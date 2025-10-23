Orbán Viktor nélkül kezdődött meg az EU-csúcs október 23-án – egyből Zelenszkij következik
Megkezdődött az Európai Tanács ülése, középpontjában az ukrajnai, a közel-keleti fejlemények és a migráció – jelentette az MTI Tudósítója Brüsszelből. Eközben Orbán Viktor az október 23-i ünnepi beszédére készül Budapesten a Kossuth téren.
A magyar miniszterelnök csak valamikor a délutáni ókban tud csatlakozni a brüsszeli találkozóhoz, de addigra várhatóan az ukrán napirendi pont véget ér. Orbán Viktor krte, hogy csúsztassák a magyar nemzeti ünnep miatt az EU-csúcsot, de erre nem volt fogadókészség.
Mindenesetre az európai uniós tagállamok vezetői
- az Ukrajnának nyújtott további támogatásról
- és az európai védelemről folytatnak megbeszélést,
- valamint foglalkoznak a Közel-Kelettel, a migrációval és a versenyképességgel is.
Az egynaposra tervezett találkozón meghallgatják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt,
aki számot ad Oroszország Ukrajna elleni háborújának fejleményeiről.
EU-csúcs: megkezdődött Orbán Viktor nélkül
A tagállamok állam-, illetve kormányfői megvitatják, hogy az EU miként fokozhatja az Ukrajnának szánt támogatását az elkövetkező években nyújtani kívánt pénzügyi hozzájárulás megerősítésével.
António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint a tagállami vezetőknek mérlegelniük kell az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók alapján befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásának lehetőségeit Ukrajna támogatására.
Közös célunk továbbra is az, hogy Ukrajnában igazságos és tartós béke jöjjön létre. Ennek eléréséhez elengedhetetlen mind a katonai, pénzügyi és diplomáciai támogatás, mind pedig a biztonsági garanciák nyújtása – fogalmazott Costa a tagállami vezetőknek írt, az uniós csúcsra szóló meghívólevelében.
A közel-keleti helyzettel kapcsolatban a legújabb fejlemények fényében megvitatják majd, hogy az EU hogyan támogathatja a kétállami megoldásban (Izrael mellett egy palesztin állam létrehozásában) gyökerező békére, valamint a Gázi övezet újjáépítésére irányuló erőfeszítéseket. Áttekintik továbbá az október 13-i sarm-es-sejki csúcstalálkozó eredményeit, valamint az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet között létrejött megállapodás végrehajtását.
Az európai védelem erősítését célzó uniós törekvésekkel kapcsolatban a vezetők megbeszélést fognak folytatni az EU védelmi készültségéről, valamint a képességfejlesztési projektekre és az irányításra vonatkozó konkrét döntésekről. A versenyképesség vonatkozásában három témát vitatnak meg:
- az eljárások egyszerűsítését, valamint a zöld és a digitális átállást. Ezzel összefüggésben kitérnek arra, hogy milyen előrehaladás történt az egyszerűsítésre irányuló jogalkotási javaslatok terén, miként érhetők el az EU éghajlat-politikai célkitűzései úgy, hogy közben az iparágak és a háztartások támogatást kapnak a 2050-re megvalósítandó klímasemlegesség felé vezető úton, továbbá miként valósítható meg a digitális szuverenitás, a digitális infrastruktúra védelme és a jövőbeli technológiák kiaknázása.
- Foglalkoznak a tervek szerint a megfizethető lakhatás egyre növekvő társadalmi és gazdasági problémájával is. Ezzel összefüggésben megvitatják, hogy európai szinten mit lehet tenni a nemzeti, regionális és helyi szintű erőfeszítések támogatása érdekében.
- A migráció kérdésével kapcsolatban a tagállami vezetők nyomon követik a legutóbbi EU-csúcstalálkozón megvitatott, prioritást képező javaslatokat. Idetartozik az uniós jogszabályok végrehajtása, az illegális migráció megelőzése, valamint az uniós tartózkodásra jogosulatlanok visszaküldésével kapcsolatos erőfeszítések.
Október 23-i Békemenet: jön Orbán Viktor történelmi beszéde, óriási bejelentéseket tehet a magyar miniszterelnök – élő tudósítás
A miniszterelnök idén is beszédet tart október 23-án. Orbán Viktor a Kossuth Lajos téren mondja el gondolatait. Cikkünk frissül.