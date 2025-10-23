EU-csúcs: nyugat-európai tagország fúrta meg Brüsszel tervét, Orbán Viktor és Fico kérhet egy kávét – nem kapja meg Ukrajna az orosz vagyont

Emellett attól félnek, hogy az Eurocleart orosz perek áraszthatják el. Ennek ellenére az EU tagállamainak többsége hajlandó garanciákat vállalni a kockázat megosztására. Az uniós hivatalnokok szerint csekély esély van az Euroclear elleni orosz pereskedésre.

Csakhogy a Politico információi szerint mindez nem győzte meg Belgiumot és elérte egy hosszú alkudozás után, hogy az EU csak homályosabb és felvizezettebb következtetésekre jusson a befagyasztott orosz eszközök Ukrajna javára történő felhasználásáról.

Mindez még így is felhatalmazná a Bizottságot egy jogalkotási javaslat benyújtására, ugyanakkor míg a korábbi tervezetek kifejezetten felszólították a Bizottságot egy jogalkotási javaslat benyújtására, a jelenlegi változat csupán „felkéri a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb terjessze elő a pénzügyi támogatás lehetőségeit”.

Ezt a homályos megfogalmazást Belgium ragaszkodására vették bele a dokumentumba, amely nem volt hajlandó konkrétabbat megszavazni a jogi és pénzügyi aggályai miatt. Az új tervezet arra is utasítja az Európai Tanácsot, hogy

a következő ülésén térjen vissza erre a kérdésre.

Más szóval a vezetők halogatják a nehéz döntéseket.

Mire használnák fel a befagyasztott orosz vagyont?

A pénz felhasználása is vita tárgya. Németország, szerint a pénzt kizárólag Ukrajna védelmére kell fordítani, miközben Franciaország azt hangsúlyozza, hogy a támogatásból európai fegyvereket kell vásárolni. Svédország, Hollandia és számos közép-kelet-európai ország viszont úgy véli, hogy Kijevnek kellene eldönteni, mire van szüksége.

A Bizottság kompromisszumként javasolta, hogy a pénz nagy része európai vagy ukrán fegyverekre menjen,

de egy kisebb rész az ukrán költségvetésbe kerüljön, hogy onnan nem európai fegyvereket is megvehessenek.

Elég lesz ez az egyébként nem apró összeg?

Bár a 45 milliárd eurós éves összeg óriási segítség lenne, az messze nem tölti ki az űr, melyet az Egyesült Államok kiesése okozott. A Kiel Intézet számításai szerint, hogy teljes mértékben pótolják az amerikai katonai segélyt, az európai országoknak évente mintegy 82 milliárd eurót (GDP-juk 0,21 százalékát) kellene fordítaniuk erre.

Emellett ott van Ukrajna újjáépítésének hatalmas számlája, melyet a Világbank februárban 506 milliárd euróra becsült.

Oroszország befagyasztott milliárdjai tehát – még ha mind meg is szerezhetők lennének – sem fedeznék a háború teljes költségét. A csütörtöki fejlemény egy lépés a felhasználás irányába, de az út még közel sincs simára egyengetve, valamint arról se feledkezzünk meg, hogy Magyarországnak, Szlovákiának és talán még Belgiumnak is lehet pár szava ehhez.