Orbán Viktor nélkül kezdődött meg az EU-csúcs október 23-án – egyből Zelenszkij következik

Megkezdődött az Európai Tanács ülése, középpontjában az ukrajnai, a közel-keleti fejlemények és a migráció – jelentette az MTI Tudósítója Brüsszelből. Eközben Orbán Viktor az október 23-i ünnepi beszédére készül Budapesten a Kossuth téren.

A magyar miniszterelnök csak valamikor a délutáni ókban tud csatlakozni a brüsszeli találkozóhoz, de addigra várhatóan az ukrán napirendi pont véget ér. Orbán Viktor krte, hogy csúsztassák a magyar nemzeti ünnep miatt az EU-csúcsot, de erre nem volt fogadókészség.

Mindenesetre az európai uniós tagállamok vezetői

az Ukrajnának nyújtott további támogatásról

és az európai védelemről folytatnak megbeszélést,

valamint foglalkoznak a Közel-Kelettel, a migrációval és a versenyképességgel is.

Az egynaposra tervezett találkozón meghallgatják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt,

aki számot ad Oroszország Ukrajna elleni háborújának fejleményeiről.

A tagállamok állam-, illetve kormányfői megvitatják, hogy az EU miként fokozhatja az Ukrajnának szánt támogatását az elkövetkező években nyújtani kívánt pénzügyi hozzájárulás megerősítésével.

António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint a tagállami vezetőknek mérlegelniük kell az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók alapján befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásának lehetőségeit Ukrajna támogatására.

Közös célunk továbbra is az, hogy Ukrajnában igazságos és tartós béke jöjjön létre. Ennek eléréséhez elengedhetetlen mind a katonai, pénzügyi és diplomáciai támogatás, mind pedig a biztonsági garanciák nyújtása – fogalmazott Costa a tagállami vezetőknek írt, az uniós csúcsra szóló meghívólevelében.

A közel-keleti helyzettel kapcsolatban a legújabb fejlemények fényében megvitatják majd, hogy az EU hogyan támogathatja a kétállami megoldásban (Izrael mellett egy palesztin állam létrehozásában) gyökerező békére, valamint a Gázi övezet újjáépítésére irányuló erőfeszítéseket. Áttekintik továbbá az október 13-i sarm-es-sejki csúcstalálkozó eredményeit, valamint az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet között létrejött megállapodás végrehajtását.