetésére szerzett engedélyt, és Ausztráliában valamint Délkelet-Ázsiában is terjeszkedne.

A kínai cég a Lyft nagy vetélytársával, az Uberrel is együttműködik például Nagy-Britanniában, és jelenleg világszerte több mint ezer teljesen önvezető Apollo Go járművet üzemeltet 16 városban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu