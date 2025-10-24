Kínai robotaxik hódíthatják meg Európa útjait

Folytatja a robotaxik fejlesztését és szolgálatba állítását a kínai keresőóriás, a Baidu, miután belföldi hirdetési bevételeinek növekedése lelassult a kínai fogyasztói kereslet gyengélkedése miatt. A cég az önvezető technológia mellett a mesterséges intelligencia terén is egyre fontosabb szereplő.

A Baidu Kínában már évek óta kísérletezik az önvezető technológiával / Fotó: Xinhua via AFP

A svájci postával működik együtt a Baidu

Az egyre több nemzetközi piacon is jelen lévő vállalat szerdán bejelentette, hogy a svájci posta tömegközlekedési leányvállalatával, a PostBusszal működik együtt a robotaxik forgalomba állításán, melyek a tervek szerint először a világon már kormányt sem fognak tartalmazni. A járműveket St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden és Appenzell Innerrhoden kantonokban állítják forgalomba a tervek szerint.

A tesztelés már idén decemberben indulhat, ám ekkor még biztonsági személyzet is lesz az autókban, hogy közbeavatkozzon szükség esetén, így a kormányt is csak később távolítják majd el a járművekből – írja a Bloomberg. A rendszeres szolgálat, immár biztonsági sofőr nélkül 2027 első negyedévében indulhat legkésőbb.

A robotaxik a Baidu Apollo Go járműveinek legújabb modelljei lesznek, melyekben masszázs és hátradönthető székek is elérhetők lesznek.

A vállalat globális terjeszkedése során már több partnerséget is kötött, például a Lyft fuvarszolgálattal,

melynek keretében a cég robotaxijai a brit és német utcákon is megjelenhetnek jövőre, ha megkapják a szükséges engedélyeket. A Baidu a múlt hónapban Dubajban 50 robotaxi üzemeltetésére szerzett engedélyt, és Ausztráliában valamint Délkelet-Ázsiában is terjeszkedne.

A kínai cég a Lyft nagy vetélytársával, az Uberrel is együttműködik például Nagy-Britanniában, és jelenleg világszerte több mint ezer teljesen önvezető Apollo Go járművet üzemeltet 16 városban.